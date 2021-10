Potsdam

Guten Morgen! Wir sind gespannt, was der Tag heute so bringt, denn die Meteorologen haben ja eindringlich vor heftigem Wind gewarnt. Geben Sie also auf sich acht.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Auf sich und andere acht nehmen, kann auch bedeuten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen: Wer Zeit hat und sich heute Morgen spontan für eine Corona-Impfung entscheidet, kann sich in Potsdam zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr ganz entspannt in Richtung Neues Palais – bei Sturm aber besser nicht durch den Park – aufmachen. Auf dem dortigen Campus der Uni Potsdam wird die Landeshauptstadt Potsdam heute gemeinsam mit dem DRK ein mobiles Corona-Zentrum errichten. Terminbuchungen sind nicht nötig. Versichertenkarte, Ausweis und Impfausweis mitzubringen ist jedoch nicht verkehrt.

Dass Corona-Impfungen sinnvoll sind, zeigt auch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen in Potsdam. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz von Dienstag auf Mittwoch nicht gestiegen (61,5), aber die absolute Zahl der Infektionen in der vergangenen Woche hat sich im Vergleich zur Vorwoche leicht erhöht. Ein heutiger Anstieg des Inzidenz-Wertes in Potsdam ist daher nicht unwahrscheinlich. Aktuelle Information zur Entwicklung der Corona-Lage in Potsdam wie immer im Laufe des Morgens im MAZ-Corona-Blog.

News und Termine

Totschlag-Prozess am Landgericht: Sie soll ein Kind zur Welt gebracht und es direkt nach der Geburt erstochen haben. Jetzt muss sich die heute 61-Jährige vor dem Landgericht Potsdam wegen Totschlags verantworten. Der Prozess gilt als besonders anspruchsvoll: zum einen, weil die Leiche des Kindes nie gefunden wurde, zum anderen, weil die angeklagte Tat bereits 21 Jahre zurückliegt. Heute soll die Verhandlung, die in der vergangenen Woche begonnen hat, fortgesetzt werden. Als Zeuge ist unter anderem der Ex-Ehemann der Angeklagten geladen – er soll sich im Sommer 2017 einem Gartennachbarn anvertraut und so die Ermittlungen in Gang gebracht haben.

Demo in Potsdam: Die rund 1.300 nichtärztlichen Beschäftigten der Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH an den Standorten in Brandenburg an der Havel, in Teupitz und in Lübben und bei den 10 Tageskliniken sind zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen für die Beschäftigten an den drei Fachkliniken in Brandenburg. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass die Beschäftigten in Brandenburg „für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr verdienten als die Kolleginnen und Kollegen an den Hamburger Standorten des Konzerns.“ Streikbeginn ist heute Morgen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, will ein Teil der Beschäftigten heute um 10 Uhr in Potsdam in der Dortustraße vor dem Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg demonstrieren. Von da aus soll der Demonstrationszug zum Landtag am Alten Markt führen.

Neuer Rastplatz: Inmitten der Bornimer Feldflur gibt es nun einen neuen, überdachten Rastplatz für Wanderer und Radler. Heute um 14 Uhr wird „Bellevue Augustenruh“ an der nördlichen Lindenallee kurz vor dem Abzweig zum Lerchensteig eröffnet. Der Rastplatz geht auf die Initiative von Werner Stackebrandt zurück. Er beantragte Geld für den Ort im Rahmen des Bürgerbudgets für Potsdam. Die Jury folgte seinem Vorschlag. Für Werner Stackebrandt ist klar: Augustenruh ist an einem der schönsten Orte der Bornimer Feldflur entstanden: „Den Reiz dieses Ortes erkannte bereits Peter Joseph Lenné, als er den Landschaftsplan für diese einmalige Feldflur erarbeitete“, heißt es in der Einladung zur Eröffnung.

Digitale Kunst, Lichtdesign und Musik: Das Potsdamer Künstlerkollektiv Xenorama stellt beim heute beginnenden „Bright Festival Connect“ in Leipzig ihre (modifizierte) Performance „Das Licht, das ewig wechselt“ vor. Besucher des Potsdams Museums werden sich vermutlich an die eindrückliche Installation erinnern, die die Karl-Hagemeister-Ausstellung im vergangenen Sommer ergänzte. Das „Bright Festival Connect“ findet im Kunstkraftwerk Leipzig statt und kann noch bis zum 24. Oktober 2021 besucht werden.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Virtuelle Sternenkunde: Heute um 18 Uhr wird der nächste Vortrag der virtuellen Babelsberger Sternennächte des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) auf dem Youtube-Kanal „Urknall, Weltall und das Leben“ ausgestrahlt. Oliver Gressel hält einen Vortrag zum Thema: „Viel Wirbel um Sternenstaub – Die Strömungsmechanik der Planetenentstehung“ Die Frage, wie die Erde entstanden ist, auf der wir stehen, ist eng mit der nach der Entstehung des Sonnensystems verknüpft.

