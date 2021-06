Potsdam

Heute fällt also die Entscheidung, ob die bereits angekündigten und geplanten Lockerungen der Corona-Regeln wirklich in die Tat umgesetzt werden. Bereits vergangene Woche hatte die brandenburgische Landesregierung den Rahmen für weitere Öffnungen unter anderem in Tourismus, Kultur und Sport festgelegt, damit sich alle Betroffenen gut vorbereiten können. 

Die dazu notwendige aktualisierte Verordnung soll heute vom Kabinett beschlossen werden. Dann wären ab Donnerstag, den 3. Juni, weitere Öffnungen in Potsdam möglich. Beispielsweise das Einkaufen ohne Termin und der Restaurantbesuch im Innenbereich sowie Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Teilnehmern sowie in Innenräumen mit bis zu 200 Personen. Bereits ab heute gehen die Kitas wieder in den uneingeschränkten Regelbetrieb. Auch Fitnessstudios dürfen wieder öffnen.

Und noch eine gute Nachricht: Brandenburg bekommt im Juni zusätzlichen Corona-Impfstoff. Wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mitteilte, habe das Land diese Zusage beim Impfgipfel von Bund und Ländern bekommen. In einer ersten Tranche werde es mehr als 29.000 Dosen Biontech geben.

Die Corona-Lage am Dienstag in Potsdam

Es sieht weiterhin gut aus. Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam spricht jedenfalls nicht gegen die angedachten Corona-Lockerungen ab Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt seit Tagen und liegt heute den zehnten Tag in Folge unter 50. In den zurückliegenden Tagen sind nur noch vereinzelt neue Corona-Fälle registriert worden. 7060 waren es insgesamt am gestrigen Montag. Das entspricht übrigens etwa 3,9 Prozent der Potsdamer Bevölkerung.

News und Termine für den heutigen Dienstag

Heute startet die Unterschriftensammlung für das „Potsdamer Bürgerbegehren für einen Mietendeckel im städtischen Wohnungsbestand“ der Initiative „Potsdamer Mietendeckel“. Der Auftakt findet in Sichtweite des RAW-Geländes in der Teltower Vorstadt statt. Von dem Projekt werde möglicherweise eine Verdrängung der alteingesessenen Mieter ausgehen, befürchtet die Initiative unter anderem.

Die Gedenkstätte Lindenstraße hat eine neue Leiterin. Heute übernimmt die Potsdamer Historikerin Maria Schultz die Geschäftsführung. wird ab 1. Juni die Gedenkstätte Lindenstraße leiten. Zum Einstand kann sie direkt Besucher in der Gedenkstätte empfangen. Ab sofort ist Besuch der Gedenkstätte nämlich möglich, wenn auch nur unter strikter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Besucherinnen und Besucher müssen ihren Namen und ihre Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse am Empfang angeben.

