Potsdam

Guten Morgen! Heute wird der erste richtig heiße Tag in Potsdam. Die Prognosen diverser Wetterexperten zeigen für den heutigen Donnerstag in Potsdam allesamt Temperaturen von über 30 Grad. Puh! Abkühlung tut Not, ein Sprung ins Wasser schafft Abhilfe gegen die Affenhitze. Diesen Plan werden sicher einige haben und umsetzen.

Daher eine gute Nachricht von unseren Freibädern: Es gibt wieder Eintrittskarten für das Waldbad Templin sowie für das Stadtbad Park Babelsberg. „Für den Besuch des blu entfällt ab sofort die Testpflicht“, teilten der Betreiber mit. Bestehen bleiben die Registrierungspflicht für alle Besucher, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht in Umkleiden und Sanitärbereichen (inkl. Föngang). Und wer auch bei sommerlichen Temperaturen gerne in die Sauna geht, der kann das wieder tun: Das Dampfbad, das Caldarium und das Hamam sind geöffnet.

Heute wird es an den Badestellen voll: Gegenseitige Rücksichtsnahme ist gefragt, dann wird es für alle ein ungetrübtes Badevergnügen. Quelle: Friedrich Bungert

Viele werden aber sicherlich außerhalb der Badeanstalten den Sprung in die Havel wagen. Die Stadt Potsdam hat daher schon im Vorfeld einen Appell an die Potsdamer und Potsdamerinnen veröffentlicht: Beim Baden und Wassersport in Potsdamer Gewässern ist rücksichtsvolles Verhalten geboten. Ins Besondere an den so genannten „wilden Badestellen“ (hier ein Überblick) in Potsdam.

Doch Obacht: So manche (inoffizielle) Badestelle liegt in einer historischen Anlage oder in einem besonderen und geschützten Naturraum. Daher gilt dort, mal abgesehen von der steigenden Waldbrandgefahr, natürlich ein absolutes Verbot für Campen, Lärmen und Feuermachen (Rauchen, Grillen, Lagerfeuer usw.). Abfälle dürfen ebenfalls nicht hinterlassen werden, sonst sieht es überall so aus wie oft morgens im Neuen Garten oder im Park Babelsberg. Also alles schön wegräumen und mitnehmen. Das war in den vergangenen Tagen auch das Motto im Real-Markt im Sterncenter. „Alles muss raus“ hieß es und die Potsdamer und Potsdamerinnen haben sich daran gehalten. Jetzt ist damit Schluss. Die Real-Filiale ist geschlossen – nächste Woche öffnete dort die Konkurrenz.

Die Corona-Lage in Potsdam

Konkurrenz hat das Coronavirus derzeit nicht. Die Grippe beispielsweise spielte in den vergangenen Monaten nur eine kleine Nebenrolle. Und jetzt wird auch das Virus zurückgedrängt. Die Zahlen sinken seit Wochen bundesweit, in Brandenburg und auch hier in Potsdam. In den vergangenen sieben Tage wurden in Potsdam nur acht Corona-Neuinfektionen registriert, der Inzidenz-Wert in Potsdam liegt derzeit unter 2.

News und Empfehlungen für Donnerstag in Potsdam

Seit gestern sind die Corona-Regeln in Brandenburg daher stark gelockert. Wie berichtet hat das Brandenburger Kabinett eine neue Corona-Verordnung beschlossen. So sind die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum aufgehoben, auch das Feiern in Clubs ist wieder möglich. Die Testpflicht wurde massiv reduziert.

Tango auf der Freundschaftsinsel: Auf dem Areal vor der Inselbühne auf der Freundschaftsinsel wird heute das Tanzbein geschwungen: Um 18.30 Uhr startet der Tangoabend. Bis 21.30 Uhr sorgt ein DJ für gute Stimmung beste Musik. Der Eintritt kostet 20 Euro. Weitere Informationen, auch zu der hier geltenden Testpflicht, unter www.inselbuehne-potsdam.de.

