Guten Morgen! Der Blick auf das heutige kulturelle Angebot in Potsdam lässt auf einen unterhaltsamen Wochenausklang hoffen. Wenn, ja wenn da nicht dieses Virus wäre...

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

In Potsdam steigt die Zahl der Corona-Patienten nämlich kontinuierlich, wenn auch langsam, weiterhin an. Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam waren am gestrigen Donnerstag 49 Menschen – 12 mehr als vergangene Woche – aufgrund ihrer Corona-Erkrankung auf stationäre Hilfe in einem der Potsdamer Krankenhäuser angewiesen, davon wurden zwölf Menschen auf der Intensivstation behandelt.

Vor genau einem Jahr waren es übrigens insgesamt 55 Corona-Patienten, davon 13 auf der Intensivstation – ohne die flächendeckende Impfung wie in dieser vierten Corona-Welle.

Potsdam impft: Seit gestern Nachmittag steht unter der Telefonnummer (0331) 289 1615 „eine Hotline für die Vergabe von Rest-Impfterminen in den kommunalen Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle zur Verfügung“, teilte die Stadtverwaltung Potsdam gestern mit. Wie berichtet waren die Start-Termine für beide Impfzentren innerhalb kürzester Zeit vergeben.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Hotline montags bis freitags jeweils von 8 bis 17 Uhr besetzt. Wichtig: Es handelt sich dabei um ein „ergänzendes Angebot zur Online-Terminvergabe für die Vergabe von Restkontingenten u.a. für abgesagte Termine“. Weiter führende Fragen wie eine Impfberatung findet unter der genannten Nummer nicht statt.

Wer sich spontan und ohne vorherige Anmeldung in Potsdam gegen Corona impfen lassen will, kann heute zwischen 12 Uhr und 18 Uhr ins Markt-Center in der Breiten Straße kommen. Dort sind Erst-, Zweit-, und Booster-Impfungen möglich. Angeboten werden die Impfstoffe Biontech und Moderna sowie Johnson & Johnson.

Zusammen über Einsamkeit reden: Im Einstein Forum in Potsam beginnt heute die Tagung „Einsamkeit. Von der Versenkung in Gott zum sozialen Problem“. Bei der international besetzten Zusammenkunft geht es unter anderem um die Fragen, warum heutzutage „das Alleinsein eher als soziales Problem“ betrachtet wird, zu dessen Bewältigung Ministerien gegründet werden. Ist Einsamkeit wirklich die Ursache quälender Depressionen und bleierner Langeweile? Gibt es eine „neue Einsamkeit“? Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, Beginn ist um 10 Uhr.

Wer keine Zeit oder Lust auf die Tagung hat, das Thema an sich aber spannend findet, kann zudem heute Nachmittag ins Filmmuseum gehen. Dort wird im Rahmen der genannten Tagung der Film „Eine einsame Stadt“ gezeigt. In dem Dokumentarfilm geht Nicola Graefs der Frage nach, was Einsamkeit in einer Metropole wie Berlin bedeutet. Graefs ist heute Abend zu Gast im Filmmuseum. Moderiert wird der Abend von Rüdiger Zill, seines Zeichens wissenschaftlicher Referent am Einstein Forum in Potsdam. Filmstart ist um 17 Uhr.

Lebendiger Adventskalender: Auch am heutigen Freitag können Passanten auf der Brandenburger Straße eine kurze Kultur-Pause einlegen. Wie jeden Tag bis Heiligabend öffnet sich heute um 17 Uhr wieder ein Türchen am Adventskalender in der Hans-Otto-Theater-Filiale auf dem Broadway. Um 17 Uhr gibt es auf Höhe der Brandenburger Straße 19 eine (kostenfreie) musikalische Überraschung mit Alina Wolff.

Musikalischer Nachwuchs: Heute Abend findet im Waschhaus in Potsdam das brandenburgische Finale des Musik-Wettbewerbs „Local Heroes 2021“ statt. Da aufgrund der Corona-Pandemie der musikalische Wettstreit vor Ort ohne Publikum ausgetragen wird, müssen Musikinteressierte auf den Livestream zurückgreifen. Entgehen lassen will man sich die jungen Bands ja nicht und abstimmen kann das Publikum bekanntlich auch. Beginn ist um 19 Uhr. Aktuelle Infos zum Wettbewerb, de Abstimmung und dem Livestream auf der Facebookseite des Landesverbands für Popularmusik Brandenburg (LVPOP).

