Potsdam

Guten Morgen, Potsdam! Der Herbst scheint es sich so langsam bequem in Potsdam zu machen. Das hält Potsdamerinnen und Potsdamer allerdings nicht davon ab, den Tag so richtig auszunutzen- im Gegenteil: Am heutigen Donnerstag wird eine Vielzahl an Veranstaltungen angeboten. Geimpft wird auch.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Das Robert Koch Institut meldete am Mittwochmorgen 20 Neuinfizierte mit dem Coronavirus – neun mehr als im Vergleich zum Vortag. Damit steigt die Zahl derer, die seit Pandemiebeginn in Potsdam mit Covid-19 infiziert waren oder sind auf 7580. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an und erhöht sich auf jetzt 45,6. Die neue Hospitalisierungsinzidenz liegt noch nicht vor. Sechs Corona-Patienten liegen in Krankenhäusern, zwei von ihnen brauchen intensivmedizinische Behandlungen.

News und Termine

Am Montag lief die bundesweite Impfwoche an. Potsdam bietet weiterhin mobile Impfangebote an. So auch heute von 11 bis 19 Uhr am Alten Markt. Verimpft werden BiontTech (für die 1. und 2. Impfung), Moderna (für die 2. Impfung, wenn die Erstimpfung Moderna war) sowie Johnson & Johnson.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Volles Programmgibt es heute im Haus der Begegnung: Maskenbau und Theaterspiel - ein interkulturelles Training für Frauen ab 16 Jahren 9.30 bis 13.30 Uhr. Morgens geht es aber auch schon sportlich los beim Nordic Walking, 10 bis 12 Uhr.Im Anschluss kann man dann aus alten Dingen schicke Deko basteln bei „Upcycling - alten Dingen neuen Sinn geben“, 10 bis 14 Uhr. Statt alte Dinge wegzuwerfen, können sie möglicherweise sogar noch repariert werden im Repair Café von 15 bis 18 Uhr.Zum Abschluss des Tages gibt es dann im Haus eine kostenfreie Abendsuppe, den Suppenkasper von 15 bis 18 Uhr.

Kaffee und Kultur: Im Café Matschke ist am Abend der Autor Arnold Pistiak vor Ort, welcher aus seinem Buch „Paul Dessau – Ein Künstlerroman in vierzehn Bildern“, lesen wird. Um 19 Uhr geht es los. Thema ist, wie der Buchtitel bereits verrät, der jüdische Künstler Paul Dessau.

Sportlichwird es heute Abend im Volkspark. Die Hyzernauts laden zum Potsdamer Frauen*Golfen ein. Jeden dritten Donnerstag im Monat kommt die Gruppe zusammen, um gemeinsam Discgolf zu spielen. Um 18 Uhr geht es los und um Anmeldung wird gebeten.

Ausverkauft:Tickets gibt es für das Theaterstück „Nathans Kinder“, in der Fassung von Ulrich Hub für die heutige Vorstellung leider nicht mehr. Wer trotzdem interessiert ist, kann sich bereits heute um Tickets für die Wochenendvorstellungen im Hans-Otto-Theater kümmern. Ulrich Hubs Neubearbeitung von Lessings „Nathan der Weise“ richtet sich bewusst an ein junges Publikum. Über alle Glaubenskonventionen hinweg entsteht eine zarte Liebe zwischen einem jungen Kreuzritter und der Tochter eines Juden, Nathan.

Streben nach Erkenntnis Ein weiterer Klassiker findet heute seinen Weg auf Potsdams Bühnen. Im Schlosstheater erzählt Goethes Faust ab 19 Uhr seine Geschichte. Tickets gibt es für 19 Euro.

„Let’s lach“ heißt es am Abend. Denn um 20 Uhr tritt Helge Schneider in der MBS-Arena im Luftschiffhafen auf. Keiner bewegt sich so wuselig-geschmeidig auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn wie die „singende Herrentorte“ alias Doc Snyder. Hier gibt es noch Karten.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Der Nikolaisaal feiert Geburtstag, zumindest hätte eine veraltete Fassung des Saals heute Jubiläum. Erstmals wurde der Nikolaisaal von dem Berliner Architekten Richard Herzner entworfen. Dieser wurde 1909 eingeweiht. Besitzer des bebauten Grundstücks war die damals größte evangelische Gemeinde Potsdams, die St. Nikolai-Gemeinde.

Im Laufe der folgenden Jahre wurde sein Design allerdings als zu düster und unzeitgemäß kritisiert. Also übernahm Architekt Hanns Dustmann die Planung für den „zweiten Nikolaisaal“. Dieser wurde am 16. September 1934 eingeweiht. Der neue Saal war deutlich größer als sein Vorgänger und verfügte über eine moderne Deckenkonstruktion mit zehn großen Oberlichtern. Details und entsprechende Bilder findet man auf der Website des Nikolaisaals.

Das im Krieg beschädigte Gebäude wurde 1945 wieder aufgebaut. Ab Ende 1946 diente so der Nikolaisaal nicht nur als Ersatz für die zerstörte Nikolaikirche, sondern auch als „Großer Sendesaal“ des Landessenders Potsdam und somit als eine der wichtigsten Konzertstätten Potsdams. Am 27. August 2000 eröffnete schließloch der „dritte Nikolaisaal“, nach dem Entwurf von Rudy Ricciotti, französischer Architekt. Das Konzerthaus versteht sich nun als Ort der künstlerischen Vielfalt, der sich der Tradition bewusst ist. So heißt es auf der Internetseite.

Verkehr in Potsdam

Über den Verkehr gibt es heute nichts neues zu berichten, was immerhin bedeutet, dass keine neue Baustelle hinzugekommen ist. Ein Überblick über alle aktuellen Baustellen gibt es hier.

Nur die Radfahrer seien erinnert: Über den Zernsee nach Werder ist derzeit kein Durchkommen. Die Brücke wird erneuert. Und die Sperrung dafür erzürnt die Nachbarn und eine Verkehrsinitiative in Werder.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Spätestens jetzt wird es Zeit die Herbstklamotten vom Dachboden zu holen. Heute wird es in Potsdam bewölkt mit bis zu 20 Grad. Die Sonne lässt sich nur am frühen Morgen und am Abend kurz blicken. Mit Blick auf den Rest der Woche sollte man die frischgewaschenen Herbstklamotten am besten gleich parat halten, wärmer wird es nicht mehr – eher im Gegenteil.

Von MAZonline