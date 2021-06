Potsdam

Guten Morgen! Diese morgendliche Übersicht wird in den kommenden Jahren für immer mehr Menschen interessant werden. Statistiker erwarten nämlich bis 2030 in Potsdam einen Zuwachs bei der Bevölkerung von bis 10 Prozent. In der gleichen Größenordnung wird sich der Bevölkerungszuwachs im Landkreis Dahme-Spreewald bewegen. Diese Zuwächse gleichen den weiteren Geburtenrückgangs und eine deutlich wachsender Zahl von Sterbefällen in ganz Brandenburg mehr als aus. Gegenüber 2019 sei in Brandenburg mit einem Zuwachs von etwa 17.000 auf rund 2,54 Millionen Bürger zu rechnen, sagte der Leiter des Landesamtes für Statistik, Jörg Fidorra, gestern. Und das obwohl nach Einschätzung der Experten die berlinfernen Regionen weiter an Bevölkerung verlieren werden. Dort sind Rückgänge bei der Bevölkerungszahl voraussichtlich zwischen 6 und 11 Prozent möglich. Vor allem in Südbrandenburg mit jeweils einem geschätzten Minus von 11 Prozent in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster sowie mit einem Minus von 10 Prozent im Landkreis Spree-Neiße sieht es nicht gut aus.

Die Corona-Lage in Potsdam

Hoffentlich nicht mehr (so stark) anwachsen wird die Zahl der Corona-Fälle. Ein Wort drückt die momentane Corona-Lage in Potsdam nämlich derzeit wohl am besten aus: Stabil. Die Corona-Zahlen in Potsdam haben sich seit vergangenem Freitag nicht weiter erhöht. Über das Wochenende wurde kein neuer Corona-Fall in Potsdam registriert, seit Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam unverändert bei 2,2. Insgesamt wurden bisher 7105 Covid-19-Infektionen hier in Potsdam bestätigt, 243 Menschen sind mit bzw. am Coronavirus bisher gestorben. Aktuell wird in Potsdam eine Person aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär im Krankenhaus behandelt. Übrigens: Genau vor einem Jahr lag der Inzidenz-Wert in Potsdam ebenfalls bei 2,2.

News und Empfehlungen für den heutigen Dienstag

MAZ-Beilage mit allen Abiturienten: An diesem Wochenende erhielten die Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse – feierlicher Abschluss einer langen Schulkarriere. Welche jungen Frauen und Männer an welcher Schule die Hochschulreife erhalten, lesen Sie in einer Beilage der gedruckten MAZ, die nur heute der Printausgabe unserer Zeitung beiliegt: Alle Abiturienten von allen Schulen in Potsdam und aus dem Potsdamer Umland. Übrigens beträgt der Brandenburger Abitur-Durchschnitt im zu Ende gehenden Schuljahr 2,2. Nach Angaben des Bildungsministeriums vom Montag bestanden 9347 und somit 95,9 Prozent aller Abiturienten die Prüfungen. Die Durchschnittsnote habe sich im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr um 0,1 Prozentpunkte verbessert. 346 Prüflinge erreichten die Traumnote 1,0. Respekt – und herzlichen Glückwunsch an alle!

Ehrenamtliche gesucht: Kultür Potsdam sucht Helfer und Helferinnen. Der Verein ermöglicht seit 2013 Menschen mit geringem Einkommen den kostenfreien Zugang zum Potsdamer Kulturangebot. Der Verein sieht sich als „spezialisierte Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage“ und vermittelt zwischen Anbietern und Gästen. Vier Teilzeitangestellte und rund 30 Ehrenamtliche sind im Verein tätig. Die Tickets werden nach eigenen Angaben von mehr als 100 regionalen und bundesweiten Veranstaltern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Heute ab 17.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich beim digitalen Informationstreffen für neue Ehrenamtliche über die Initiative zu erkundigen – und vielleicht direkt mit einzusteigen. Alle weitere Informationen gibt es hier: www.kultuer-potsdam.de.

Flamenco-Show am Waschhaus: Im Rahmen von „Tapitas Flamencas“ präsentieren Joëlle Guerrero, der Gitarrist Hartmut Stimpel und die Tanzgruppe Aficionadas kleine aber feine „Flamenco-Häppchen“ („Tapitas Flamencas“) und entführen mit Gesang und Tanz in die Welt des Flamencos. Versprochen wird ein „Abend voller Farbe und Freude, perfekt um sich auszuprobieren und gemeinsam viel Spaß zu haben“. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass eine Stunde vorher. Die Karten kosten 8 Euro. ¡Olé!