Und noch eine weitere Gedenkstätte öffnet heute wieder: Nach monatelanger pandemiebedingter Schließung öffnet heute die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße wieder für den Besucherverkehr. Ab dem kommenden Sonntag, 6. Juni, werden dort auch wieder Führungen durch das historische Areal der sowjetischen Geheimdienststadt „Militärstädtchen Nr. 7“ angeboten. Für den Besuch der Dauerausstellung im ehemaligen Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Militärspionageabwehr ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die Personenanzahl im Gebäude begrenzt ist. Es besteht Maskenpflicht, die Vorlage eines negativen Corona-Tests bzw. eines Impfnachweises ist dagegen nicht notwendig.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es stehen heute noch weitere Öffnungen an: Die Lit:Potsdam nimmt ab heute richtig Fahrt auf. Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr laden der Treffpunkt Freizeit und das LIT:potsdam Festival auf die Seewiese am Heiligen See zum kostenlosen Kindertagsfest ein. Am heutigen Kindertag werden Lesungen für Kinder, Bastelangebote und ein Bücherparkour angeboten. Zu Gast sind einige Kinderbuch-Autoren, unter anderem hat Simak Büchel eine Piratengeschichte aus seiner Reihe „Melele Pamu” im Gepäck, Jens Rassmus erklärt, warum bei der neuen Olympiade der Tiere plötzliche alle verlieren wollen („Juhu, LetzteR! Die neue Olympiade der Tiere”) und Rüdiger Bertram stellt die neuesten Abenteuer von Kai und seinem unsichtbaren Freund Coolman („Coolman und ich”) vor. Mit dabei ist auch die berühmte Autorin Alice Pantermüller, die erzählt, was es Neues im „Lotta-Leben” („Je Otter, desto flotter”) gibt. Der Eintritt ist wiege sagt frei, aber eine Anmeldung per E-Mail (kiju@litpotsdam.de) erforderlich. Weitere Informationen auf: www.litpotsdam.de. Abends findet in der Villa Quandt dann die offizielle Eröffnung der diesjährigen Lit:Potsdam statt. Zu Gast sind die Autorinnen Sharon Dodua Otoos („Adas Raum“) und Mithu Sanyals („Identitti“). Im Anschluss an die Lesung findet eine Diskussion mit Anne-Dore Krohn und den beiden Autorinnen „über die Verortung der Geschichten im Hier und Jetzt und im weitgespannten Bewusstseinsstrom“ statt. Glücklich, wer noch ein Ticket ergattern konnte. In diesem Jahr sind die begehrten Eintrittskarten Mangelware. Ein Blick auf den Verantaltungskalender zeigt, dass nur noch wenige Karten gibt.

Begehrt sind sicher auch die Plätze, die es bei der Bürgerbühne auf der Freundschaftsinsel gibt. Bis zur offiziellen Eröffnung der Freilichtbühne dauert es zwar noch einige Tage (Sonntag), aber bereits heute findet dort eine erste Veranstaltung statt: „Ein Jahr im arktischen Eis für unser Klima“ ist die Veranstaltung überschrieben, für die Markus Rex, Leiter der MOSAiCExpedition – der größten Arktisexpedition aller Zeiten – eingeladen wurde. Der Polarforscher, Klimaforscher, Physiker und Bestsellerautor aus Potsdam, wird dem Publikum heute von seiner spannenden Forschungsreise berichten und Fragen aus dem Publikum beantworten. Der heutige Abend ist auch als Testlauf für die kommenden Events gedacht. An der heutigen Auftaktveranstaltung werden rund 100 geladene Gäste teilnehmen, „allen voran die zahlreichen Ehrenamtlichen, Spender- und Unterstützer*innen der Potsdamer Bürgerstiftung und des Inselbühnen-Projekts“. Das Inselbühnen-Team kann somit das Sicherheits- und Hygienekonzepte, die Ticketing- und Einlassabläufe und pandemiespezifische Besonderheiten wie den Einsatz der Luca-App zur Registrierung aller Besucher testen und die Abläufe gegebenenfalls modifizieren. Alle kommenden Veranstaltungen auf der Bürgerbühne stehen hier: www.inselbuehne-potsdam.de.

Gewerkelt wird heute auch in Potsdam. Am Volkspark beispielsweise wird heute mit der Bodenplatte für die Hochbauarbeiten für eine neue Kita mit 100 Plätzen in der nördlichen Gartenstadt begonnen. Am Landtag in der Potsdamer Mitte wird zudem wieder ein Comeback gefeiert. Nachdem Anfang Mai mit der Minverva-Statue bereits die „schönste Frau Potsdam“ wieder an ihrem angestammten Platz auf dem wiederaufgebauten Stadtschloss zurückgekehrt ist, die goldenen Putten wieder die Landtagstreppe erstrahlen lassen, folgt heute Eurydike. Wie der Potsdamer Stadtschloss-Verein mitteilte, wird sie jedoch noch einige Zeit auf ihren Partner Orpheus warten müssen. Diese Statue steht aktuell „(noch) auf der Humboldt-Universität und wartet auf eine Wiederkehr in Potsdam“, heißt es in der Mitteilung.

