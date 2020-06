Nach den beiden Geschäftsführern muss nun auch der Ärztliche Direktor des Klinikums „Ernst von Bergmann“ seinen Posten räumen. Noch hüllt sich die neue Klinikleitung in Schweigen zur Frage, was genau dem erfahrenen Arzt und Infektionsexperten im Zusammenhang mit dem dramatischen Geschehen im kommunalen Krankenhaus vorgeworfen wird. Corona war aber nicht an allem schuld, was am Donnerstag Schlagzeilen machte. Auch wenn es in der Waldstadt wie nach Hamsterkäufen aussah.