Das Nagelkreuz und Potsdam: Seit dem 70. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler [am 20. Juli 1944] trägt die temporäre Kapelle am früheren Standort der Garnisonkirche an der Breiten Straße den Namen „Nagelkreuzkapelle”. 2004 wurde dem Garnisonkirchen-Wiederaufbauprojekt das aus Nägeln gestaltete Nagelkreuz verliehen, das nun auf dem Altar der Kapelle steht. Die internationale Gemeinschaft besteht derzeit aus über 240 Kirchen, Wohltätigkeitsvereinigungen und sonstigen Organisationen.

Die Nagelkreuzkappelle am alten Standort des Kirchenschiffs der Garnisonkirche. Quelle: Bernd Gartenschläger (MAZ-Archiv, 2014)

Alles inspiriert durch die Story von Coventry – einer Geschichte von Zerstörung, Wiederaufbau und Erneuerung. Sie begann tragisch mit der „Operation Mondscheinsonate” der Luftwaffe, dem Luftangriff auf Coventry im November 1940 mit Hunderten Toten. Dompropst Howard ließ bei den Aufräumarbeiten große Zimmermannsnägel aus dem Dachstuhl der zerstörten Kathedrale zu einem Kreuz zusammensetzen. Wie es dazu kam, dass ausgerechnet die Stiftung Garnisonkirche Potsdam mit ihrer, sagen wir schwierigen Geschichten („Tag von Potsdam“), Mitglied dieser Gemeinschaft wurde, wird heute auf der Inselbühne beleuchtet. Zu Gast sind Cornelia Radeke-Engst, Pfarrerin der Garnisonkirche sowie Felicitas Weileder, Praktikantin der Nagelkreuzgemeinschaft im St. Michaels House an der Kathedrale von Coventry, und Stephanie Hochberg, Historikerin der Stiftung Garnisonkirche Potsdam. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.inselbuehne-potsdam.de. Randnotiz: Morgen vor 53 Jahren, am 23. Juni 1968, es war ein Sonntag, wurde die Garnisonkirche um 10 Uhr morgens vollends gesprengt. Derzeit wird zumindest der 88 Meter hohe Glockenturm wieder aufgebaut. Das werden wir morgen übrigens nicht hier in der Rubrik „Damals war’s“ präsentieren – da gehen wir weit über die 88 Meter hinauf.

Ausschuss für Bildung und Sport tagt: Ab 17.30 Uhr stehen heute unter anderem die „integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung 2021 bis 2026“,der „Bericht IT an Schulen“  und das „Vorgehen zur Einführung eines kostenlosen Schüler- und Azubitickets“ auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung und Sport. Zu letzterem Punkt wurden ja bereits bekannt, dass es sehr wahrscheinlich keine reinen kostenlosen Fahrscheine geben wird. Dafür wurden bereits sieben Ideen zur Rabattierung entwickelt.

Konzert aus dem Palmensaal: Heute um 20 Uhr gibt es Public Viewing am Winzerberg. Aber Achtung: Fußball gibt es dort nicht zu sehen. Geboten wird dagegen eine „klavierpoetische Blütenlese mit Werken von Friedrich Wilhelm Rust, Ludwig van Beethoven, Nils Wilhelm Gade, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert & Clara Schumann u.a.“. Und wenn wir das Konzert schon am Winzerberg gucken, „darf an solch einem Ort auch der gute Tropfen zum Konzert nicht fehlen“, heißt es in der Ankündigung. Wir hoffen, es ist Wein gemeint und nicht der mögliche regen (siehe unten). Weitere Infos zu den Tickets und zur Veranstaltung unter www.musikfestspiele-potsdam.de.

Gemeinsam Fußball gucken: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet bekanntlich erst morgen ihr drittes und letztes Vorrundenspiel bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Ungarn heißt der Gegner am morgigen Mittwoch um 21 Uhr. Bei einem Sieg gegen Ungarn ist das Achtelfinale sicher, ein Unentschieden könnte ebenfalls für das Weiterkommen reichen, wenn die deutsche Nationalelf einer der vier besten Dritten ist. Welche Mannschaft dann im Achtelfinale auf Jogis Jungs wartet würde, entscheidet sich dagegen bereits heute Abend entscheiden. England oder Tschechien sind möglich. Wer die Spannung allein nicht aushält und lieber gemeinsam Fußball gucken will, hat in Potsdam durchaus die Möglichkeit. Einige Public-Viewing-Plätze in Potsdam haben wir hier zusammengefasst.