Hoch hinaus geht es heute auch im Urania-Planetarium: „Von Merkur bis Neptun - Eine Reise durch das Sonnensystem“ heißt die Veranstaltung, die heute um 16 Uhr beginnt und für alle ab 12 Jahren geeignet ist. Der 360°-Flug durchs All führt zu den Planeten unseres Sonnensystems und ihren zahlreichen Monden. Es erscheinen faszinierende Welten. Von der glutheißen Venus bis zum eisigen Reich des Neptuns. Bei der Live-Moderation wird auch die Frage aufgegriffen: Welche dieser Himmelskörper sind vielleicht bewohnbar? Die Teilnahme kostet 4 Euro, etwas Eile ist angesagt, denn allzu viele Plätze sind nicht mehr frei.

Damals war’s

Es ist schon 17 Jahre her, dass sich einige Eltern zusammengeschlossen und eine wissenschaftliche Mitmachwelt für Kinder planten: Der Verein Exploratorium Potsdam e. V. wurde gegründet und es entstanden die ersten Exponaten. Knapp ein Jahr später konnte 2005 im Potsdamer Hauptbahnhof die erste Ausstellung realisiert werden. Wieder ein Jahr später dann der Einzug in Halle in der Wetzlarer Straße in Babelsberg. 2008 stieg der Filmpark Babelsberg als Mit-Gesellschafter*in und Partner*in ein. Nach weiteren drei Jahren war dann Schluss – Schluss mit dem Namen Exploratorium. Ein neuer, ein besonderer Name sollte her, „welcher die Einzigartigkeit des Projekts weltweit verdeutlichen“ könne. Am 1. Juni 2011 wurde aus dem Exploratorium also das „Extavium“. Ein Kunstwort, dass sich nicht sofort erschließt. Der Name setzt sich nämlich aus den Anfangsbuchstaben der lateinischen Begriffe Terra (Erde), Aqua (Wasser), Ventus (Wind) und Ignis (Feuer) zusammen. Die Vorsilbe Ex- bedeutet aus, heraus. Die Endung „um“ entspricht der lateinischen Deklination.

Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahre „Extavium“ Quelle: Bernd Gartenschläger (Archiv, 2011)

Anfangs fremdelten die Potsdamer mit dem neuen Namen. Konnten mit „Exploratorium“ immerhin knapp drei Prozent etwas anfangen, sank der Bekanntheitsgrad der wissenschaftlichen Mitmachwelt auf zwei Prozent. Das hat sich mittlerweile sicher gelegt. Auch, weil das „Extavium“ seit 2015 in der Stadtmitte, Am Kanal 57, beheimatet ist. Das „Extavium“ gehört längst zu Potsdam, dennoch gab es immer wieder Geldsorgen und dann kam auch noch Corona. Derzeit wird übrigens über einen erneuten Umzug nachgedacht – zurück nach Babelsberg.

Verkehr heute in Potsdam

Hier und da gibt es eine Baustelle, aber nichts, was uns hier in Potsdam überrascht. Der Umweg aufgrund der Baustelle in der Schopenhauerstraße ist ja seit gestern auch allzu gut bekannt.

Die Schopenhauerstraße ist diese zwischen Weinbergstraße und Hegelallee halbseitig gesperrt. Lediglich eine Spur stadtauswärts ist frei – Einbahnstraße. Quelle: Hajo von Cölln

Das Wetter am heutigen Dienstag in Potsdam

Vorgestern und gestern gab es Sonne satt, heute mal eine kleine Verschnaufpause. Angesagt sind immer mal wieder Wolkenfelder, die unser Zentralgestirn verdecken. Kraft hat die Sonne trotzdem, in Potsdam wird es heute wieder über 20 Grad warm. Und so wie es derzeit aussieht, wird es auch in den kommenden Tagen so warm bleiben.

Von MAZonline