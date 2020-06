Potsdam am Dienstag - der Tag im Überblick

Bundesweit Einmaliges geschieht in Potsdam. Eine neue Koordinierungsstelle soll demnächst die Omi mit ihrer inzwischen viel zu großen Wohnung und die beengt lebende Dreikindfamilie mit Hund zusammenbringen. Zum Wohnungstausch. Und der soll auch noch in Win-Win-Manier ablaufen. Gewinnen werden auf jeden Fall Potsdams Sportler, für die bis 2024 am Schlaatz ein neues Forum entsteht. Mit Dachgarten und Nutheblick für Alle. Und dann haben Umweltrebellen jetzt einen Schummelei zugegeben.