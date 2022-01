Potsdam

Guten Morgen! Sie kennen jemanden, der „sich für die Freiheit des Einzelnen und für eine demokratisch verfasste Gesellschaft“ einsetzt und „dabei auch unkonventionelle Wege“ geht? Dann schlagen Sie Denjenigen oder Diejenige für den Max-Dortu-Preis der Stadt Potsdam vor. Mit der Auszeichnung wird „Zivilcourage und gelebte Demokratie“ geehrt, zudem ist der Preis mit 5000 Euro datiert. Vorschläge sind noch bis zum 14. April 2022 möglich. Vorangegangene Preisträger sind Christian Ströbele (2017) sowie die Crew-Mitglieder des Seenotrettungsschiffes „Iuventa“ (2019). Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Mehr Informationen unter www.potsdam.de.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die aktuelle Corona-Lage ist derzeit diffus, ob die Zahlen wirklich den Stand der Dinge abbilden ist aufgrund der technischen Panne am Montag zweifelhaft. Fest steht aber, Corona ist noch nicht vorbei. Das Virus lauert überall. Um sich zu schützen hilft vor allem eins: Impfen! Die Stadt Potsdam startet daher die Sonderaktion „Biontech für alle“. Termine für die Aktion gibt es sowohl in der Schinkelhalle als auch in der Metropolis-Halle. Geimpft wird jeweils am morgigen Freitag und am Samstag, die Termine können bereits jetzt gebucht werden.

News und Termine

Preiswert wohnen: In dem geplanten neuen Stadtviertel Krampnitz sollen preisgedämpfte Mietwohnungen entstehen. Wie berichtet, werden rund zehn Prozent des geplanten Wohnungsbestands der Deutsche Wohnen besonders günstig vermietet werden. Geplant ist, dass zwischen den historischen Kasernengebäuden mehrere Neubauten entstehen. Rund 20.000 Quadratmeter Gebäudefläche, was etwa 200 Wohnungen entspricht, seien möglich, hieß es Anfang Dezember seitens der Stadtverwaltung. Heute erfahren wir, was es genau mit den Pläne auf sich hat.

► LESETIPP: Immobilienkauf in Krampnitz: Potsdamer sollen bevorzugt werden

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Buch und Besprechung: Im LiteraturSalon im Babelsberger Heidehaus in der Großbeerenstraße 98a dreht sich heute „in gemütlicher Runde“ alles um den preisgekrönten Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Eugen Ruge, der nicht nur verfilmt, sondern auch auf der Bühne des Hans-Otto-Theaters aufgeführt wurde. Der Roman erzählt die Geschichte einer Familie in der DDR über 50 Jahre und vier Generationen hinweg. Moderiert wird der heutige Nachmittag ab 16 Uhr von Literaturkritikerin Sabine Günther. Alle Informationen und der Link zur Anmeldung unter https://akademie2.lebenshaelfte.de.

Hinter den Kulissen: Das Hans-Otto-Theater (HOT) lädt heute am späten Nachmittag dazu ein, der Künstlerischen Betriebsdirektorin des Theaters Löcher in den Bauch zu fragen. Um 17 Uhr stellt sich Ramona Rath den Fragen interessierter Theater-Fans. Alle die schon mal erfahren wollten, wie genau ein Spielplanentsteht oder was passiert, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen plötzlich ausfallen, wird heute in der Außenstelle des Theaters auf dem Broadway, Brandenburger Straße 19, eine Antwort erhalten. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Vortrag: Die Bundestagswahl ist nun schon ein paar Monate her, mittlerweile haben wir eine neue Regierung und mit Olaf Scholz einen Bundeskanzler aus Potsdam. Es stellt sich nun die Frage, wie es innenpolitisch, in Europa und in der Welt mit der neuen Regierungskoalition weitergeht? Ein exzellenter Kenner der Politik klärt heute darüber auf: Thomas Schmidt, langjähriger ARD-Korrespondent und Berichterstatter aus dem Hauptstadtstudio Berlin, hält heute in der Volkshochschule im Bildungsforum (VHS) einen Vortrag über das Erstarken des rechten Populismus, Putin-Autokratie, Expansionismus der Volksrepublik China. Außerdem geht es um die Zukunft der Nato. Beginn der 90-minütigen Veranstaltung ist um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich via vhsinfo@rathaus.potsdam.de oder telefonisch unter 289 45 69. Alle Informationen gibt es unter https://vhs.potsdam.de.

Film und Diskussion: Im Filmmuseum gibt es heute eine Potsdam-Premiere. Gezeigt wird der Film „Allesandersplatz“. Es ist der Abschlussfilm von Isis Rampf, Master-Absolventin der Europäischen Medienwissenschaft (Universität Potsdam und Fachhochschule Potsdam). es wird gezeigt, wie aus einer leerstehenden Immobilie in Berlin – der Gebäudekomplex „Haus der Statistik“ – ein lebendiger Ort für Kultur entstehen kann. Da drängt sich natürlich der Vergleich mit dem Rechenzentrum in Potsdam auf. Genau darum soll es dann im Anschluss an den Film in einer Debatte mit den Regisseurinnen Isis Rampf und Kristina Tschesch sowie Andrea Hofmann (ZUsammenKUNFT Berlin e.G.) und Anja Engel (Rechenzentrum Kunst- und Kreativhaus) gehen. Moderiert wird das Gespräch von Patrick Wellinski (Deutschlandfunk Kultur). Beginn ist um 18 Uhr. Im Anschluss wird zudem die Dokumentation von Elias Franke und Kristina Tschesch über das Rechenzentrum gezeigt.

Ausverkauft: Ganz, ganz vielleicht gibt es noch Restkarten an der HOT-Abendkasse für „Chinchilla Arschloch, waswas“. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Polizeibericht: Sondereinsatzkräfte nehmen maskierten Bewaffneten in Potsdam fest

► Infizierter bei Fortbildung: Zahlreiche Potsdamer Feuerwehrleute in Corona-Quarantäne

► „Haus der Demokratie“ in Potsdam: „Mahnwache“ vor der Nagelkreuzkapelle abgehalten

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehr in Potsdam

Größere Verkehrshindernisse außer den wohlbekannten Potsdamer Dauerbaustellen sind nicht bekannt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Den Angaben der Wetterprognosen zufolge erwartet uns ein ähnlicher Tag wie gestern. Vielleicht etwas wärmer, aber sonst unterscheiden sich die Tage derzeit kaum. Die Sonne bekommen wir so gut wir gar nicht zu Gesicht und die Temperaturen schaffen es so gerade über den Gefrierpunkt.

Von MAZonline