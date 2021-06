Potsdam

Guten Morgen! Ist das ein herrlicher Frühsommer? Wir in der MAZ-Redaktion finden: ja.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag

Die Lage in Potsdam bleibt ruhig. Keine neuen Fälle am Montag, fünf Patienten in den beiden Potsdamer Krankenhäusern und eine Inzidenz von 16,6 - die dritte Welle ist vorbei. Wir versorgen Sie natürlich weiter mit den wichtigsten Entwicklungen, unser tägliches Corona-Update lesen Sie hier.

News & Empfehlungen für den heutigen Dienstag

Endlich wieder mehr lesen: Heute öffnen die Bibliotheken ihre Pforten wieder. Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam kann nach vorheriger Terminbuchung besucht werden – aber nicht jederzeit. Die Hauptbibliothek im Bildungsforum Potsdam öffnet zunächst Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Die Zweigbibliothek Am Stern ist am Dienstag von 14 bis 18 Uhr und die Zweigbibliothek Waldstadt Donnerstag 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Bislang hat in der Diskussion um den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam die kirchliche Tradition des Ortes kaum eine Rolle gespielt. das will die Initiative „Lernort Garnisonkirche“ mit ihrem wissenschaftlichen Beirat ändern. Die Fragen sind unbequem: Welche Art des Glaubens wurde hier propagiert? Und wie steht das Wiederaufbauprojekt zu dieser Glaubenstradition? Am Dienstag wolle die Initiatoren ihre Ergebnisse vorstellen, zudem planen sie ein Fachsymposium und weitere Veranstaltungen für ein breites Publikum.

Der International Tuesday geht in die zweite Runde mit Live-Musik: Die Band „ernstgemeint.“ ist heute um 18 Uhr zu Gast auf der Inselbühne. Das musikalische Trio – schaut zurück auf zehn Jahre Bandgeschichte und präsentiert beim International Tuesday Liedermaching vom Feinsten, verträumt, lustig, kritisch und kitschig. Eine Anmeldung ist erforderlich, ein Test- oder Impfnachweis ebenfalls . Zum Selbstkostenpreis werden vor Ort auch Speisen und Getränke angeboten, der Eintritt ist frei, Spenden sind aber immer willkommen.

„Unfassbar“ gut: Der Kunstverein KunstHaus Potsdam hat vorgestern eine neue Ausstellung eröffnet Gezeigt werden Skulpturen und Zeichnungen von Axel Anklam, Angelika Arendt, Jan Großmann und Kavata Mbiti. Die Werke, so heißt es in der Ausstellungsankündigung, aus modernen oder traditionellen Werkstoffen geschaffen – das Spektrum reicht von Glasfaserkunststoff, Edelstahl, Aludibond bis zu Keramik, Holz, Wachs, Papier und Leinwand – alle Arbeiten überraschen mit großer Sinnlichkeit. „Die vielperspektivischen skulpturalen Werke mit ihren differenzierten Materialien“ scheinen (be)greifbar, die künstlerischen Ideen und ihre der Natur entlehnten Strukturen sind dagegen unfassbar. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet.Weitere Informationen auf der Homepage des Kunstvereins.

Schüler fragen Politiker – genauer gesagt: Heute Nachmittag ab 17 Uhr können Potsdamer Schüler die hiesigen Spitzenkandidaten der Bundestagswahl nach Herzenslust ausfragen. Organisiert wurde die Aktion Kreisschülerrat Potsdam gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro und der Medienwerkstatt Potsdam, das ganze wird live auf Youtube gestreamt.

Verkehr in Potsdam

Das Vorhaben ist eher klein dimensioniert – aber die Folgen werden erheblich sein: Wenn ab Mitte Juni über zwei Wochenenden der Lutherplatz für Fahrbahnarbeiten gesperrt wird, ist eine der beiden Verbindungen von Babelsberg nach Potsdam dicht: die von der Großbeeren- und der Karl-Liebknecht-Straße über die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Hauptbahnhof und Lange Brücke. Grund ist eine stark beschädigte Asphaltschicht, die erneuert wird. Rainer Schüler weiß, was Sie wissen müssen - und hat es hier aufgeschrieben.

Und damit nicht genug für die Babelsberger, auch am Horstweg wird gebaut, die Dauerbaustellen Leipziger Dreieck und Nuthestraße sorgen ebenfalls weiterhin für Stau. Die gesamte Verkehrsprognose für diese Woche haben wir hier zusammengefasst.

Das Wetter heute in Potsdam

Was sollen wir sagen? Schön isses! Die Temperaturen am heutigen Dienstag steigen wieder auf bis zu 27 Grad Celsius, ein leichter Wind kann wehen, es ist leicht bewölkt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent.

