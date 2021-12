Potsdam

Guten Morgen! Einmal werden wir noch wach, Heissa, dann ist Weihnachtstag! Doch vorher müssen wir zusammen durch diesen Donnerstag. Oder doch lieber mit Abstand?

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Dass Omikron schon länger in Potsdam ist, ist bekannt, aber nun wird deutlich, dass sich das Virus hier einrichtet: Wie die Stadtverwaltung Potsdam gestern am späten Nachmittag mitteilte, sind in Potsdam nun 32 Omikron-Fälle bestätigt. „Davon sind nur vereinzelt Fälle auf Reiserückkehrer aus Südafrika zurückzuführen“, berichtete ein Stadtsprecher. Derzeit werden in Potsdam etwa 30 Prozent der positiven PCR-Ergebnisse sequenziert, also auf die genaue Virusvariante hin untersucht. Anfang des kommenden Jahres soll der Anteil der Sequenzierung ausgeweitet werden. Dabei liegt Potsdam derzeit schon über der vom Robert-Koch-Institut geforderten Quote von 5 bis 10 Prozent der Corona-Fälle.

News und Termine

Impfen an den Feiertagen: Wer sich selbst ein Geschenk machen und sich eine Corona-Impfung gönnen möchte, der kann dies heute noch von 10 Uhr bis 18 Uhr, aber auch noch Heiligabend von 8 bis 12 Uhr und am 1. Weihnachtstag von 12 bis 16 Uhr. Wichtig: Eine vorherige Terminvereinbarung ist nötig. Termine und weitere Informationen gibt es unter www.potsdam.de/impfen.

Lesen an den Feiertagen: Die Stadt- und Landesbibliothek hat heute noch geöffnet, schließt aber bereits um 13 Uhr die Außenrückgabe bis zum kommenden Montag. Geschlossen bleiben die Hauptbibliothek und die Zweigbibliotheken am morgigen Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen. Frischer Lesestoff kann dann in der Hauptbibliothek in der Innenstadt erst wieder am Dienstag abgeholt werden, am Montag ist regulärer Schließtag. Leseratten in der Waldstadt haben es da etwas besser, die dortige Zweigbibliothek Waldstadt öffnet am Montag von 10 bis 14 Uhr – hat dann aber bis nächsten Jahr geschlossen. Die Zweigbibliothek Am Stern hat am Dienstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet und gibt erst am 3. Januar 2022 wieder Bücher aus.

Spenden vor den Feiertagen: Die MAZ-Sterntaler-Aktion unterstützt Bedürftige in Potsdam Unsere Weihnachtsaktion „Sterntaler“ ist auf der Zielgeraden – und Sie können uns mit Ihrer Spende sehr unterstützen. Jeder Betrag kommt unmittelbar den Menschen in und um Potsdam zugute. Beispiele gibt es auf www.MAZ-online.de/sterntaler-pos. Wir haben schon 24.000 Euro zusammen! Schaffen wir gemeinsam die 25.000? Helfen Sie den Menschen in Potsdam. Das Spendenkonto, betreut von der Hoffbauer-Stiftung: Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank , IBAN: DE53 3506 0190 1567 6140 14, Verwendungszweck: MAZ-Sterntaler-Aktion. Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung.

Hinweise erbeten: Die Mordkommission Potsdam hat den heute zehnjährigen Jahrestag des Babyleichen-Fundes in Potsdam-West zum Anlass genommen, die Bevölkerung erneut um Hinweise zu bitten. Für Hinweise die zur Klärung des Falls bzw. zur Mutter des toten Säuglings führen, hat die Staatsanwaltschaft eine hohe Belohnung ausgesetzt.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Blick in die Sterne: Im Urania-Planetarium können die Kleinen auch heute wieder auf eine große Reise gehen. Um 11.30 Uhr geht es um „die Rettung der Sternenfee Mira“. Die Geschwister Lilly und Tom sind auf einer Zauberwolke durchs Universum unterwegs, um aus der Höhle des bösen Zauberers Urax zu befreien. Es scheint auch alles gut zu gehen, aber dann... Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen, bei der Rettungsmission zu helfen. ABER: Derzeit haben sich schon genügend Retter angemeldet: Die Tickets sind ausverkauft. Es kann aber durchaus sein, dass „durch Stornierungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder Karten zur Verfügung stehen“, teilte das Urania mit. Hier kann man sich aktuell informieren. Gleiches gilt übrigens auch für die Veranstaltung „Sternensagen für Kinder“, die um 14 Uhr startet. Vielleicht gibt es im Laufe des Vormittag noch Karten. Besser sieht es dagegen (noch) für die Älteren aus: Die Suche nach außerirdischem Leben kann derzeit noch gebucht werden. „Ferne Welten - Fremdes Leben?“ richtet sich an Kinder ab 10 Jahren.

Kunst erläutert: Das Museum Barberini bietet heute wie gewohnt um 12 Uhr eine Einführungen für die aktuelle Ausstellung „Impressionismus in Russland“ und um 15 Uhr eine Erläuterungen zu den Werken der französischen Impressionisten aus der Sammlung Hasso Plattners an. Wer um 12 Uhr heute Mittag keine Zeit hat, des Englischen aber mächtig sein, hat Glück: Das Museum Barberini bietet um 18.30 Uhr einen virtuellen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung in englischer Sprache an. Kunsthistoriker führen dabei live durch die Galerien und zeigen die Kunstwerke sowohl in der Ausstellungsansicht als auch im Detail. Fragen stellen ist möglich. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung unter www.museum-barberini.de.

Lebendiger Adventskalender: In der Außenstelle des Hans-Otto-Theaters (HOT) in der Brandenburger Straße 19 gibt es heute eine literarische Überraschung von HOT-Ensemble-Mitglied Janine Kreß. Um 17 Uhr geht es los. Live auf der Bühne ist Kreß übrigens wieder am 2. Weihnachtstag ab 19.30 Uhr in dem Stück „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ von Sibylle Berg zu sehen.

Familiäre Enge: Der Autor Nis-Momme Stockmann meint es nicht gut mit seinem Personal im „Imperium des Schönen“, doch am Hans-Otto-Theater holen sie das Beste aus dieser Chronik des Niedergangs heraus. Intendantin Bettina Jahnke hat das Stück von Nis-Momme Stockmann in Potsdam präzise und mit Elan auf die Bühne gebracht. Unser Autor war von der Premiere jedenfalls begeistert. Los geht es heute Abend ab 19.30 Uhr auf der Bühne des großes Hauses in der Schiffbauergasse in Potsdam. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

Verkehr in Potsdam

Noch wird an der neuen Radwegbrücke zwischen Potsdam und Werder (Havel) gearbeitet, der Weg über den Zernsee ist an dieser Stelle nicht aktuell nicht möglich. Eigentlich, denn rechtzeitig zum Weihnachtsfest wird uns die Aufhebung dieser Sperrung geschenkt. Von heute an bis einschließlich 2. Januar 2022 kann der Weg über die Brücke passiert werden. Aber Achtung: Ein Winterdienst wird nicht durchgeführt. Ab dem 3. Januar ist der Übergang wieder gesperrt und wird, Stand jetzt, erst ab Ende März wieder durchgehend geöffnet.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Kommt er oder kommt er nicht, der Schnee? Kalt ist es und heute könnte es tatsächlich im Tagesverlauf ganz leicht schneien. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht für weiße Weihnachten reichen. Aber Wunder gibt es ja bekanntlich immer wieder und wenn nicht zu Weihnachten, wann dann?

