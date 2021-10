Potsdam

Guten Morgen! Wir hoffen, dass wir hier an dieser Stelle auch RFT-Kunden aus Fahrland als Leser begrüßen können. Wenn ja, ist das ein gutes Zeichen, denn dann konnte das Unternehmen die Störung wie angekündigt beheben und das Internet funktioniert wieder. Allen Lesern wünschen wir jedenfalls einen störungsfreien Freitag. Und hier noch ein paar Hinweise und Empfehlungen für einen guten Start ins Wochenende

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Doch zunächst die obligatorische Corona-Übersicht: 19 neue Covid-19-Infektionen haben die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam gestern wieder ganz leicht ansteigen lassen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes lag sie am Donnerstag bei 56,6 (+ 0,6). Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt somit 8071 Corona-Fälle registriert. Das entspricht etwa 4,5 Prozent der Bevölkerung in Potsdam. Am Coronavirus gestorben sind in Potsdam bisher 247 Menschen. Damit sind über 3 Prozent der Coronavirus-Erkrankungen tödlich verlaufen.

News und Termine

Zu wenig Personal: Die Stadtverwaltung Potsdam hat gestern bekanntgegeben, dass „aufgrund personeller Engpässe in der regionalen Kinder- und Jugendhilfe“ die beiden Stadtteil-Standorte Am Palais Lichtenau 3/5 sowie am Horstweg 96 rund einen Monat nur eingeschränkt zu erreichen sind. Daher sollten Anliegen per E-Mail oder postalisch an den Fachbereich geschickt werden. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen steht die Telefonnummer 0331 / 23 01 83 13 zur Verfügung. Weitere Informationen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen unter www.potsdam.de.

Wegweiser zu Lehrstellen und Praktikumsplätzen: Der Ausbildungs- und Praktikumsführer der Landeshauptstadt Potsdam für 2022 ist erschienen. Darin präsentieren sich 163 Unternehmen, Institutionen, Vereine und Hochschulen aus Potsdam und der Region mit ihren Angeboten für Schülerinnen, Schüler und Studierende. Zudem gibt die Broschüre einen Einblick in die Berufs- und Studienorientierung, was bei Praktika oder Ferienjobs zu beachten ist und sie informiert ganz neu auch über Freiwilligendienste oder Auslandsaufenthalte. Die Broschüre ist erhältlich bei der Wirtschaftsförderung: Tel. 0331/28 98 21, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@rathaus.potsdam.de.

Schloss Babelsberg auf neuer Sammelmünze: Der Brandenburger Weihnachtstaler wird in diesem Jahr vom Schloss Babelsberg geziert. Die Sammelmünze wird seit vielen Jahren von der Firma Euromint in Bochum hergestellt und zeigt jedes Jahr Bauwerke aus Brandenburg. In der Potsdamer Touristen-Information ist sie ab heute als Silbermünze erhältlich. Die handgeprägte Gold-Version – für 999 Euro – muss hingegen online bestellt werden.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Neue Stadtführung: Die Potsdam-Stadtführerin Regine Ebert bietet eine neue Tour durch die Landeshauptstadt an. Beim Rundgang „Von Tor zu Tor – Die Lindenstraße“ spiegeln sich 300 Jahre Geschichte in dieser einen Straße wider. Ebert berichtet von Handwerkern, Brauern und Manufakturen, die Teilnehmer erleben Ostalgie und ein Freudenhaus und sie erfahren die Geschichte des „Lindenhotels“ und des Militärwaisenhauses. Treffpunkt ist heute um 16 Uhr am Jägertor. Eine Anmeldung für die Tour ist unbedingt erforderlich. Anmeldungen per Mail an: regina-ebert@potsdam-berlin.de.

Lesen Sie auch Ausflug nach Potsdam: Stadtführer verraten die sieben schönsten Routen

Für ein Leben in Freiheit: Im Thalia-Kino in Potsdam wird heute der Dokumentarfilm „Dear Future Children“ gezeigt. Darin erzählt Regisseur Franz Böhm von drei Aktivistinnen, die in Chile, Uganda und in Hongkong aktiv sind, um die herrschenden Zustände zu verändern, um sich für das Klima einzusetzen, für eine gerechtere Welt, für ein Leben in Freiheit und nicht in Diktatur. Drei Länder, drei Konflikte, drei Frauen und ein ziemlich ähnliches Schicksal: Es geht kaum oder nur langsam voran. Doch die drei Protagonisten wollen nicht aufgeben. Sie kämpfen weiter. Heute um 17.45 Uhr sind Regisseur Böhm, Produzent Johannes Schubert und die Fridays for Future-Aktivistin Clara Mayer in Babelsberg zu Gast und stellen den Film vor. Weitere Informationen unter www.thalia-potsdam.de.

