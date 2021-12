Potsdam

Guten Morgen! Diese Woche wäre also schon fast wieder geschafft. War ja einiges los in den vergangenen Tagen: Ein überraschendes Urteil im Kindstötungsprozess, wieder ein mysteriöser Brand in der Waldstadt II, die Fahrraddiebe in Babelsberg sind weiterhin unterwegs und Potsdam hat neue Straßenbahnen gekauft. Auch der heutige Freitag verspricht, zumindest in kultureller Hinsicht, spannend zu werden. Hier der aktuelle Überblick:

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

So schön es auch klingen mag, dass Potsdam brandenburgweit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat und der Wert derzeit langsam, aber stetig sinkt: Es sollte nicht vergessen werden, dass aktuell die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäuser in Potsdam langsam, aber stetig steigt. Aktuell liegen insgesamt 56 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in einem der Potsdamer Krankenhäuser, 12 davon auf der Intensivstation.

News und Termine

Es gibt jedoch noch einige, die meinen, Impfen wäre nicht der richtige Schritt raus aus der Coronakrise und überhaupt sei die ganze Eindämmungsverordnung überflüssig. Das sehen ganz viele jedoch anders und daher wird heute in Potsdam demonstriert. Für den heutigen Freitagabend ist um 19 Uhr eine Demonstration gegen die Aktionen von Impfgegnern angekündigt worden. Sie findet am Landtag in Potsdam statt und ist eine Reaktion auf die jüngsten – unangemeldeten – Protestveranstaltungen gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Zudem kritisieren die Veranstalter, darunter die „Patient:innen gegen die kapitalistische Leidkultur“, dass Kritiker der Coronapolitik mit Rechtsextremen gemeinsam protestieren. Die AfD Brandenburg ruft zu einer eigenen Aktion auf – selbe Zeit, selber Ort wie die Gegendemo – die sich gegen die Impfpflicht richtet.

Nachschub bei Glögg-Gelee: Der Potsdamer Lakritzhändler Dietmar Teickner unterstützt auch in diesem Jahr die MAZ-Weihnachtsaktion Sterntaler. Sonst verkauft er seinen Glühwein, den schwedischen Beerenglögg, auf dem Weihnachtsmarkt. Diesmal – weil die Märkte untersagt wurden – hat er aus dem Glögg Gelee gemacht. Die ersten 100 Gläser, deren Verkaufserlös an die Sterntaler-Aktion ging, waren im Nu verkauft. Nun gibt es Nachschub: noch einmal 100 Marmeladen-Gläser mit je 200 Millilitern Stullenglögg. Zu kaufen gibt es die zweite Auflage im MAZ-Mediastore in der Friedrich-Ebert-Straße 85-86 (Montag bis Freitag 10 bis 18, Samstag bis 14 Uhr). Auch im Fanshop des SV Babelsberg 03, Karl-Liebknecht-Straße 90 (Dienstag und Donnerstag 15 bis 20 Uhr) gibt es noch einige Gläser. Hinweis: Für Kinder ist der Gelee nichts. Das Grundprodukt enthält elf Prozent Alkohol, der nicht vollständig verkocht.

Lecker uns ist für einen guten Zweck: der „Stullen-Glög“. Quelle: Julius Frick

Gewalttat in Babelsberg: Am heutigen zehnten Verhandlungstag im Oberlin-Prozess am Landgericht Potsdam werden die Plädoyers erwartet. Vor Gericht steht eine 52-jährige Pflegerin. Ihr wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 28. April 2021 vier schwerst behinderte Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt zu haben. Allein der gestrige Prozesstag hatte die Dimension dieser unfassbaren Tag nochmal deutlich gemacht.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kostenlos ins Museum: Vier mal im Jahr bieten vier Museen in Potsdam einen so genannten „kostenfreien Freitage“ an: Ohne Eintritt können heute das Filmmuseum Potsdam, das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, das Naturkundemuseum Potsdam auch das Potsdam Museum am Alten Markt besucht werden. Die genauen Öffnungszeiten der jeweiligen Häuser sind unter www.potsdam.de aufgelistet. Aber aufgepasst: Der kostenfreie Eintritt gilt nur für den Einzelbesuch. Angemeldete Gruppen zahlen den üblichen Gruppentarif.

Digitaler Wettkampf: Schade, dass der Kanalsprint in diesem Jahr nicht wie gewohnt im alten Stadtkanal in der Yorckstraße stattfinden konnte. Heute wird er jedoch nachgeholt – in der Arena am Luftschiffhafen. Verständlicherweise wird die Halle dafür nicht geflutet. Die Kontrahenten treten zwar gegeneinander an, messen ihre Kräfte heute aber auf Ergometern. Klingt kurios, ist auch genauso ausgefallen, wie wir im vergangenen Jahr erleben durften. Das finden auch etliche WM- und Olympiasieger und kommen daher nach Potsdam. Auch Zuschauer sind willkommen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Beginn ist um 18 Uhr. Weitere Informationen unter https://kcpotsdam.de.