Historisch-kritischen Zugang zum Koran: Michael Marx, Leiter des Projekts „Corpus Coranicum“ an der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Potsdam stellt heute seine Forschung vor. Ziel seiner Arbeit ist es, eine Grundlage für den Dialog zwischen christlich-jüdischer und muslimischer Welt zu schaffen. Dafür beleuchtet er die philologisch-literarischen Besonderheiten der Koran-Überlieferungen und zeigt seinem Online-Vortrag, angeboten vom Museum Barberini, auf, wie eng die heilige Schrift des Islam mit der abendländischen Tradition verflochten ist. Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Improtheater open-air: Das Waschhaus lädt heute endlich wieder zu einer Veranstaltung der Gorillas ein. Berlins wohl bekanntestes Improtheater reagiert auf Publikumsvorschlägen und schon entspinnen sich live abstruse Geschichten, ernsthafte Plots oder emotionale Achterbahnfahrten. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Für 71 Stadtverordnete verschiebt sich der Feierabend heute etwas nach hinten. Um 16.30 Uhr beginnt der Jugendhilfeausschuss (43 Mitglieder). Die Tagesordnung umfasst insgesamt 11 Punkte. Darunter unter anderem die „Versorgung der Hortkinder mit Mittagessen“ (Stichwort: Bürokratiemonster), die „Elternbeitragsordnung“ und die große Frage: Was kann die Stadt Potsdam den Jugendlichen an Räumen anbieten – und könnten die Parks abends länger geöffnet bleiben? 28 Mitglieder hat der Kulturausschuss der Stadt Potsdam. Für sie beginnt die lokalpolitische Arbeit heute um 17.30 Uhr. Auch hier ist die Agenda übersichtlich. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vertragsdauer der Schauspieler und Schauspielerinnen am Hans-Otto-Theater und die Ansiedlung eines teils des Potsdam Museums im geplanten Kreativquartier.

Kleines Brandenburg-Quiz

Wer es gestern nicht zum 1. Brandenburg-Quiz der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung mit „Jäger“ Sebastian Klussmann geschafft hat, für den haben wir hier drei Fragen, die unter anderem gestern Abend gestellt wurden – die Lösungen gibt es am Ende des Textes.

1. Die Fontane-Maräne ist ausschließlich in welchem bis zu 70 Meter tiefen See zu finden?

2: Wie heißt ein vom Konstantinsbogen in Rom inspiriertes von Carl von Gontard und Georg Christian Unger errichtetes Bauwerk in Potsdam? Ein gleichnamiges, weitaus bekannteres, von Carl Gotthard Langhans entworfene Bauwerk befindet in 25 km Luftlinie nordöstlich.

3: Wer findet sich auf keiner Liste der historischen Herrscher Brandenburgs?

a) Falscher Waldemar

b) Otto V. der Faule

c) Albrecht II., der Entartete

d) Johann Cicero 

Damals war’s: Aufstand in der DDR

Heute vor genau 68 Jahren gingen in rund 700 Orten in der damaligen insgesamt mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Aus sozialen Protesten, etwa gegen höhere Arbeitsnormen, entwickelte sich der Ruf nach Freiheit und Demokratie. Panzer der sowjetischen Besatzungsmacht walzten den Aufstand nieder, es gab Tote und Verletzte. Die DDR-Justiz vollstreckte massenhaft Unrechtsurteile gegen Aufständische.

200 Menschen — so viele waren es aus dem Bezirk Potsdam, die nach dem Arbeiteraufstand im Juni 1953 im Stasi-Knast in der Lindenstraße landeten. Zuvor hatte es am 17. und 18. Juni im VEB Lokomotivbau „Karl Marx” und im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Streiks gegeben. Rund 1.500 Arbeiter und Arbeiterinnen legten im Karl-Marx-Werk ihre Arbeit nieder und setzten sich für eine Senkung der Normen ein. Am Abend des 17. Juni hatten die Sowjet-Besatzungstruppen den Ausnahmezustand über die Stadt verhängt. Ins Karl-Marx-Werk kam ein prominenter „Unterhändler”: Erich Honecker, damals Mitglied im Politbüro. Die Fabrik wurde von Sowjet-Soldaten und der Volkspolizei besetzt.

