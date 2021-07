Potsdam

Guten Morgen! Wir hoffen, Sie hat es gestern nicht weggespült. Das war ja wirklich eine Menge Regen gestern. Größere Feuerwehreinsätze, Probleme oder Überschwemmungen wurden uns (noch) nicht gemeldet. Und auch wenn es sich vielleicht nach (zu) viel Regen anfühlte, es wird vermutlich nicht gereicht haben, um die letzten Dürresommer (siehe unten) auszugleichen.

Die Corona-Lage in Potsdam

Betrachtet man rein die aktuellen Zahlen und lässt man außen vor, dass die Delta-Variante längst in Potsdam angekommen ist, sieht die aktuelle Corona-Lage in Potsdam gar nicht schlecht aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam liegt (wieder) bei 1,1 und die neuen Corona-Fälle in der brandenburgischen Landeshauptstadt in den letzten beiden Wochen kann man an einer Hand abzählen. Die Krankenhäuser sind weiterhin frei von „Corona-Patienten“ und die Zahl der „Corona-Toten“ (243) ist seit Mitte Juni ebenfalls nicht weiter gestiegen.

News und Termine

Das Wasser ist knapp: Steigen müssten dagegen dringend die Pegelstände der Havel und der Nuthe. Aktuell verheißt der Wasserstand nichts Gutes – daran wird auch der gestrige Regentag vermutlich nichts Grundlegendes geändert haben. Die Pegelstände sind (viel) zu niedrig. „Nach der extremen Niedrigwassersituation in den Sommern 2018, 2019 und 2020 konnten die Wasserdefizite in den Wintermonaten nicht ausgeglichen werden“, teilte die Stadtverwaltung Potsdam mit. Per Allgemeinverfügung wurde daher beschlossen, ab heute die Entnahme aus Oberflächengewässern zu verbieten. Mit anderen Worten: Bewohner von Wassergrundstücken bzw. mit Zugang zu einem See oder Fluss dürfen ab sofort kein Wasser mehr aus den Gewässern entnehmen, um den Rasen oder Beete zu wässern. Das Verbot gilt, soweit es nicht vorher aufgehoben wird, bis zum 10. Oktober. Zuwiderhandlungen werden bestraft – das kann richtig teuer werden.

Grundwasseraufbereitung: In Krampnitz, dort wo schon in der Steinzeit Menschen gelebt haben, soll in den kommenden Jahren ein neues Stadtviertel mit (zunächst) 5000 Bewohnern entstehen. Die Verkehrsanbindung gestaltet sich schwieriger als erhofft, doch wie ist es um die anderen Bereiche der Infrastruktur in Krampnitz bestellt? Was ist mit der Wasserversorgung? Heute stellt die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH die Grundwasserreinigungsanlage vor. Auch Potsdams Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, Bernd Rubelt, und Bert Nicke, Geschäftsführer Entwicklungsträger Potsdam GmbH, werden sich vor Ort über die Reinigungstechnologie und die laufenden Sanierungsmaßnahme informieren. Eine Auszeichnung hat Krampnitz übrigens auch schon: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen hat die Pläne für das neue Krampnitz in Potsdam mit dem Nachhaltigkeitszertifikat gewürdigt. Das können Umweltverbände jedoch nicht nachvollziehen.

Kostenlose Beratung: Für Existenzgründer und Existenzgründerinnen gibt es heute eine kostenlose Beratung. Zwischen 14 bis 18 Uhr bietet der GründerService Potsdam im Projekthaus Erlenhof 32 im Potsdamer Stadtteil Schlaatz umfangreiche und individuelle Informationen für den Schritt in die Selbstständigkeit an. Eine Anmeldung ist Pflicht: Entweder telefonisch unter (0331) 289-6280 oder per E-Mail an Erlenhof32@rathaus.potsdam.de. Weitere Informationen unter www.gruenden-in-potsdam.de.

Feier mit Wehmut: Bis zum Juli 1991 gab es keine Arbeitsgerichte im Land Brandenburg. Die DDR hatte sie im Jahr 1963 abgeschafft und die Arbeitsrechtsstreitigkeiten den Kammern für Arbeitsrecht an den Kreisgerichten zugewiesen. Heute vor genau 30 Jahren war es dann aber soweit: Das Arbeitsgericht Potsdam wurde eröffnet. Es waren turbulente Anfangsjahre, wie uns mal Toralf Engelbrecht, der erste Direktor, mal verriet – und noch so manch andere Anekdote. Heute wird jedenfalls gefeiert, aber durch mit einer Träne im Knopfloch, denn das Arbeitsgericht Potsdam wird zum 31.Dezember 2022 aufgelöst. Doch heute soll anlässlich des 30 jährigen Bestehens und der bevorstehenden Schließung noch mal ein bisschen gefeiert werden. Zu dem kleinen Festakt sind zahlreiche früher an dem Gericht tätige Mitarbeiterende und Richter und Richterinnen sowie enge Wegbegleiter aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Rechtsanwälte und Entscheidungsträger aus der Politik eingeladen sind.