Protestkultur und Establishment: Der Norweger Henrik Ibsen zählt immer noch zu den meist gespielten Dramatikern weltweit. Sein Feldzug gegen die bürgerliche Dopppelmoral und die Lebenslügen seiner Zeit hat in diesem Jahr auch das Potsdamer Publikum. „Die Stützen der Gesellschaft“ heißt das Stück, das derzeit im Hans-Otto-Theater gespielt wird. Es geht darum, die Machenschaften und auch den Selbstbetrug eines kapitalistischen Erfolgsmenschen zu entlarven, der von sich behauptet, Wohltäter für eine ganze Region zu sein. Das Stück sei heute noch aktuell, zudem erinnere ihn seine Rolle an einen alten Freund, berichtete uns der Schauspieler Guido Lambrecht, der die Hauptrolle spielt, im Vorfeld.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Paul Sies und Guido Lambrecht (rechts) in „Die Stützen der Gesellschaft“ von Henrik Ibsen. Quelle: Thomas M. Jauk/HOT

Premiere: In der Schiffbauergasse feiert heute zudem das Stück „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ Premiere. Geschrieben hat das Stück Sibylle Berg. Eine Autorin, die Zuspitzungen liebt. In diesem Stück für sechs Schauspieler hat die Schriftstellerin und Dramatikerin eine Welt entworfen, in der die Frauen endgültig die Macht übernommen haben. Das männliche Testosteron wurde erfolgreich ausgemerzt. Das Hans-Otto-Theater hat den komischen Stoff der Regisseurin Anna-Elisabeth Frick anvertraut und verspricht einen kurzweiligen Abend über Geschlechterrollen, Liebe und Geschlechtsverkehr. Beginn ist heute um 19.30 Uhr in der Reithalle in der Schiffbauergasse. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Comedian im Nikolaisaal: Dezenter Humor ist nicht unbedingt seine Sache und heute gibt Ingo Appelt in Potsdam „der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch“. So jedenfalls kündigt er selbst sein neues Solo-Programm „Der Staats-Trainer“ an. Und er verspricht für den heutigen Auftritt im Nikolaisaal nicht weniger als „ ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression“. Zusammengefasst etwa so: „Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht“. Beginn ist heute um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Punkig-elektronischer Wochenausklang: Für Freunde von Punkrock und elektronischer Musik ist heute das Kulturzentrum Archiv in der Leipziger Straße das Ziel. „Punk meet Drum’n’Bass’“ heißt die Veranstaltung, die heute Abend um 20 Uhr beginnt. Zunächst spielen die Bands „Shitvector“ und „Pink Wonder“, daran anschließend wird es elektronischer. Wer keine Zeit hat oder corona-bedingt lieber Zuhause feiert als unter vielen Menschen, sei der Livestream aus dem Archiv ans Herz gelegt.

Verlegt I: Die Veranstaltung „Heroes - David Bowie Tribute“ macht den zweiten Jahressprung: Ursprünglich hätte das Konzert am 12. Dezember 2020 im Lindenpark stattfinden sollen, wurde aufgrund der damalige Corona-Lage eigentlich auf heute verschoben, aber das Virus macht den Spaß zunichte. Das für heute geplante Konzert wurde abgesagt. Nächster Termin: 9. Dezember 2022.

Verlegt II: Auch das für heute geplante (Nachhol-)Konzert von Nick & June im Waschhaus muss erneut verschoben werden. Ein neuer Anlauf wird am 2. Februar 2022 genommen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Ersatztermin bzw. können bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle storniert werden, teilte der Veranstalter mit.

Die Sperrung der Abfahrt zur Friedrich-List-Straße soll heute Morgen um 5 Uhr aufgehoben werden, die Umleitung über die Anschlussstelle Horstweg, Großbeerenstraße, Karl-Liebknecht-Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße zur L 40 wäre damit aufgehoben.

Ebenfalls heute aufgehoben werden sollen laut Plan die Vollsperrungen in der Max-Eyth-Allee und der Ribbeckstraße.

Es bleibt kalt, aber der Schlitten muss noch nicht entstaubt werden. Je nach Wetterportal könnte es heute zwar die eine oder andere Schneeflocke geben, so weiß wie gestern Morgen wird es aber sehr wahrscheinlich nicht. Die Temperaturen bewegen sich jedoch eher unter als um den Gefrierpunkt. Vor allem heute Abend und in der Nacht wird es eisig.

