Potsdam

Guten Morgen! Und schon ist die zweite Woche des Jahres um. War ja auch einiges los: Das Oberlinhaus war gleich zwei Mal in den Schlagzeilen (Stichworte: Kündigung und Expertenkommission), es gab heftige Irritationen um das Garnisonkirchen-Grundstück, eine schrumpfende AfD-Fraktion im Stadthaus und demonstrierende Impfgegner. Was es nicht gab: Zuverlässige Corona-Zahlen. Ein technischer Fehler verhinderte die Übermittlung von Daten an das Robert-Koch-Institut, die Inzidenzkurve nahm einen wilden Verlauf – und stieg gestern drastisch an.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Damit die Kurve aber in Zukunft sinkt, wird in Potsdam heute geimpft, was die Vorräte hergeben: „Biontech für alle“ heißt die Sonderaktion mit der die Stadtverwaltung Potsdam noch mehr Menschen für eine Impfung überzeugen will. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Für die Aktion ist eine Terminvereinbarung möglich. Entweder in der Schinkelhalle oder in der Metropolishalle. Demnach können sich am Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 16 Uhr alle Personen ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech impfen lassen. Parallel dazu läuft der „normale“ Impfbetrieb in den beiden Impfzentren weiter.

► UPDATE: 335 neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden gemeldet, die Inzidenz steigt auf 724,8.

News und Termine

Landespokal-Auslosung: Ab 11 Uhr werden heute Vormittag die Halbfinalspiele in den Landespokal-Wettbewerben der Herren und Frauen sowie B-, C- und D-Juniorinnen ausgelost. Bei den Herren sind mit dem Titelverteidiger SV Babelsberg 03, dem FC Energie Cottbus, dem MSV Neuruppin und dem VfB Krieschow noch zwei Regional- und zwei Oberligisten im Lostopf. Gespielt werden sollen die Begegnungen am 26. März 2022. Bei den Frauen haben die Regionalligadamen des FSV Babelsberg 74 gegenüber den drei Landesligisten Ludwigsfelder FC, FC Stahl Brandenburg und Grün-Weiss Brieselang die klare Favoritenrolle inne.

Der Schlaatz von morgen: Ausbau der zentralen Achsen Milanhorst und Weidenhof/Pappelhof zu Alleen und Grünzügen, Ergänzung des Viertels mit Gewerbe und Stadtgärten sowie Verdichtung mit Punkthoch- und Stadthäusern sind die zentralen Vorschläge für den Schlaatz-Masterplan, die von einer Jury unter insgesamt neun Entwürfen ausgewählt wurden. Die Entwürfe werden ab heute in einer Ausstellung im Bürgerhaus am Schlaatz präsentiert werden. Die Vernissage ist um 13 Uhr.

► LESETIPP: Der Schlaatz wird grün und soll wachsen

Tropenparadies in der Stadt: Hat die Biosphäre in Potsdam eine Zukunft und wenn ja, welche? Heute Nachmittag informieren Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, und Bert Nicke, Geschäftsführer Entwicklungsträger Potsdam GmbH, über die Pläne für den Weiterbetrieb der Biosphäre – Stichwort: Biosphäre 2.0. Dies wird auch Thema in der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 26. Januar 2022. Ein Stadtgespräch ist es in jedem Fall und daher möchte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) heute mit den Potsdamerinnen und Potsdamer über die Tropenhalle sprechen. Thema des heutigen komplett digitalen Bürgerdialogs ist deren Außengestaltung. Bis vor wenigen Tagen konnten noch diesbezügliche Ideen und Hinweise eingebracht werden. Schwerpunkte waren dabei unter anderem die Punkte Naherholung, Gastronomie, ergänzende Freizeitangebote oder zukünftige Kooperationen. Um 18 Uhr geht es los. Mehr Informationen und der Link zum digitalen Bürgerdialog unter https://buergerbeteiligung.potsdam.de.

► LESETIPP: Mehr Gastronomie und mehr Veranstaltungen sollen der Biosphäre Potsdam mehr Einnahmen verschaffen. Der neue Geschäftsführer Sebastian Leifgen sieht hier das größte Entwicklungspotential.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Mit Baby ins Museum: Im Naturkundemuseum ist heute von 10 Uhr bis 11 Uhr alles für den Besuch von Eltern mit Babys im Alter von bis zu 12 Monaten ausgerichtet. Auch ein Raum zum Stillen, Füttern und Beruhigen ist ebenso vorbereitet, wie ein voll ausgestatteter Wickeltisch. Seitens des Museum wird für den Rundgang ein Baby-Tragesystem empfohlen, da nur begrenzter Platz für Kinderwagen vorhanden ist. Das Thema der heutigen Führung ist übrigens „Flirten unter Tieren“. Weitere Informationen unter www.naturkundemuseum-potsdam.de.