Ins Gespräch kommen: In diesen Tagen, Sie haben es in der gedruckten Zeitung gesehen und gelesen, berichten wir im vierten Teil unserer Serie „Potsdam ganz nah“ über die Entwicklung der Innenstadt, um verschwundene Orte im Herzen Potsdams und besondere Ein- und Ausblicke. Wir haben dafür mit vielen Zeitzeugen gesprochen – nur Sie fehlen uns. Doch das holen wir nach, oder?! Kommen Sie am heutigen Donnerstag an unseren Stand am Rand des Wochenmarktes auf dem Bassinplatz. Von 12 Uhr bis 14 Uhr sind Nadine Fabian und Anna Sprockhoff vor Ort. Wenn Sie finden, wir müssten dringend über ein bestimmtes Thema berichten, oder es Anregungen oder Kritik gibt, dann besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Offene Schlösser: Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) öffnet heute weitere Museumsschlösser in Brandenburg, Potsdam und Berlin für den Publikumsverkehr zugänglich. Bei uns hier in Potsdam geht es konkret um die Bildergalerie, die Neuen Kammern, die Römischen Bäder mit der Ausstellung „Das gläserne Gedächtnis – Die preußischen Schlösser in historischen Ansichten“, das Neue Palais sowie das Besucherzentrum am Neuen Palais.

Entwicklung der Berliner Vorstadt: „Villen, Kasernen und bessere Mietshäuser prägen das Potsdamer Stadtbild in der Berliner Vorstadt, Nauener Vorstadt und Jägervorstadt. Hier gibt es Exklusivität inmitten von Wasser und Grün – aber auch kaum noch alte Potsdamer unter den Bewohnern“, so haben wir die Berliner Vorstadt in unserem großen Projekt „Potsdam ganz nah“ skizziert. Heute Morgen um 10 Uhr wird Klaus Fritze in Babelsberg über die Berliner Vorstadt in Potsdam referieren und die Entwicklung des Stadtviertels vom ländlichen Charakter zum Wirtschafts- und Kulturstandort mit vielen herrschaftlichen Villen erläutern. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter https://akademie2.lebenshaelfte.de.

Tanz auf der Insel: Vor drei Wochen hatte die Potsdamer tanzschule Tanguito zur ersten Milonga an der Bürgerbühne auf der Freundschaftsinsel geladen. Seitdem wird donnerstags von 18 bis 21.30 Uhr Tango getanzt. Für die Musik sorgen DJs vor Ort. Die Teilnahme kostet 10 Euro – vor Ort bar zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.inselbuehne-potsdam.de.

Open-air-Kino: Das Waschhaus zeigt heute ab 22 Uhr den spanischen Film „Rosas Hochzeit“ auf großer Leinwand. In dem Film geht es um eine Frau, die kurz vor ihrem 45. Geburtstag beschließt, ihr Leben radikal zu ändern. Das gestaltet sich aber komplizierter als gedacht. Und dann will Rosa ein Zeichen setzen: Sie will heiraten – sich selbst.

Damals war’s:

Vergessen Sie Schloss Sanssouci! Potsdams wahres architektonisches Schnuckelchen ist der Einsteinturm mit seinen Schwüngen und Bögen. Das von Erich Mendelsohn geplante und zwischen 1919 und 1924 errichtete eckenlose Gebäude ist ein Muss für Architekturfans wie Brad Pitt. Der Hollywoodbeau nutzte 2009 die drehfreie Zeit (als er in Babelsberg für „Inglourious Basterds“ vor der Kamera stand), um den Einsteinturm zu besuchen. Auch der englische Prinz Charles und Star-Architekt Daniel Libeskind nahmen dieses eindrucksvolle Zeugnis expressionistischer Baukunst in Augenschein. Dabei dürfen sich Neugierige während der warmen Monate nicht im Observatorium umsehen. Im Sommer sei es schwerer, die Feuchtigkeit, die atmende und schwitzende Menschen zwangsläufig mitbringen, aus dem Gebäude herauszubekommen, heißt es seitens der Betreiber. Zudem sorgen Temperaturschwankungen beim Teleskop für unerwünschtes Bildflimmern. Reguläre Rundgänge bietet der Urania-Verein „Wilhelm Foerster“ von Oktober bis März an. Von außen kann man den Einsteinturm auf dem Telegrafenberg, wo viele wissenschaftliche Institutionen angesiedelt sind, jederzeit besichtigen.

