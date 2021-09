Potsdam

Am heutigen Dienstag ist der zweite Tag des Stadtradelns. In dem bundesweiten Wettbewerb treten Städte und Kommunen gegeneinander an, um die meisten Kilometer zu sammeln und um so viel CO2 wie möglich einzusparen. Außerdem feiert eine andere umweltfreundliche Errungenschaft in Potsdam seinen dritten Geburtstag.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Montagmorgen hatte das Robert Koch Institut für die Landeshauptstadt keine neuen Infektionen gemeldet, die Inzidenz liegt bei 41,2. Dieser Anstieg wurde durch insgesamt 30 neue Fälle am Wochenende ausgelöst. Drei Patienten werden auf der Covid-Normalstation des Klinikums „Ernst von Bergmann“ behandelt.

News und Termine

In der Mensa der Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule tagt um 17.30 Uhr der Ausschuss für Bildung und Sport öffentlich. Vorgestellt wird unter anderem der Sachstand zum Strandbad Babelsberg. Der umstrittene Umbau war bereits Thema der Satiresendung „Extra 3.“

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Auf der Bühne: Beim International Tuesday der Inselbühne ist am heutigen Dienstag die Universitätsgesellschaft Potsdam zu Gast. Das preisgekrönte Integrationsprojekt der Gesellschaft „Sanssouci avec Shakespeare“ zeigt die Produktion von Brechts „Leben des Galilei.“ Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr und ist kostenlos. Dennoch müssen Sie sich hier anmelden.

Am Schreibtisch: Sie wollen Ihre Office-Kenntnisse verbessern oder haben Probleme mit Smartphone oder Computergeräten? Die Computerschule Potsdam ist wie jeden Dienstag im AWO-Kulturhaus in Babelsberg. 9 – 14.30 Uhr können Schulungen gebucht werden, auch Firmenfortbildungen sind möglich. Um Anmeldung wird gebeten.

Ohne Plan: Sie wollen sich gerne überraschen lassen? Die Kammerakademie Potsdam spielt in Ihrem Programm „Heimspiel – Überaschungsprogramme an unerwarteten Orten“ klassische Musik. Treffpunkt ist die Ratswaage am Neuen Markt um 19 Uhr.

Mit Vorgeschichte: Katharina Adler liest aus ihrem Buch „Ida“ in der Villa Quandt. Dort schreibt die Autorin über ihre Urgroßmutter – eine „widerspenstige“ Patientin beim Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud. Im Rahmen der Lesung wird auch Gespräch mit der Autorin möglich sein. Die Lesung beginnt um 20 Uhr und kostet 10 Euro oder ermäßigt 8 Euro. Die Karten erhalten Sie hier.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Heute vor drei Jahren eröffnete die 50. Wasserstofftankstelle Deutschlands. Zufällig steht diese in Potsdam. Die Total am Horstweg nahm vor drei Jahren die Zapfsäule für den emissionsarmen Kraftstoff in Betrieb. Damals gab es rund 300 Wasserstoffautos bundesweit: „Aber die Betreiber von H2-Mobility werden sich schon etwas bei dem Bau der Tankstelle gedacht haben“, sagte damals eine Stadtsprecherin. Im Januar 2021 lag die Zahl angemeldeter Wasserstoffautos bei sage und schreibe 808 Zulassungen auf 122 Tankstellen bundesweit – auf jede Zapfsäule kommen rund sechs bis sieben Autos.

Die Wasserstoff-Zapfsäulen gehören zum Bündnis „H2-Mobility.“ Das Bündnis will bis 2023 400 Wasserstofftankstellen eröffnen, um die Infrastruktur für die Wasserstofftechnologie zu schaffen und damit die Attraktivität von emissionsarmen Wasserstofffahrzeugen zu steigern. Zumindest im Horstweg scheint laut Live-Karte für H2-Tankstellen die Nachfrage nach dem umweltfreundlichen Kraftstoff da zu sein.

Verkehr in Potsdam

Heute endet die Vollsperrung an der Thaerstraße in Bornstedt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Morgen startet leicht bewölkt bis sonnig bei 13 bis 19 Grad gegen Mittag. Viel wärmer wird es heute auch nicht mehr – den Tag über bleibt es weitestgehend bewölkt bei Spitzentemperaturen bis 22 Grad. Zwischendurch klart es nochmal auf, aber die Sonne wird immer wieder von Wolken gestört.