Pop-Up-Galerie: Anstelle von Schuhreparaturen bietet die Potsdamer Charlottenstraße 100 jetzt Kunst. In der Pop-Up-Galerie „Blitztauf“ sind in schneller Folge verschiedene Potsdamer Künstler zu sehen. Den Anfang machte Christoph Tschernatsch, heute steht die Vernissage zur Ausstellung „Winterlicht“ mit Werken der Künstlerin Dominique Raack an. Beginn ist um 16 Uhr.

Ahnenforschung leicht gemacht: Die Volkshochschule bietet heute um 16.30 Uhr einen neunzigminütigen Kurs zur Ahnenforschung an. Der Potsdamer Historiker Johannes Leicht wird geeignete Arbeitsmethoden zur selbstständigen Ahnenforschung und nützliches Handwerkszeug für erfolgreiche Recherchen aufzeigen. Dann steht der Suche nach den Vorfahren nichts mehr im Wege. Weitere Informationen unter https://vhs.potsdam.de.

Folk aus Norwegen: Heute Abend ist im Nikolaisaal in Potsdam die norwegische Sängerin und Songwriterin Randi Tytingvåg zu Gast. Freunde von Mischung aus Folk, Country, Bluegrass kommen ganz sicher auf ihre Kosten. Als Schülerin sang sie in einer Popband. Bei ihrem Musiklehrer, einem Jazztrompeter, stöberte sie in der Plattensammlung. Später studierte sie Musik in London und kehrte nach dem Examen zurück in ihre Heimat Stavanger im Südwesten Norwegens. Dort war der Karrierestart holprig: Als Broterwerb unterrichtete Randi Tytingvåg an einem Gymnasium; zugleich trat sie so häufig wie möglich auf und erledigte auch den damit einhergehenden Papierkram selbst. Erst mit ihrem Debütalbum, das 2004 erschien, erarbeitete sie sich langsam einen Namen in der Branche. Ihre Texte und Lieder schrieb Randi Tytingvåg von Anfang an selbst und ihre Fangemeinde ist weit über Norwegens Grenze hinaus gewachsen. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Verlegt: Der für heute Abend geplante Aufritt der Magier und Hypnotiseure Alexander Hunte und Martin Köster im Lindenpark ist auf den 14.01.2023 verlegt worden. Mehr Informationen unter https://lindenpark.de.

Abgesagt: Die fünf Veranstaltungen der WOW-Varietéshow (heute, Samstag und Sonntag) im Waschhaus wurden komplett absagt, bereits gekauften Tickets werden storniert. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Ausverkauft: Vielleicht gibt es noch Restkarten an der HOT-Abendkasse für „Chinchilla Arschloch, waswas“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

► LESETIPP: Unser Autor war jedenfalls begeistert: Das Stück sei „großes Theater. Vielleicht eines der größten, das es im Moment zu sehen gibt“, so sein Urteil.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen: Diese Regeln gelten ab sofort in Potsdam

► Tödlicher Arbeitsunfall auf der Baustelle in der Behlertstraße

► Nach Mordprozess: Oberlinhaus kündigt weiterer Mitarbeiterin

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehr in Potsdam

Für den heutigen Freitag sind uns keine (neuen) Verkehrshindernisse bekannt. Daher können wir mal einen Blick auf das kommende Wochenende werfen: Am Samstag und Sonntag wird es kleine Einschränkungen im Straßenbahnverkehr der Linien 92 und 96 geben und auch der N14 wird nicht wie gewohnt fahren können. Die Straßenbahnen werden an beiden Tagen nur bis zur Gaußstraße fahren. Dahinter wird an den Fahrleitungen gearbeitet. Es werden Ersatzbusse eingesetzt, Start am Johannes-Kepler-Platz. Der N14 erreicht sein gewohntes Ziel zwar, fährt dabei aber Umwege.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Das heutige Wetter wird sich im Vergleich zu gestern kaum bis gar nicht ändern. Das gilt übrigens auch für den morgigen Samstag. Es bleibt grau in grau.

Von MAZonline