EDer insteinturm auf dem Telegrafenberg in Potsdam. Quelle: Christel Köster

Der Einsteinturm – nach Vorgaben des Astronomen Erwin Finlay-Freundlich gebaut – fungiert als Schutzhülle für das Teleskop, das auf einem eigenen Fundament steht, vertikal fest aufgestellt mit einem Linsenobjektiv von 60 Zentimeter Durchmesser und 14 Metern Brennweite. In der Kuppel befindet sich ein astronomisches Gerät namens Coelostat. Dessen zwei Spiegel lenken das Sonnenlicht ins Teleskop. Im Kellergeschoss wird das Licht durch einen schwenkbaren Spiegel horizontal ins Labor geleitet. Dort befindet sich ein 14 Meter langer Spektografenraum, der bis ans Ende des Erdwalls auf der Südseite des Tunnels reicht. In diesem Raum wird das Sonnenlicht in seine spektralen Bestandteile zerlegt und analysiert. Der Einsteinturm gehört zum Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) mit Stammsitz an der Sternwarte in Babelsberg. Nach wie vor spielt der Bau eine wichtige Rolle bei Vorbereitung und Tests neuer Experimente und Geräte, die in modernen Mega-Teleskopen eingesetzt werden. So beteiligen sich die Potsdamer Astrophysiker mit Kollegen von anderen deutschen und einem spanischen Institut an einem Sonnenobservatorium auf Teneriffa.

Den charakteristischen eierschalenfarbenen Anstrich hat der Bau seit 1927. Vormals war er Betongrau. Quelle: dpa

Schwerpunkt der Beobachtungen aus dem Einsteinturm heraus sind die so genannten Sonnenflecken. Nach Angaben des Instituts können durch die modernisierte optische und mechanische Ausrüstung etwa 400 Millionen Farben im Spektrum unterschieden werden. „Bei guten Bedingungen wird eine Bildauflösung von 1″ erreicht. Dies entspricht auf der Sonne Strukturen von 700 km Größe“, heißt es dazu auf der AIP-Homepage. Vereinfacht ausgedrückt: Eine 1€-Münze auf der Erde wäre theoretisch aus 5 km Entfernung noch erkennbar. 

Von 1997 bis 1999 wurde der Einsteinturm mit Unterstützung der Wüstenrot-Stiftung aufwendig renoviert und konnte heute vor genau 22 Jahren am 1. Juli 1999 wiedereröffnet werden. Ein Kleinod im Kleinod ist der Arbeitsraum, Hingucker expressionistische Mobiliar in Moosgrün. Dort saß einst auch Albert Einstein (1879-1955). Auch wenn das Observatorium den Namen des Physik-Nobelpreisträgers trägt – Einstein hat dort nie gearbeitet. Der Entdecker der Relativitätstheorie nahm damals lediglich an den Kuratoriumssitzungen der Einstein-Stiftung teil, die in jenem grünen Raum stattfanden. (Text aus dem MAZ-Archiv)

Verkehr in Potsdam

Die größte neue Einschränkung: Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Fuß- und Radwegbrücke über den Großen Zernsee zwischen Potsdam und Werder (Havel) laufen, notwendige Arbeiten, wie zum Beispiel die Vorbereitung der Bohrebene und die Herrichtung einer Engstelle, machen erneut eine Vollsperrung für Fußgänger und Radfahrer erforderlich. Die Sperrung dauert 16 Tage und beginnt heute. Die Überquerung der Bahnbrücke für den Fuß- und Radverkehr ist in dieser Zeit nicht möglich.

Der Übergang über den Großen Zernsee wird von heute an bis zum 16. Juli gesperrt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Wetter heute in Potsdam

Der ganz große Regen sollte heute vorbei sein. Vor allem am Vormittag sollten die trockenen Stunden überwiegen, bevor es ab dem frühen Nachmittag wieder regnen kann. So nass wie gestern wird es aber voraussichtlich nicht. Zudem erfreulich: Das drückende Wetter macht heute eine Pause. Das Thermometer wird nicht über 25 Grad klettern.

