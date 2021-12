Potsdam

Guten Morgen! Wer gestern Abend die letzte Stadtverordnetenversammlung (SVV) in Potsdam verpasst hat, kann hier die „Highlights“ nachlesen. Für alle die nach vorne, sprich: heute gucken, kommen folgend die Highlights des heutigen Tages in Potsdam.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Potsdamer und Potsdamerinnen nehmen die mobilen Impfangebote gut an. Die langen Schlangen vor den temporären Impfzetren sprechen eine deutliche Sprache. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bei den mobilen Impfaktionen im Oktober und November insgesamt 4.154 Impfungen verabreicht. Zwei Drittel wurden im November verabreicht. Das lange Anstehen könnte aber bald ein Ende haben: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat bei der gestrigen SVV verkündet, dass schon nächste Woche zwei stationäre Impfzentren (wieder)eröffnet werden. Eine gute Sache, wie wir finden. Eine ganz miese und kriminelle Sache ist dagegen diese hier: Der Handel mit gefälschten Impfpässen floriert. Ein Selbstversuch des MAZ-Reporters hat gezeigt, wie einfach es ist, an gefälschte Impfpässe zu gelangen. 

News und Termine

Piks ohne Termin: Bevor die Impfzentren öffnen dauert es wie gesagt noch etwas. Gut, dass es heute noch ein mobiles Impfangebot gibt. Im Bürgerhaus Bornim in der alten Sporthalle können sich heute Impfwillige ihre Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen mit Biontech oder eine einmalige Impfung mit Johnson & Johnson abholen.

Potsdam diskutiert: Heute um 18 Uhr lädt das „Stadt Forum Potsdam“ zur die 71. Sitzung ein. Themen sind unter anderem die klimaneutrale Stadtentwicklung für Potsdam, die Umsetzung des Leitbautenkonzepts für die Quartiere IV und V am Alten Markt sowie der Masterplan Klimakommune. Eingeladen ist auch der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) .Die Sitzung wird live gestreamt:

Begehrte Fundstücke: Heute startet die 45. Online-Versteigerung in der Landeshauptstadt Potsdam. Ab 18 Uhr wird die Plattform freigeschaltet. Geboten werden kann auf insgesamt 85 Fundsachen: Fahrräder, Brillen, Regenschirme, Werkzeuge und Bücher. Geboten werden kann zehn Tage lang „rund um die Uhr“. Und jetzt der Clou: Die Online-Versteigerung der Fundsachen beginnt mit einem angegebenen Höchstpreis und sinkt dann in einem zeitlich festen Abstand bis zum jeweiligen Mindestgebot. Es kann also „gepokert“ oder sofort gekauft werden. Hier geht es direkt zur Online-Versteigerung.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kunst genießen und verstehen: Gestern hatte Kunsthistorikerin Gesine Harms in einem Online-Vortrag die Portraitmalerei im ausgehenden 19. Jahrhundert in Russland erläutert und das faszinierende „Spannungsverhältnis zwischen weltläufiger Eleganz und psychologischer Eindringlichkeit“ ausgeführt. Verpasst? Gute Nachrichten: Heute gibt es eine zweite Chance – sogar im Museum selbst. Beginn ist um 17 Uhr. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung zu den russischen Impressionisten bietet das Museum Barberini zudem zwei Einführungen (12 und 15 Uhr) im Museum an. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Literatur auf dem Broadway: Das Hans-Otto-Theater ist seit gestern zurück in der Innenstadt. Zu DDR-Zeiten hatte es einen Besucherservice dort, jetzt hat das Ensemble von Intendantin Bettina Jahnke eine Dependance in der Brandenburger Straße 19 eröffnet. Dort wird es kleine künstlerische Programme präsentieren. Im Dezember öffnet sich jeden Tag um 17 Uhr „Hans Ottos Adventskalender“ mit einer musikalischen oder literarischen Überraschung – so auch heute. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Es weihnachtet schon etwas: Der Weihnachtszeit wohnt ein ganz besonderer Zauber inne. Für Ute Freudenberg ein willkommener Anlass, um ein Weihnachtskonzert im Nikolaisaal zu geben. Neben eigenen Liedern wie „Kinderaugen“, „Es ist Weihnachten“ oder dem Konzert das namensgebende „Endlich Weihnachtszeit“ wird die Sängerin mit ihrer Band Weihnachtsklassiker zu spielen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Konzert im Waschhaus: Das Album „Die besten Jahre“ der Band International Music aus dem April 2018 halten nicht wenige für die stärkste deutschsprachige Platte der letzten Jahre. Gegründet haben die Band Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti. Die beiden haben aber noch eine weitere Musikgruppe auf die Beine gestellt: The Düsseldorf Düsterboys – drei Jahre zuvor gegründet – hatte 2019 dann endlich auch ihr erstes Album veröffentlicht: „Nenn mich Musik“. Heute sind The Düsseldorf Düsterboys in der Schiffbauergasse zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass um 19 Uhr. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Klimawandel und Klimapolitik: Ottmar Edenhofer, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), wird in einem kostenfreien Online-Vortrag darlegen, ob bzw. wie Erderwärmung aufgehalten werden könnte.: CO2-Bepreisung oder ein Emissionshandel wären beispielsweise wirksame Instrumente. Weitere Informationen zu der Veranstaltung unter https://vhs.potsdam.de.

Verkehr in Potsdam

Es liegen keine Meldungen über neue größere Baustellen vor.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es kühlt heute merklich ab, dafür wird es recht freundlich – so sehen zumindest die Prognosen bisher aus.

