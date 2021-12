Potsdam

Guten Morgen! Die Kälte bleibt, Corona ist noch da, aber ein paar erfreuliche Dinge geschehen heute dennoch in Potsdam. Hier der Überblick über den heutigen Donnerstag.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Impftermine sowohl für die Schinkelhalle als auch die Metropolishalle sind bis einschließlich Samstag, 11. Dezember 2021, jedoch restlos vergeben. Neue Termine folgen, aber entgegen der ursprünglichen Planung leider noch nicht heute. Für beiden Impfzentren in Potsdam werden neue Termine nun „immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr eingestellt“.

News und Termine

Verhandlung fällt aus: Der Prozess wegen der Tötung von vier schwerst behinderten Menschen im Thusnelda-von-Saldern-Haus wird heute nicht wie geplant fortgesetzt. Der heutige Termin falle wegen der Erkrankung eines Schöffen aus, sagte die Sprecherin des Landgerichts Potsdam. Der nächste Verhandlungstag soll am 16. Dezember 2021 stattfinden. Dann wird eine Sachverständige zu einem Gutachten über die Angeklagte Ines R. angehört. Schon einen Tag später könnten die Plädoyers folgen und am 22. Dezember das Urteil. Am achten Prozesstag am Dienstag hatten Polizisten ausgesagt, die am Tatabend am Tatort waren. Die einen berichteten von einer Art Geständnis der Beschuldigten, andere erzählten vom „Horror hinter den Türen“.

Decken und Socken für Obdachlose: Der bevorstehende Winter und die vierte Corona-Welle stellen insbesondere für Obdachlose und wohnungslose Menschen eine große Herausforderung dar. Um ihnen zu helfen, sich vor der Kälte zu schützen, wird der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) deutschlandweit zum fünften Mal in Folge die Kältehilfe-Aktion durchführen. Mitglieder des ASB Landesverbandes Brandenburg verteilen heute in Potsdam Schlafsäcke, Pflege-Sets und warme Socken, um damit Obdachlosen und wohnungslosen Menschen in der Vorweihnachtszeit etwas Wärme zu schenken. Das Ganze findet von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Gelände der Stadtverwaltung in der Friedrich-Ebert-Straße 79/81 (vor der Suppenküche der Volkssolidarität) statt.

Absage: Das für den 12. Dezember 2021 im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte geplante Konzert „Mein Geist Freuet Sich“ mit dem RIAS Kammerchor in der Erlöserkirche Potsdam wurde gestern Abend abgesagt. Grund sind Corona-Fälle im Chor und mehrere Sänger befinden sich in Quarantäne. Tickets werden dort rückerstattet, wo sie erworben wurden.

Verlängerung: Eine gute Nachricht kam indes auch noch gestern Abend. Das Potsdam Museum teilte mit, dass die Heisig-Ausstellung „wegen des anhaltenden Publikumsinteresses“ bis zum 13. Februar 2022 verlängert wurde. Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags jeweils von 12 Uhr bis 18 Uhr besucht werden, Einlass in die Sonderausstellungen ist bis eine halbe Stunde vor der Schließzeit möglich.

Geschlossen: Das EWP-Kundenzentrum in der Charlottenstraße 42 wird vorübergehend geschlossen, die persönliche Beratung im Kundenzentrum Wilhelmgalerie eingestellt. Wie das Unternehmen gestern Nachmittag mitteilte, sei es in der gegenwärtigen Lage der Corona-Pandemie unerlässlich, Kontakte zu vermeiden und so Kunden und Mitarbeiter vor Gefährdungen zu schützen. Telefonisch bleibt die EWP jedoch erreichbar: Unter der Telefonnummer (0331) 661 - 3000 sind Mitarbeiter des Unternehmens werktags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr oder jederzeit per Mail über kundenservice@ewp-potsdam.de zu erreichen.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Die Geschichten hinter den Bildern: Das Museum Barberini bietet heute vier Veranstaltungen an, bei denen die Gäste einiges über die Kunstwerke und deren Maler und Malerinnen erfahren können, die derzeit im Museum Barberini am Alten Markt ausgestellt sind. Um 12 Uhr findet eine Einführung in die aktuelle Ausstellung „Impressionismus in Russland“ im Auditorium statt. Drei Stunden später kommen dort die Freunde des französischen Impressionismus auf ihre Kosten, denn dann geht es um die Werke in der Sammlung Hasso Plattners. Um 17 Uhr widmet sich im Auditorium Kunsthistorikerin Andrea Schmidt in ihrem Vortrag „Im Landhaus trafen die Gäste ein“ den russischen Landhäusern und deren immens wichtige Rolle für Kunst, Musik und Literatur in Russland. Die drei genannten Veranstaltungen finden im Museum selbst statt, das vierte Angebot „nur“ online: Das Museum Barberini bietet um 18.30 Uhr einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung „Impressionismus in Russland“ in englischer Sprache an.