Ein Mäzen Potsdams: Wer war Ludwig Jacobs? Der Zuckerfabrikant war in Potsdam so etwas wie der Hasso Plattner des 19. Jahrhunderts. Marianne Ludes, die erst kürzlich den Vorsitz im Festival-Verein „Lit:Potsdam“ übernommen hat, stellt heute Abend im Urania-Verein n der Gutenbergstraße ihr Buch über sein Leben vor. Beginn ist um 18 Uhr, Karten gibt es nur im Vorverkauf. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.urania-potsdam.de. Wer jetzt schon neugierig ist, kann sich hier schon mal vorab über Ludwig Jacobs informieren.

Die Wunden des Krieges: Das freie Potsdamer Ensemble LX präsentiert heute im Kunsthaus Sans Titre das Zwei-Personen-Stück „Goldspur der Garben“. Das Stück basiert auf einer Novelle des kirgisischen Autoren Tschingis Aitmatow. Darin ziehen Väter und Söhne ziehen in den Krieg. Frauen bleiben zurück und versuchen zu retten, was zu retten ist. Aitmatow stellt die Frage nach der Verantwortung des Menschen für den Zustand der Welt. Und gewinnt in dieser Grundsätzlichkeit erschreckende Aktualität. Beginn ist heute um 19 Uhr. Weitere Informationen unter www.sans-titre.de.

Von Föhr nach Potsdam: „Das Imperium des Schönen“ wurde 2019 in Stuttgart uraufgeführt, geschrieben hat es Nis-Momme Stockmann, der 1981 auf der Nordseeinsel Föhr geboren wurde. In Potsdam kam das Stück Mitte September 2021 im Großen Haus am Hans-Otto-Theater unter der Regie von Intendantin Bettina Jahnke zur Premiere. Das Stück erzählt von der Familie, die sich auf die Pelle rückt, sich nicht versteht und überwirft – das kennen wir aus dem Lockdown. In den Hauptrollen spielen Arne Lenk, Franziska Melzer, Laura Maria Hänsel und Hannes Schumacher. Weitere Informationen zum Stück und Ticketkauf unter www.hansottotheater.de. Unser Autor war von der Premiere jedenfalls sehr angetan. Beginn heute ist um 19.30 Uhr.

Getanzte Wahrhaftigkeit: In der Fabrik ist die Premiere von Laura Heineckes neuer Tanz-Produktion „Fall into place oder was wa(h)r ist“ zu sehen. Dabei geht es „um nichts weniger als die Wahrheit“. Heinecke und ihre Mittänzer widmen sich voll und ganz „dem Thema Wahrhaftigkeit, welches angesichts der vielen gesellschaftlichen Krisen hoch aktuell ist. Dort wo die Worte nicht mehr greifen, wo der Widerspruch eklatant wird, öffnet der Körper Türen mit neuen Blickwinkeln“, heißt es in der Vorankündigung. Die Premiere in der Schiffbauergasse beginnt heute Abend um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.fabrikpotsdam.de

Damals war’s

Seit dem 19. Jahrhundert werden in Potsdam Personen, „die sich in besonderer Weise um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben, als Ehrenbürger ausgezeichnet“. Einer von ihnen war Alexander von Humboldt. Der Forscher ist zwar, im Gegensatz zu seinem zwei Jahre älteren Bruder Wilhelm, nicht in Berlin geboren, erhielt aber – hier im Gegensatz zu seinem Bruder – die Potsdamer Ehrenbürgschaft. Am 21. Oktober 1849 wurde ihm im Rathaus am Alten Markt die Urkunde überreicht. Die Urkunde wird geschildert als eine „Adresse mit dem angehängten Stadtwappen in einer reich verzierten silbernen Kapsel, vom Hofjuwelier Horsauer in Berlin angefertigt, mit der schönen Schrift und dem prächtigen Einband ein wahres Kunstwerk, das beziehungsreich mit vielen Vignetten geschmückt war...”.

Alexander von Humboldt, Gemälde von Joseph Stieler, 1843. Das Gemälde hängt im Schloss Charlottenhof in Potsdam Quelle: Gerhard Murza. 1994

Übrigens ist Alexander von Humboldt nicht tot zu kriegen. Wer ein tägliches Humboldt-Update möchte, dem sei der Twitter-Account https://twitter.com/AvHChrono ans Herz gelegt.

► Dass das Thema „Ehrenbürger“ nicht immer einfach ist, zeigt übrigens dieser Fall: Potsdamer Rathaus will posthume Aberkennung der Ehrenbürgerwürde von Joseph Goebbels

Verkehr in Potsdam

Neue Bauarbeiten wollte man in Potsdam zum Ende der Herbstferien wohl nicht mehr beginnen. Heute wird vielmehr daran gearbeitet, die derzeit bestehenden Baustellen fertig zu stellen. In den kommenden Tagen sollen sage und schreibe sechs Baustellen aus dem Stadtbild verschwinden.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es könnte heute stürmisch werden. Den Prognosen zahlreicher Wetterexperten zufolge erreicht uns heute der erste Herbststurm. Orkanartige Böen werden erwartet. Die Schlösserstiftung warnt daher vor Astbrüchen in den Parks. Allzu kalt soll es übrigens nicht werden. Die Kälte kommt dann erst nach dem Sturm nach Potsdam.

Von MAZonline