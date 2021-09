Potsdam

So langsam macht sich in Potsdam herbstliches Wetter breit. Man sollte sich also gut einpacken, wenn man eine besondere Physikshow auf der Inselbühne erleben will, oder unter freiem Himmel Filme schauen will – zum Beispiel beim Filmfestival in Drewitz. Außerdem feiert ein Geburtstagskind mit einer Schnapszahl – die Tramlinie 93 wird 77 Jahre alt. Die besondere Erkenntnis: Früher wurden Einweihungen einfach stilvoller gefeiert.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Tatsächlich sieht die Corona-Inzidenz in Potsdam derzeit nicht berauschend aus. Zwar ist der Wert von Sonntag auf Montag nicht gestiegen, aber wann tut er das schon? So lag er zum Wochenstart noch immer bei unerfreulichen 59,3. Das ist erheblich schlechter als vergangenen Montag (+12,6) oder gar vergangenen Monat (+26).

News und Termine

Platz für Kinder: Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert nimmt heute Vormittag um 11 Uhr am Richtfest der Kita Gartenstadt Nord im Bornstedter Feld teil. Der Baustart der mittlerweile neunten Kindertagesstätte am Bornstedter Feld war am 1.6.2021.

Dank für den Einsatz: Um 17 Uhr ist der Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke und die Landtagspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke gemeinsam mit Oberbürgermeister Mike Schubert im Krongut Bornstedt. Auf der Veranstaltung soll der Bundeswehr des Landes Brandenburg gedankt werden.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

TV-Kommissar zu Gast: Das Kabarett Obelisk begrüßt heute Abend um 19.30 Uhr Roland Jankowsky zu einem Gastspiel. Vielen ist der Schauspieler und geübte Sprecher als eher sonderbarer Kommissar Overbeck in der ZDF Produktion „Wilsberg“ bekannt. „Die kriminellen Geschichten des O.“ ist nicht nur eine Lesung – auch Jankowsky´s alter ego scheint die Geschichten mit Körpersprache und Witz zu kommentieren. Dabei springt der gebürtige Leverkusener zwischen den Rollen als Leser und Schauspieler. Tickets finden Sie auf der Homepage des Kabaretts ab 20 Euro.

Wissenschaft auf der Freundschaftsinsel: Auf der Inselbühne gibt es diese Woche einen ganz speziellen „International Tuesday“ – Beim „Science Jam & Slam“ geben die Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam einen etwas anderen Einblick in ihre Arbeit. Musikalisch und interaktiv versuchen die Wissenschaftler zu zeigen, wie man das Universum besser verstehen kann. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos, beginnt um 18 Uhr und ist auf der Sprache der Wissenschaft – Englisch. Sie können sich für die Veranstaltung hier anmelden.

Filmfestival in Drewitz gestartet: Bis Sonntag sind täglich mehrere Streifen am „Grünen Kreuz“ zu sehen. Seit gestern feiert das Begegnungszentrum Oskar und die gemeinnützige Gesellschaft „Soziale Stadt“ der Pro Potsdam in Drewitz ein Filmfestival mit Kino unterm freien Himmel. Bis zum 26. September sind täglich mindestens zwei Filmvorführungen sowie Stadtteilführungen und Konzerte geplant. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen kostenfrei, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Heute stehen „Alfons Zitterbacke“ (16 Uhr) und „Die Legende von Paul und Paula“ (20 Uhr) auf dem Programm. Das ganze Programm ist unter www.oskar-drewitz.de zu finden.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Am 21. September 1934, 16 Uhr, war es soweit: Die Potsdamer Straßenbahn bekam Familienzuwachs! Die Strecke der Linie 6 (heute die 93), von der Glienicker Brücke kommend, wurde vollendet und führte nun vom Leipziger Dreieck bis zum Bahnhof Rehbrücke. Groß war der „Bahnhof“, den der damalige Oberbürgermeister General Hans Friedrichs veranstaltete. Zwei geschmückte Triebwagen mit Hänger fuhren vom Wilhelmplatz (heute Platz der Einheit) zum neuen Endpunkt der Linie. Heute verkehrt die Linie 93 zwischen der Glienicker Brücke und dem Bahnhof Rehbrücke. Den ganzen Text gibt es hier.

Verkehr in Potsdam

Ab heute ist die Fahrspur in die Straße Am Kanal auf Höhe vom Platz der Einheit in Richtung Berliner Straße wieder frei. Diese musste für den Bau einer Trinkwasserleitung gesperrt werden.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es ist endgültig Herbst – der Dienstag beginnt mit einer Wolkendecke und Temperaturen von 9 bis 14 Grad. Zum Mittag klart es mit Glück etwas auf ansonsten bleibt es weiter wolkig bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Gegen Abend und Mitternacht ist dann auch wieder Regen angesagt bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad.