Lesung auf dem Broadway: Und auch heute geht ein Türchen am lebendigen Adventskalenders des Hans-Otto-Theaters in der Brandenburger Straße 19 auf. Hinter dem neunten Türchen verbirgt sich eine literarische Überraschung, vorgetragen von Ensemble-Mitglied Hannes Schumacher, der aktuell auch im Stück „Imperium des Schönen“ oder „Der Vorname“ zu sehen ist. Beginn ist heute um 17 Uhr.

Musikalische Lesung: Im Kiezraum Drewitz in der Konrad-Wolf-Allee 43/45 gibt es heute eine Potsdamer Buchpremiere. Ute Apitz stellt heute ihr neues Buch „Irjendwat is imma“ vor. Ihr Verlag verspricht, dass die Zuhörer durch den Berliner Dialekt in ein Stück Berlin-brandenburgische Lebenswelt eintauchen, die in Hochsprache so nicht beschreibbar wäre. Musikalisch wird die Lesung von Lennard Berzbach mit Gitarre begleitet, worauf sich die Autorin nach eigenen Angaben „am meisten“ freut. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.oskar-drewitz.de.

Livegespräch mit Stargast: Heute Abend wird im Thalia-Kino in Babelsberg der Film „Plan A“ gezeigt. Der israelisch-deutsche Thriller basiert auf wahren Begebenheiten und zeigt die Vorgehensweise einer jüdischen Organisation, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Ziel gesetzt hatte, Rache für den Holocaust zu üben. In einer der Hauptrollen ist der deutsche Filmstar August Diehl zu sehen – und später auch im Gespräch mit Kino-Experte Knut Elstermann. Leider nicht direkt im Kino, aber immerhin in einer Live-Übertragung des Filmgesprächs. Filmstart ist um 19 Uhr. Weitere Informationen unter www.thalia-potsdam.de.

Unterhaltsame Deutschstunde: Heute Abend kommt ein waschechter, wenn auch nicht mehr unterrichtender Gymnasiallehrer in den Lindenpark: Herr Schröder hat sein neues Soloprogramm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“ im Gepäck. Der mehrfach ausgezeichnete Comedian wird aus dem aktuellen Schulalltag in der Helene-Fischer-Gesamtschule berichten. „Freuen Sie sich auf eine Doppelstunde Nachsitzen Deluxe. Doch keine Sorge: Nichts von alledem ist klausurrelevant und wenn Sie gut mitarbeiten, macht Herr Schröder fünf Minuten früher Schluss“, verspricht der Veranstalter. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter https://lindenpark.de.

Verkehr in Potsdam

An der zweiten Brückenhälfte über der Friedrich-List-Straße auf der L40 wird ab heute Morgen um 5 Uhr gearbeitet. Das hat die Sperrung der Abfahrt zur Friedrich-List-Straße zur Folge. Bis morgen früh um 5 Uhr führt eine Umleitung über die Anschlussstelle Horstweg, Großbeerenstraße, Karl-Liebknecht-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße zur L 40. Die Friedrich-List-Straße selbst ist in dieser Zeit befahrbar.

Und noch eine gute Nachricht: Die Tiefbauarbeiten in der Straße Am Neuen Garten wurden schneller beendet als geplant. Daher fahren die Busse der Linie 603 ab heute morgen wieder planmäßig.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Das sieht doch alles sehr nach Schnee aus. Vermutlich wird es noch kein Rodel-Wetter, aber ein paar Flocken wird es schon geben. Die Temperaturen werden auch heute wieder um bzw. meist unter dem Gefrierpunkt liegen.

Von MAZonline