Guten Morgen! Da ist auch die dritte Woche in diesem Jahr schon fast wieder um. Eine Woche, die uns täglich neue Corona-Rekordwerte für Potsdam beschert hat und in der schon jetzt mehr Fälle registriert wurden als in den beiden Wochen zur. Die Zahl der Corona-Fälle ist enorm angewachsen. Rein statistisch haben sich bereits 10 Prozent der Potsdamer Bevölkerung mit dem Virus angesteckt.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Im Kampf gegen Corona hilft in erster Line Impfen: Gut, dass es in Potsdam derzeit Impfstoff in Hülle und Fülle gibt. Das ist eine gute Nachricht für alle, aber besonders für jene, die auf den Impfstoff Biontech setzen: Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte, können sich in den Potsdamer Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle ab sofort auch Personen über 30 Jahre für den Impfstoff von Biontech entscheiden. Dies war zuvor nicht möglich, da gab es „lediglich“ Moderna. Impftermine können online auf www.potsdam.de/impfen gebucht werden.

Verstärkte Kontrollen: Ab sofort wird in den Straßenbahnen und Bussen in Potsdam die Umsetzung der Corona-Regeln kontrolliert. Neben der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gehört auch der Nachweis, entweder geimpft, getestet oder genesen zu sein. Die FFP2-Maskenpflicht gilt in Bussen und Bahnen. Und für die Pendler: Die 3G-Regelung gilt in allen Fahrzeugen und in Berlin auch auf den Bahnsteigen. Verstöße gegen diese Corona-Regeln können mit Bußgeldern sanktioniert werden.

Weihnachtsbäume und Sperrmüll bleiben liegen: Aufgrund aktueller Personalengpässe werden heute die Sperrmülltouren und Weihnachtsbaumentsorgung Hermannswerder und in der Waldstadt ausfallen und „voraussichtlich verschoben werden“. Zudem ist fraglich, ob es heute in den Gebieten Stern, Drewitz sowie Potsdamer Innenstadt eine Sperrmüllabholung erfolgt. Die Touren werden automatisch Anfang nächster Woche nachgeholt. Neue Termine müssen nicht vereinbart werden, teilte ein Sprecher der Stadtentsorgung mit.

Herzlichen Glückwunsch: Hasso Plattner wird heute 78 Jahre alt. Eines seiner schönsten Geschenke hat er sich vermutlich selbst gemacht: Vor genau fünf Jahren wurde das Museum Barberini eröffnet. Tags zuvor hatte die Prominenz in den 73. Geburtstag des Mäzens lautstark reingefeiert, dann öffnete das Museum schließlich für alle. Einen Tag nach der feierlichen Eröffnung mit geladenen Gästen wie Angela Merkel und Bill Gates durften am 21. Januar 2017 erstmals alle Kunstinteressierten in das neue Potsdamer Museum Barberini – bei freiem Eintritt. Der Besucheransturm war enorm und sorgte für eine lange Warteschlange. Alles Gute und Gesundheit, Hasso Plattner!

Potsdam kennenlernen: Seit 1997 ist Regina Ebert Stadtführerin in Potsdam. Heute bietet sie einen „Spaziergang durch Potsdam im Spiegel der Jahrhunderte“ an. Interessierte lernen das „klassische und das neue Potsdam mit seinen markanten Gebäuden, Märkten und Straßenzügen im Umbruch, denkmalgeschützten Höfen und Sanierungsprojekten kennen“. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr am Obelisken am Alten Markt. Eine Anmeldung wird erbeten: regina-ebert@potsdam-berlin.de. ► LESETIPP: Auch wir waren mit Regina Ebert schon in Potsdam unterwegs und haben uns die Hinterhöfe der Innenstadt zeigen lassen.

