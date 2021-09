Potsdam

Guten Morgen! Der heutige Donnerstag verspricht ein richtig toller Herbsttag zu werden – leider ein kurzer, denn gestern war die Tag-und-Nacht-Gleiche (Äquinoktium). Das bedeutet kurz zusammengefasst: Die Dunkelheit überwiegt nun jeden Tag gegenüber der Helligkeit. Das ändert sich leider erst wieder am 20. März des kommenden Jahres. Machen wir das Beste draus!

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Das Robert-Koch-Institut hat am gestrigen Mittwoch 30 neue Corona-Fälle gemeldet. So viele neue Corona-Infektionen wurden zuletzt vor vier Monaten registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 63,7. Ein Wert, der ebenfalls zuletzt Mitte Mai erreicht wurde.

News und Termine

Kritik an Initiative des Denkmalsamtes: Prof. Dr. Micha Brumlik und Prof. Philipp Oswalt stellen heute Vormittag eine „Fachaufsichtsbeschwerde gegen das Landesdenkmalamt bzgl. der Unterschutzstellung des Glockenspiel auf der Plantage in Potsdam“ vor. Zudem wird ein neues, 42-seitiges Gutachten zu den „rechtsradikalen Einschreibungen“ auf den Glocken vorgestellt, in dem „deutliche Bezüge zu rechtsradikalem Gedankengut aufgezeigt werden.

Weinlese in Potsdam: Vor anderthalb Monaten wurde auf dem Weinfest auf dem Klausberg angestoßen. Insgesamt 13 Winzer stellten dort ihre Weine vor. Und auch der Weinberg selbst präsentierte seine vier Jahrgangsweine. Vielleicht kommt ja beim nächsten Weinfest ein weiterer Jahrgangswein aus Potsdam hinzu. Dass der Potsdamer Rotwein etwas Besonders ist, wusste schon der Historiker Carl Renatus Hausen Ende des 18. Jahrhunderts zu berichten: „Dieser rothe Wein kommt, wenn er nach Grundsätzen behandelt wird, dem Medock sehr nahe“.

Status quo im Bürgerservice: Bereits gestern war der Bürgerservice Thema in der Stadtverordnetenversammlung. Heute Vormittag wird Brigitte Meier, Potsdams Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit informiert gemeinsam mit Antonia Döhl, der Arbeitsgruppenleiterin im Bürgerservicecenter, über den aktuellen Stand und die modifizierte Online-Terminvergabe im Bürgerservice informieren.

Gemeinsam bauen und feiern: Das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg nimmt in diesen Tagen an der bundesweiten Aktion „Sukkot XXL“ teil. Das Laubhüttenfest erinnert an 40-jährige Wanderung der Israeliten durch die Wüste. Brigitte Meier, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit nimmt im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jüdisches Leben in Deutschland am Sukkot-Fest des Abraham Geiger Kolleg teil. „Einer der Bräuche des Laubhüttenfestes ist es, Gäste einzuladen“, erläuterte Rabbiner Maximilian Feldhake im Vorfeld gegenüber der MAZ. „Wir haben alle jüdischen Gemeinden Potsdams eingeladen, christliche Gemeinden, auch die muslimische Moscheegemeinde sowie Buddhisten und die Baha’i-Gemeinschaft.“ Vonseiten der Landeshauptstadt wird heute die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) teilnehmen.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Urbane Utopien: In der aktuellen Ausstellung „Three Point Turn“ im KunstHaus Potsdam beschäftigen sich die Berliner Künstlerinnen Ines Doleschal, Pauline Kraneis und Susanne Piotter mit dem urbanen Lebensraum, einem so alltäglichen wie gesellschaftspolitischen Thema. Heute Abend um 19 Uhr hält Berliner Zukunfts- und Stadtforscher Ludwig Engel im Kunsthaus einem Vortrag über urbane Zukunftsvisionen. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Oktober.

Tango auf der Freundschaftsinsel: Zwischen 18 und 21:30 Uhr findet heute ein Tangoabend statt. Wechselnde DJs werden den Tango-Freunden den Takt vorgeben. Weitere Informationen unter www.inselbuehne-potsdam.de.

Tanztreffen in der Fabrik: Seit vergangener Woche tanzt die Jugend in der Schiffbauergasse. Damit sind nicht die wilden Partys gemeint, die seit Wochen Stadtgespräch sind. Vielmehr geht es – auch heute ab 18 Uhr – um das Tanztreffen der Jugend, dessen Hauptquartier in diesem Jahr in der Fabrik ist. Weitere Informationen unter www.fabrikpotsdam.de.

Galaktisches Jubiläum: Heute vor 175. Jahren wurde der äußerste Planet unseres Sonnensystems entdeckt: der Neptun. Das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) feiert dieses Ereignis mit einem Vortrag von Prof. Dr. Matthias Steinmetz zur Geschichte der Entdeckung in der Reihe der virtuellen Babelsberger Sternennächte auf YouTube.

Potsdamer Geschichten damals und heute

In Babelsberg ist die Chorgemeinschaft Babelsberg 1861 beheimatet. Die Chor-Tradition in Babelsberg ist jedoch weitaus älter. Der Ursprung des Chorgesangs in Nowawes gründet sich auf Böhmische und Württembergische Weber, die vor 265 Jahren als Kolonisten im heutigen Babelsberg siedelten. Unter ihnen befand sich Franz Benda, der später zum Kammermusicus am Hofe Friedrich II. aufstieg. Er lenkte den spontanen Gesang an den Webstühlen und so entwickelte sich auch das gemeinsame Singen.

Eher zufällig entstand der Babelsberger Männerchor. Anlässlich des 50-jährigen Dienstjubiläums des „Ehrsamen Schulmeisters“ Seyfahrt wurde sein 25-jähriger Kollege L. Mähliss beauftragt, Lieder mit einem Kirchenchor einzustudieren. Bald nach der Feier löste sich dieser Chor auf. Der vom Sangesvirus infizierte Mähliss wurde aktiv und gründete am 23. September 1861 den „Mähliss’schen Männergesangsverein Nowawes“. Obwohl die erste Satzung die Zahl der Sänger auf 50 beschränkte, zählte der Chor 1911 bereits 82 Sänger. Die Sängerzahlen stiegen bis 1914 weiter, obwohl es damals in Nowawes 13 weitere Männerchöre gab. Kriegsbedingt lichteten sich danach die Reihen.

Verkehr in Potsdam

Es scheint, als ob heute der Verkehr in Potsdam wie gewohnt fließen bzw. stehen wird. Neue Baustellen sind nicht bekannt. Wie immer: Gute Fahrt!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Wir drücken ganz fest die Daumen, dass sich die Wetterprognosen der von uns konsultierten Wetterportale erfüllen: Es soll sonnig und herrliche 19 Grad warm werden.