Damals war’s: Potsdams großer Gelehrter

Eigentlich beklagenswert: Nicht einmal die Humboldtbrücke über die Havel ist direkt nach einem der größten Söhne Potsdams benannt. Die erst Mitte der 70er-Jahre entstandene Brücke ist sowohl Wilhelm als auch Alexander von Humboldt gewidmet. Dabei ist nur der ältere der beiden Brüder, nämlich Wilhelm, in der ehemaligen Garnisonstadt geboren worden – am 22. Juni 1767. Seinen Geburtsort verdankt er dem Umstand, dass sein Vater Alexander Georg von Humboldt ab 1765 diensttuender Kammerherr bei Elisabeth Christine von Braunschweig, der Ehefrau des Thronfolgers Friedrich Wilhelm war. Der wiederum war ein Neffe Friedrichs des Großen. Obwohl ein Sohn Potsdams, wird Wilhelm von Humboldt auch von Potsdamern selbst meist mit Berlin assoziiert. Dort zog der Gelehrte später hin und dort gründete er 1809 die Berliner Universität, an deren Eingang er als Denkmal thront. Wilhelm von Humboldt gilt als der Begründer der modernen Sprachwissenschaft. Er selbst soll Verständnis von etwa 40 verschiedenen Sprachen gehabt haben.

Im Kabinetthaus, hier arbeitet heute das Zentrum für Zeithistorische Forschung, wurde 1767 nicht nur Wilhelm von Humboldt geboren. Drei Jahre später, am 3. August 1770, kam ihr der spätere preußische König Friedrich Wilhelm III. zur Welt. Quelle: Michael Hübner

Vor ihm wurden die unterschiedlichen Sprachen vor allem als Ausdruck eines unterschiedlichen Wortschatzes wahrgenommen. Wilhelm sei zusammen mit Friedrich Schlegel einer der ersten gewesen, die das Augenmerk vor allem auf die Struktur der Sprache gerichtet hätten. „Die Wörter, die Lexeme, sind auch eine Art von Gestalt, diese Gestaltung wird wiederum grammatikalisch strukturiert.“ Eine solche Sicht habe erst einen Vergleich der verschiedenen Sprachen und ihrer grammatikalischen Bauweise erlaubt und damit Sprachwissenschaft in unserem heutigen Verständnis eingeleitet. „Letztlich hat Wilhelm von Humboldt gedacht, was Sprache eigentlich ist“, erklärte Wilhelm-von-Humboldt-Experte, Jürgen Trabant, Professor emeritus für Romanische Philologie der Freien Universität (FU) Berlin, anlässlich der Festtagen anlässlich des 250-Geburtstages des großen gelehrten. „Sprache ist Denken“, fasste Trabant diesen Leitgedanken zusammen. Alles Denken sei sprachlich verfasst, sei Wilhelm von Humboldt grundlegende Theorie gewesen.

Lithografie von Franz Krüger Quelle: MAZ-Archiv

Für den Laien seien die Humboldtsche Texte allerdings schwer verständlich, gibt der Humboldt-Experte Trabant zu. Immerhin: In Wilhelms rund 30 Seiten „Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung“ von 1820 sieht der Professor für alle eine Empfehlung. Tragisch sei nur, dass ausgerechnet die später die Sprachwissenschaft dominierenden Amerikaner Wilhelm von Humboldt vor allem wegen schlechter Übersetzungen meist falsch verstanden und kaum beachtet hätten. Der berühmte Noah Chomsky zum Beispiel sei vor allem auf Wilhelms Aussage herumgeritten, dass Sprache einen unendlichen Gebrauch endlicher Mittel ermögliche – und was das für unser Denken bedeute. Sonst habe er den deutschen Gelehrten links liegen lassen.

Neben der Sprachforschung hat er zudem Grundlegendes zum Thema Staatstheorie und dem damit verbundenen Rechtsverständnis geschrieben und war zudem noch als Diplomat im Einsatz. Gestorben ist er am 8. April 1835 in Berlin.

Verkehr in Potsdam

Wer in Bornstedt einen Schwenker durch die Thaerstraße machen will, hat heute Pech. Dort wird ein Kran aufgestellt, die Straße ist bis Donnerstag zwischen Potsdamer Straße und Zum kurzen Feld voll gesperrt. Alle weiteren aktuellen Baustellen und Staufallen in Potsdam gibt es hier.

Das Wetter heute in Potsdam

Pünktlich zum gestrigen Sommer-Start ist die große Hitzewelle in Potsdam vorbei. Die 30-Grad-Marke wird heute vermutlich nicht geknackt. Es könnte sogar sein, dass der eine oder andere Tropfen Regen vom Himmel fällt – ausgeschlossen ist das zumindest nicht. Und noch eine gute Nachricht: Auch in den kommenden Tagen werden wir von der ganz großen Hitze befreit sein.

