Nichts ist so langweilig wie Protokollfragen, möchte man meinen. Doch wenn Corona im Spiel ist, werden auch Formalien wichtig. In der Stadtpolitik ist jetzt ein Streit darüber entbrannt, was mit möglicherweise brisanten Aussagen zum Pandemie-Geschehen am Bergmann-Klinikum werden soll. Einige der Antworten, die den Stadtverordneten dazu von Experten hinter verschlossenen Türen gegeben wurden, sind noch nicht protokolliert. Der Oberbürgermeister will die Tonaufnahmen aber schon löschen lassen. Lesen Sie dazu: Streit um Tonaufnahme zum Corona-Ausbruch am Klinikum

Sachprämien statt Corona-Bonus

Die Mitarbeiter in Oberlinhaus, St. Josefs-Krankenhaus und Zentrum für Altersmedizin können nicht verstehen, warum die Stadt ihre Arbeit der vergangenen Wochen nicht würdigt. Sie haben dem Oberbürgermeister einen Brief geschrieben. Quelle: Fabian Lamster

Der berechtigte Ärger der Mitarbeiter an Potsdams christlichen Kliniken schlägt Wellen. Während das Personal des kommunalen Bergmann-Klinikums 500 Euro Bonus für den Corona-Einsatz bekommt, sehen sich die Träger der kleineren Häuser nicht in der Lage, den großen Einsatz ihrer Ärzte und Pfleger ähnlich zu honorieren. Die Stadt wird zwar kein Geld für alle zahlen, doch ist von Gutscheinen für den Besuch kommunaler Einrichtungen die Rede, etwa für das „blu“. Lesen Sie dazu: Badgutscheine statt Corona-Bonus

Rocken auf der Rotation

Die Band Vor Rotterdam spielt in der Druckerei. Quelle: Janko Brett

Pandemie macht erfinderisch, und so hat die MAZ eine ihrer Druckmaschinen kurzerhand zur Bühne umgebaut. Die Band Vor Rotterdam hat wegen Covid-19 vorerst keine Live-Auftritte mehr. Jetzt rockt sie auf der Rotation exklusiv für MAZ-Leser. Das Video findet man hier

Yoga mit Sondergenehmigung

Susanne Brauer darf ihr Yoga & Pilates Studio aufmachen. Quelle: Varvara Smirnova

Der Internationale Orgelsommer fällt aus, die Jedermann-Festspiele ebenso, doch es gibt auch kleine Lockerungs-Lichtblicke: Das erste Potsdamer Yoga-Studio öffnet wieder. Lesen Sie dazu: Yoga-Studio rollt seine Matten aus