Berechnungen besagen, dass in den Bezirken Potsdam und Cottbus 46.000 respektive 39.000 Menschen streikten, nur in den Bezirken Halle und Leipzig waren es mehr. Das, was am 17. Juni passierte, ist also ein Volksaufstand gewesen — und zwar der erste im kommunistischen Ostblock überhaupt: Hunderttausende Bürger besetzten republikweit die Schaltzentralen der Macht, forderten die Freilassung politischer Häftlinge, den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. Es war allerdings auch der erste Volksaufstand im Ostblock, der von sowjetischen Panzern — blutig — niedergewalzt wurde, Ungarn folgte 1956, Prag 1968.

Zum 68. Jahrestag des Volksaufstandes wird in Potsdam in der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße an „dieses prägende und bedeutsame Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte erinnert“. „Es ist wichtig, dass wir die Erinnerung an die Ereignisse des 17. Juni 1953 wachhalten. Mutige Menschen sind auf die Straße gegangen, um friedlich zu protestieren. Sie forderten Demokratie und Freiheit, so wie es viele Menschen auch im Jahr 2021 zum Beispiel in Belarus tun“, sagte Noosha Aubel, Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport.

Verkehr in Potsdam

Aus Sicht von Autofahrern ist der heutige 17. Juni für Potsdam zumindest kein schlechter Tag. Gleich drei Vollsperrungen werden heute aufgehoben: Die Arbeiten in der Trebbiner Straße, Florastraße und Hermann-Mattern-Promenade gehen heute zu Ende. Vor Überraschungen sind wie ja nie gefeit – siehe Rohrbruch im Horstweg –, aber planmäßig gibt es heute in Potsdam keine weiteren Einschränkungen.

Aber nicht zu früh freuen: Heute Morgen werden uns die so genannten „Sommer-Baustellen“ vorgestellt. Und ein dicker Brocken ist ja bereits bekannt: Die anderthalbjährige Vollsperrung der Behlertstraße zwischen Kurfürstenstraße und Berliner Straße. Dort wird die Straße ausgebaut – dafür wurden bereits Bäume gefällt – und „der unterirdische Bauraum neu sortiert und der Medienbestand komplett erneuert“. Der Verkehr, so der bisher bekannte Plan, soll auf zwei Umleitungen geführt werden: In Richtung Norden geht es dann im Gegenverkehr über die Hans-Thoma-Straße zurück auf die Behlertstraße, in Richtung Zentrum über die Französische Straße und Hebbelstraße.

Die (bisher) geplante Umleitung für Pkw während der Vollsperrung der Behlertstraße ab voraussichtlich Juli 2021. Quelle: Detlev Scheerbarth

Lkw sollen über die Berliner Straße weiter über Am Kanal, die Yorckstraße und Breite Straße über die B2 fahren.

Die (bisher) geplante Umleitung für Lkw während der Vollsperrung der Behlertstraße ab voraussichtlich Juli 2021. Quelle: Detlev Scheerbarth

Wann die Baustelle genau startet und wie ob die oben skizzierten Umleitungen wie geplant eingerichtet werden, erfahren wir heute gegen 10 Uhr.

Das Wetter heute in Potsdam

Heute wird es sonnig, trocken und heiß in Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchstwerte von deutlich über 30 Grad. Dazu wird es ein laues Lüftchen aus Südosten kommen. Auch später kühlt es nicht so richtig ab. Lauschige 21 Grad werden in der Nacht zum Freitag erwartet.

Die Antworten auf die Quiz-Fragen:

Lösungen: zu 1: (Großer) Stechlinsee, zu 2: Brandenburger Tor, zu 3: c) Albrecht II, der Entartete

Von MAZonline