Rettung des Parks: Innerhalb der vom Kulturverein Ars Sacrow ins Leben gerufenen Sonderveranstaltungen zur Ausstellung „Sa­crow – das verwundete Paradies“ geht es am heutigen Freitag um 18.30 Uhr um „Die Heilung – Rekonstruktion des Sacrower Parkes nach dem Fall der Mauer“. Gesprächspartner zu diesem Thema auf Schloss Sacrow, Krampnitzer Straße 33, sind Gerd Schurig, für den Park verantwortlicher Gartendenkmalpfleger, und Uwe Held, Leitender Gärtner des Sacrower Parks. Die Anlage nach den Plänen von Peter Joseph-Lenné wurde während der Deutschen Teilung bis zur Unkenntlichkeit überformt, der Uferweg verkam zum Todesstreifen. Karten unter karten@ars-sacrow.de.

Die Heilandskirche von Sacrow vor der Restaurierung. Mit damaliger Mauer im Grenzgebiet am Havelufer des Junfernsees. Quelle: MAZ (Archiv)/Paul Glaser

Mensch-Maschine: Es mutet ein wenig wie in den Transformer-Filmen an, wenn sich Maren Strack heute Abend im Rahmen der Potsdamer Tanztage in eine Figur verwandelt, die einem hybriden Mensch-Maschinen-Wesen gleicht. Die Tänzerin erschafft „dabei eine surreale Welt, in der choreografische und klangliche Verwendbarkeit von Materialien untersucht und die Performance mit ihnen komponiert wird“. Beginn ist um 19 Uhr – heute ist Uraufführung. Weitere Informationen unter www.fabrikpotsdam.de.

Umstrittener Name: Im Hans-Otto-Theater wird heute die französische Gesellschaftskomödie „Der Vorname“ gespielt. Das Stück handelt von einem Abend unter Freunden, der jedoch aus dem Ruder läuft, als die Debatte darüber geführt wird, ob man sein Kind wie Hitler nennen darf. Dabei sollte es doch nur ein Scherz sein. Oder..? Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Arabische Poesie im Jazzgewand: Held der Kindheit Rabih Lahouds im Libanon war Beethoven. „Ich habe die arabische Musik nie gemocht und bin nach Europa gekommen, um mich in die klassische Musik zu vertiefen”, verriet uns der Sänger und Komponist vor einiger Zeit. Erst fern der Heimat in Deutschland entdeckte er die Faszination des arabischen Gesangs. Hier wie auch im Jazz fühlt er sich einfach frei, so Lahoud. Mit seiner deutsch-arabischen Formation Masaa gewann er auf Anhieb den Bremer Jazzpreis 2012. Heute ist die Band im Foyer des Nikolaisaals zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen zur Vorstellung und – wenn noch möglich – zum Ticketkauf unter www.nikolaisaal.de.

Premiere eines Einfraustücks: Auf der Zimmerbühne des Poetenpacks in der Lennéstraße wird heute „Niemand wartet auf dich“ von Lot Vekemans aufgeführt. Schauspielerin Marianna Linden, die in der Vergangenheit zum Ensemble des Hans-Otto-Theaters gehörte, verkörpert darin drei Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.theater-poetenpack.de.

Future Pop im Lindenpark: In der Stahnsdorfer Straße ist heute die schwedische Band „Covenant“ zu Gast. In Deutschland ist die Gruppe seit gut zwei Jahrzehnten in der Elektro-Szene eine feste Größe und sind eine echte Live-Band. Heute Abend im Lindenpark ab 20 Uhr zu erleben. Als Vorband konnten die slowenische Band „Torul“ sowie die ungarische Band „Black Nail Cabaret“ gewonnen werden. Weitere Informationen zum Konzert und zu den Corona-Regeln unter www.lindenpark.de.

Damals war’s

Ein Mann geht durch die Ruinen Berlins und beobachtet spielende Kinder. Das ist der Auftakt für Wolfgang Staudtes Filmklassiker „Die Mörder sind unter uns”, den ersten deutschen Spielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg. In den Hauptrollen sind Hildegard Knef als KZ-Überlebende Susanne Wallner und Wilhelm Borchert als Kriegsheimkehrer Hans Mertens zu sehen. Am 15. Oktober 1946 wird der erste Spielfilm der neugegründeten Defa in Babelsberg uraufgeführt. Regie und Drehbuch: Wolfgang Staudte, Kamera: Friedl Behn-Grund und Eugen Klagemann. Drehbeginn war der 4. Mai 1946, die Defa, die Deutsche Film AG, wurde dagegen offiziell erst am 17. Mai 1946 mit Sitz in Potsdam-Babelsberg auf dem ehemaligen Ufa-Gelände gegründet. Gedreht wurden bei der Defa etwa 700 Spielfilme, außerdem 759 Animationsfilme und 2250 Dokumentar- und Kurzfilme. Etwa 8000 Filme wurden synchronisiert.

Verkehr in Potsdam

Keine unliebsamen Überraschungen bekannt. Gute Fahrt!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Wochenausklang wird ähnlich durchwachsen und genauso ungemütlich wie die Tage zuvor. Herbstwetter eben.

Von MAZonline