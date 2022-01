Potsdam

Guten Morgen an diesem Donnerstag! Nun haben wir diese vierte Woche des Jahres 2022 beinahe geschafft. Lassen Sie uns gemeinsam auf den Donnerstag schauen, der übrigens auch der Geburtstag des letzten Deutschen Kaisers, Wilhelm II war. 1859 in Berlin geboren, musste Wilhelm bekanntlich nach der Novemberrevolution abdanken. Sein Lieblingsschloss steht in Potsdam. Lesen Sie doch auch die Erinnerungen des Enkels des letzten kaiserlichen Kutschers.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Inzidenzkurve in Potsdam steigt und steigt. Seit Anfang des Monats hat sich der Inzidenz-Wert mehr als versechsfacht. Stand Mittwoch verzeichnet Potsdam binnen sieben Tagen 3.423 Infektionen, die Inzidenz liegt bei 1783. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern nimmt zu, derzeit werden

News und Termine

Neuer Oberlin-Campus: Heute werden die Pläne für die Erweiterung des Babelsberger Oberlinhauses an der Glasmeisterstraße in einer öffentlichen Werkstatt präsentiert. Von 16.30 bis 18.30 Uhr lädt die Stadtverwaltung zu einer Videokonferenz. Dort sollen das städtebauliche Konzept des Projektes, der aktuelle Planungsstand sowie weitere Informationen zum Verfahren und zum weiteren Planungsprozess gezeigt werden. Die Oberlinhaus Grundstücks GmbH stellt zudem das Nutzungskonzept vor. Die Tochterfirma des Oberlinhauses wurde eigens gegründet, um auf dem brachliegenden ehemaligen Gaswerksgelände an der Glasmeisterstraße einen Mix aus neuem Wohnraum, Wohnraum für besondere Bevölkerungsgruppen sowie gewerblich und medizinisch orientierte Flächen zu entwickeln. Auch eine Schule in freier Trägerschaft soll entstehen.

Kennenlernen: Das Stadtteil Netzwerk Potsdam West lädt heute zur ersten (Online-)Ausgabe von „Let’s netz“. Bei dem offenen Netzwerkabend für Potsdam West soll es in erster Linie ums Kennenlernen und vernetzen gehen. Ziel ist es, sich im Stadtteil verstärkt zu vernetzen, sichtbar zu machen und den Stadtteil gemeinsam lebendig zu gestalten. Das Zoom-Meeting ist ab 17.45 Uhr geplant. Für die Teilnahme war eine Anmeldung nötig

Holocaust-Gedenktag: Der 27. Januar ist Internationaler Holocaust-Gedenktag, weil an diesem Tag im Jahr 1945 das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der sowjetischen Armee befreit wurde. Auf dem Platz der Einheit und auf dem Willi-Frohwein-Platz wird an dieses wichtige Ereignis erinnert.

Eine der bekanntesten innerdeutschen Widerstandsgruppen gegen das NS-Regime war die Gruppe „Weiße Rose“. Ihre prominentesten Mitgliedern waren Hans und Sophie Scholl. Viele andere sind längst nicht so bekannt. Darunter auch die junge Chemiestudentin Mirjam David. Sie war in die Widerstandskreise um die Geschwister Scholl unterwegs und brutalen Repressionen des NS-Regimes ausgesetzt. Im November 1943 wurde sie von der Gestapo verhaftet. Nach mehreren Haftstationen, unter anderem im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, kam sie ins Potsdamer Landgerichtsgefängnis in der Lindenstraße. Einen Monat später verurteilte sie der in Potsdam tagende Volksgerichtshof wegen „Beihilfe zur Vorbereitung von Hochverrat“ zu zwei Jahren Zuchthaus. Heute findet in der Stiftung Gedenkstätten Lindenstraße um 18 Uhr ein Gedenken an Mirjam David statt. Eingeladen ist auch die Tochter von Mirjam David. Weitere Informationen unter www.gedenkstaette-lindenstrasse.de.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Geheimtipps im Nikolaisaal: „Forschen, entdecken, ausprobieren“ – unter diesem Motto steht der Musikalische Salon, den die Kammerakademie Potsdam (KAP) am heutigen Donnerstag um 19 Uhr ausnahmsweise im Foyer des Nikolaisaals präsentiert. Das Streichquintett der KAP spielt weniger bekannte Namen und Werke, die unbedingt entdeckt werden wollen. „Wir stellen Kammermusik von leider viel zu lange in Vergessenheit geratenen Komponistinnen und Streichquintette mit Kontrabass vor: wunderbare Werke von Luise Adolpha Le Beau, Amy Beach und Adolphe Blanc“, sagt KAP-Violinist Thomas Kretschmer. Trotz der Vorurteile, Widerstände und Bevormundung, die ihnen ständig entgegengebracht wurden, traten sie mit bewundernswertem Selbstvertrauen auf und haben jeweils ein erstaunliches Lebenswerk hinterlassen. Weitere Informationen und Tickets unter www.kammerakademie-potsdam.de.

Auch filmisch spielt der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in Potsdma heute eine große Rolle. Das Filmmuseum widmet sich heute ab 19 Uhr der Erinnerungskultur der DDR, die ihrerseits politisch gelenkt war. Während Gelöbnis von Sachsenhausen als Reportage von der Gedenkstätteneröffnung angelegt ist, weiten sich Frauen in Ravensbrück sowie O Buchenwald zu bildgewaltigen Rückschauen auf den Nationalsozialismus. Beide Filme betonen Hitlers Schulterschluss mit der Wirtschaft und heben den kommunistischen Widerstand hervor - der Holocaust kommt nur am Rande vor. Den Sprung in die Gegenwart vollziehen die Filme teilweise indem sie die Nichtverfolgung von NS-Tätern sowie den Neonazismus in der Bundesrepublik anprangern. Einen Gegenpart zu diesen auf Überwältigung des Publikums zielenden Filmen bildet Als die Anemonen blühten : Hier erinnern Bäume an einen Todesmarsch: »Man erzählt, die Schicht unter der Rinde war essbar. Einige schnitzten Zeichen in die Bäume - im Wald bei Below.«

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Grau in grau mit möglichen Regentropfen am frühen Abend: So sind die Vorhersagen für den heutigen Donnerstag. Die Temperaturen werden sich wieder im mittleren einstelligen Bereich einpendeln.

