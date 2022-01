Potsdam

Guten Morgen! Heute ist Donnerstag, der 6. Januar 2022.

Vor genau 115 Jahren hat die italienische Ärztin, Reformpädagogin und Philosophin Maria Montessori ihre erste Schule in einem römischen Armenviertel – heute ist die Montessoripädagogik mit dem Ansatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ weltweit verbreitet. Auch in Potsdam gibt es zwei Schulen mit diesem Ansatz.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Teuflisch: Der heutige Donnerstag ist tatsächlich der 666. Tag der Corona-Pandemie in Potsdam – seit dem ersten Fall am 14. März 202o. Mittlerweile liegt die Inzidenz in der Stadt bei knapp 300, dieser Tage laufen die Nachmeldungen von Neujahr ein.

Vermutlich werden die Zahlen sehr bald schnell steigen. Die Omikron-Welle hat sich auch in Potsdam durchgesetzt: Einer Sprecherin des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“ (EvB) zufolge, wurde am Dienstag bei rund 60 Prozent der sequenzierten positiven Proben ein Omikron-Verdacht festgestellt. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 28 Prozent.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Die Russen gehen bald: Russische Maler und Malerinnen wie Michael Larionow, Natalja Gontscharowa und Kasimir Malewitsch schulten ihren Blick in der Weltstadt Paris, wo die Malerei der Salons an Wert verlor, deren Habitus der Windstille über die Jahre abgewickelt wurde. Das neue Tempo und die Lebensnähe trugen diese Künstler heim nach Russland, wo sie – ähnlich den französischen Impressionisten – das Umland als Motiv entdeckten. Sie malten vor die hübschen Herrenhäuser einen Busch und einen Strauch, als sollten sie den Blick auf diesen Prunk verstellen. Die Malerei gab einen Ausblick auf soziale Temperaturen, die in Russland stiegen, bis hin zur Russischen Revolution im Jahre 1917. Die gefeierte Schau „Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde“ im Museum Barberini läuft nur noch bis Sonntag.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► In der Potsdamer Straße Am Brunnen haben meist hochbetagte Mieter die Weihnachtsfeiertage ohne Heizung verbracht. Draußen war es bis zu zehn Grad kalt; die Genossenschaft hatte keine Heizgeräte.

► Die Zahl der freien Stellen sind in Potsdam auf einem Höchststand – meldet die Arbeitsagentur. Trotzdem stieg im Dezember auch die Arbeitslosenquote. Der Agenturchef benennt das größte Problem.

► Sparkurs im Volkspark: Viele geplante Maßnahmen wie die Sanierung der Skateranlage und der Wasserbecken rund um den Spielplatz werden verschoben. Die CDU will das verhindern. Und auch die Feuerwerkssinfonie findet nicht statt.

Verkehr in Potsdam

Die Sperrung im Bereich Anschlussstelle Potsdam, Zubringer L 40, der A115 ist aufgehoben. Ab Montag wird für die Erneuerung der Trinkwasserleitung die Straße Unter den Eichen zwischen den Hausnummern 43 und 50 in zwei Abschnitten voll gesperrt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Am Donnerstag wird es mit Temperaturen zwischen -1 und maximal plus 2 Grad noch einmal etwas kälter. Stellenweise muss mit Glätte gerechnet werden, aber es bleibt trocken.