Vorhang auf: Das Ensemble des Hans-Otto-Theaters (HOT) hat heute einen betriebsamen Tag. Bereits um 9 Uhr wird das Kinderstücke „Die Weihnachtsgans Auguste“ gezeigt. Dafür gibt es jedoch keine Karten mehr zu kaufen. Um 17 wird Laura Maria Hänsel die Passanten auf der Brandenburger Straße erfreuen, wenn sie vor der HOT-Außenstelle für eine musikalische Überraschung sorgt. Daher ist es vielleicht ganz gut, dass das Stück „Der Mitwisser“ heute Abend entfällt, denn da bekleidet sie eine Rolle.

Stattdessen zeigt das HOT heute Abend um 19.30 Uhr in der Reithalle „Nathans Kinder“. In dem Stück geht es, kurz zusammengefasst, um drei Religionen, drei Fronten, eine hoffnungsvolle Liebe. Zur gleichen Zeit wird auf der Bühne des großen Hauses am Tiefen See „Der Vorname“ aufgeführt. In der Komödie geht es zunächst um die Frage, ob man sein Kind Adolphe nennen sollte – und dann nimmt der Abend an Fahrt auf. Weitere Informationen zum HOT-Spielplan und zu den einzelnen Stücken unter www.hansottotheater.de.

Das Hans-Otto-Theater zeigt heute „Der Vorname“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Quelle: Thomas M. Jauk

Und wer sich eines der beiden Stücke am Abend angesehen hat, bekommt sogar ein weiteres kulturelles Highlight geschenkt: Um 21.30 Uhr beginnt eine szenische Lesung mit HOT-Ensemble-Mitglied Guido Lambrecht. Darin wird er seine Liebe zum Liebe erklären – fast zumindest. Lambrecht wird den Monolog „Die Eröffnung“ des bekannten österreichischen Schriftstellers Peter Turrini vortragen. Darin bekennt ein Mann seine bindungslose Zuneigung zum Theater, mit allem was dazu gehört. Weitere Informationen dazu unter www.hansottotheater.de.

Theatermaschine und Alphorn: Zur Premiere der neues Theaterproduktion „Und jetzt?“ lädt heute Abend um 20 Uhr das Theater Handgemenge ins T-Werk in die Schiffbauergasse zur Suche nach der Wahrheit ein. Dafür setzt Peter Müller (Theater Handgemenge), musikalisch – unter anderem auf dem Alphorn – begleitet von Gundolf Nandico, sogar ein U-Boot ein und lässt seine Protagonisten durch endlose Wüsten und ozeanische Tiefseegräben reisen – nur alles im Kleinformat und auf der mitgebrachten Theatermaschine. Die Zuschauer erwartet eine fantasievolle Verbindung von Figuren- und Objekttheater, Clownerie, Musik und Schauspiel. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.t-werk.de.

Verlegt: Heiligabend, in acht Tagen, hätte „Lemmy“ seinen 76. Geburtstag gefeiert. Hätte, denn bekanntlich starb der Rockmusiker, bürgerlich Ian Kilmister, vor sechs Jahren am 28. Dezember 2015 – vier Tage nach seinem 70. Geburtstag. Heute war im Lindenpark ein Tribute-Konzert geplant. Aufgrund der Corona-Lage wurde der Auftritt der Band Kilminister jedoch auf den 7. Mai 2022 verschoben. Weitere Informationen unter https://lindenpark.de.

Abgesagt: Heute Abend wollten Maxim Shagaev und Andrej Ur zu Gast auf dem Theaterschiff an der Schiffbauergasse sein und die Zuhörer mit Akkordeon und Geigeauf eine musikalische Reise nach Moskau nehmen. Daraus wird heute leider nichts. Weitere Informationen unter www.theaterschiff-potsdam.de.

Verkehr in Potsdam

Bahnverkehr gekappt: Ab heute Abend 22 Uhr gibt es bis Montagfrüh keine direkte Zug- oder Bahnverbindung zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und Berlin: Mit der S-Bahn kommt man nur via Babelsberg in die Bundeshauptstadt. Grund für die Sperrung der Bahnstrecke sind die Arbeiten an der Schnellstraßenbrücke. Fern- und Regionalzüge machen einen großen Bogen um Potsdam, für die S7 pendeln Ersatzbusse zwischen Babelsberg und Potsdam.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Wider Erwarten war es gestern Mittag doch recht freundlich. Angesagt war es nicht. Auch für heute sagen die Wetterexperten einen durchweg grauen Tag voraus. Wir lassen uns gerne überraschen. Eingestellt sind wir jedenfalls auf einen trüben, nass-kalten Tag mit durchweg Temperaturen im unteren einstelligen Bereich.

Von MAZonline