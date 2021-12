Potsdam

Guten Morgen! Im Laufe des Vormittag wird es neue Impf-Termine geben, hat die Stadtverwaltung gestern auf MAZ-Nachfrage bestätigt – wir geben auf www.MAZ-online.de/Potsdam so schnell wie möglich bekannt, wann es soweit ist.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Gestern Vormittag wurden Termine für das Impfzentrum in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse vergeben – Eröffnung ist am Mittwoch. Bereits nach kurzer Zeit waren alle Termine in dieser Woche vergeben. Heute soll es jedoch ein neues Termin-Angebot geben, denn am Donnerstag öffnet das zweite Potsdamer Impfzentrum.

Positive Entwicklung: Die Potsdamer Inzidenz war mit 392,7 gestern die niedrigste in ganz Brandenburg. Nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen in fast allen Altersgruppen zurückgegangen.

News und Termine

Verhandlung: Um 9 Uhr wird heute Morgen der Oberlin-Prozess gegen die angeklagte Pflegehelferin Ines R. (52) fortgesetzt, die Ende April 2021 vier schwerst behinderte Menschen im Thusnelda-von-Saldern-Haus getötet hat. Nach den beiden aufsehenerregenden Prozesstagen in der vergangenen Woche („Sie hat ihre Leute abgearbeitet – wie ein Amokschütze“) werden heute die Polizisten vor dem Landgericht Potsdam erwartet, die am Abend des 28. Aprils 2021 zuerst am Tatort eintrafen.

Kommunalpolitik: Um 18 Uhr tagt heute der Ausschuss für Stadtentwicklung im Stadthaus an der Friedrich-Ebert-Straße. Unter anderem auf der Agenda ist der geplante Libeskind-Bau in Babelsberg. Wie berichtet will der Star-Archtitekt in der Medienstadt den „Tower of Babelsberg“ errichten. Heute wird ein städtebauliches Werkstattverfahren erstmals im Bauausschuss debattiert. Die Anwohner fordern eine Beteiligung an dem Verfahren, in dem zahlreiche Kritikpunkte an dem Vorhaben aufgenommen und geklärt werden sollen.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Spaziergang über die Freundschaftsinsel: Um 10 Uhr lädt Bestseller-Autor Ernst Paul Dörfler zu einem Spaziergang über die Freundschaftsinsel ein, um sein neues Werk „Aufs Land“ vorzustellen. In dem Buch zeigt er Wege auf, wie jeder Umwelt, Natur und die eigene Gesundheit schützen und davon profitieren kann. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung nötig. Weitere Informationen unter www.urania-potsdam.de Wer sich dagegen auf die heutige Lesung und Vorstellung des Buches im Haus der Natur gefreut hat, den oder die müssen wir leider enttäuschen. Die Veranstaltung wurde abgesagt.

Ei, Ei, Ei: Die Natur schafft die dollsten Dinger – Eier gehören auf jeden Fall dazu. Javier Gonzalez, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Naturkundemuseum Potsdam wird heute Nachmittag besonders geformte und gefärbte Eier vorstellen und spannende Details erläutern. Antworten gibt es auch auf die Frage, warum der Wiedehopf seine Eier einfärbt und das Trottellumme-Ei so eine besondere Form hat. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro dazu gibt es Getränke und Kekse. Telefonische Anmeldung unter 0331 289-670. Weitere Informationen unter www.naturkundemuseum-potsdam.de.

Lebendiger Adventskalender: Um 17 Uhr erwartet die Passanten auf der Brandenburger Straße eine musikalische Überraschung. An der Filiale des Hans-Otto-Theaters auf der Brandenburger Straße werden die beiden Ensemble-Mitglieder Charlott Lehmann und Rita Herzog für Unterhaltung sorgen.

Nicht ganz so besinnliche Weihnachten: Gleich zwei Mal wird heute die Satire-Show des Obelisk-Ensembles auf die Bühne gebracht. „Mit viel Musik und schwarzem Humor“ wird an all den bekannten Weihnachtsklischees gerüttelt. Die erste Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr, die zweite folgt um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.kabarett-potsdam.de.

Gemeinsam ins Kino: Im Filmmuseum kommt heute der Filmclub Potsdam zusammen. Welcher Film gezeigt wird, weiß nur ein Mitglied des Filmclubs, alle anderen dürfen sich überraschen lassen. „Geschmacklich sind keine Grenzen gesetzt“, heißt es explizit in der Ankündigung. Später kann ausführlich über die Auswahl diskutiert werden – unter Filmliebhabern. Neumitglieder (über 18 Jahren) sind herzlich willkommen, den Mitgliedsantrag gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Verkehr in Potsdam

Wer gerne mit dem Bus der Linie 316 oder N16 von der Glienicker Brücke in Richtung Innenstadt fährt, muss heute aufpassen, dass er nicht umsonst an der Haltestelle stellt. Aufgrund von Tiefbauarbeiten im Bereich der besagten Haltestelle wird dieser Stopp ab heute ein rund 200 Meter Meter zuvor gemacht. Bis kurz vor Heiligabend halten die Busse an einer Ersatzhaltestelle in der Berliner Straße vor der Einmündung Schwanenallee.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Machen wir es kurz: Brrrrrrrrrrrrr.... die Temperaturen werden heute lediglich um den Gefrierpunkt liegen. Es ist der Auftakt für eine kleine Kältewelle in Potsdam.