Unterwegs im Licht: Um 16.34 Uhr verabschiedet sich heute unser Zentralgestirn, die Sonne geht unter. In Potsdam wird es dann aber keineswegs zappenduster. Das Gegenteil ist der Fall. Von heute Nachmittag an bis Montagabend werden wieder viele Gebäude in der Potsdamer Innenstadt farbenfroh illuminiert. Folgende Gebäude zeigen sich in den kommenden Tage von einer ganz anderen Seite: das Bildungsforum Potsdam, das blu, die Spielbank, das Extavium, das Filmmuseum, der Turm der Garnisonkirche, das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, der Landtag/ Stadtschloss, das Museum Barberini, das Naturkundemuseum, der Nikolaisaal, das Potsdam Museum, das Rechenzentrum Kunst- und Kreativhaus sowie die St. Nikolaikirche. Im Gegensatz zu früheren Jahren wird es jedoch keine Angebote in den Gebäuden geben, auch der Laternenumzug für Kinder entfällt aufgrund der Corona-Pandemie. Weitere Informationen unter www.potsdam.de.

Hut ab: Im T-Werk werden heute Abend Michael Zandl und Tom Henden erwartet. Die beiden waren auf namhaften Festivals der europäischen Zirkusszene zu Gast. In Potsdam präsentieren sie das abendfüllende Stück „Janus“. Den Zuschauern wird ein „zirzensischer Psychothriller“ versprochen, in dem vermeintlich leblose Objekte zum Leben erwachen und es scheint, als es unsichtbare Macht gäbe, die ein perfides Spiel mit dem Protagonisten spielt. Zudem spielen Hüte eine immens wichtige Rolle – und eine kleine Fliege. Mehr Informationen zum Winterzirkus in der Schiffbauergasse unter www.t-werk.de.

Zu den Sternen: Das Urania-Planetarium verspricht heute eine „musikalische Reise zu den Galaxien - Live moderiert und in 360° visualisiert“. Ab 19.30 Uhr startet der intergalaktische Flug durch das All – und es werden existenzielle Fragen beantwortet. Wie immer im Planetarium gilt: Schnell anmelden, die Plätze sind rar. Die Veranstaltung ist für Erwachsene und Jugendliche konzipiert. Weitere Informationen unter www.urania-planetarium.de.

Big Data auf der Theaterbühne: Das Theaterstück „Die Mitwisser“ von Philipp Löhle thematisiert die Koexistenz zwischen der analogen und der digitalen Welt. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass die Premiere online stattfand. Heute soll sich jedoch der Vorhang ganz klassisch um 19.30 Uhr in der Reithalle heben. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Humorvolle Gesellschaftskritik: Heute ist der Kabarettist Max Uthoff, bekannt als Gastgeber der ZDF-Sendung Die Anstalt, mit seinem Programm „Moskauer Hunde“ im Lindenpark zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr, weitere Informationen und die Corona-Regeln unter https://lindenpark.de.

Zum Wiehern komisch: Mechthild Großmann, den meisten vermutlich als (ehemals) kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm im Münsteraner Tatort bekannt, liest heute Abend mit ihrer imposant tiefen Stimme im Nikolaisaal. In dem Hörstück „Don Quichote“ nach Miguel de Cervantes verleiht sie Rosinante, dem Pferd des Ritters von der traurigen Gestalt, ihre Stimme. Das Tier versucht den Fantasten Don Quichote und seinen Begleiter Sancho Panza in die Realität zurück zu holen. Musikalisch begleitet wird sie von der „lautten compagney“. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Verlegt: Rockhaus wurde 1978 gegründet und zählte zu den beliebtesten jüngeren Rockgruppen in der DDR. Das Erfolgsalbum „I.L.D.“ hatte es 1988 und 1989 mit den Songs „Mich zu Lieben“ und „I.L.D.“ zweimal an die Spitze der DDR-Jahreshitparade geschafft. 1998 zerfiel die Band wegen privater Schwierigkeiten. Sieben Jahre später kehrte sie zurück und ist seitdem mit neuer Besetzung wieder auf Tour. Heute hätte die Band im Waschhaus auftreten sollen, die angespannte Corona-Lage macht den Musikern einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert findet heute nicht statt. neuer Termin: 5. November 2022. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Verlegt II: Zum letzten mal sollte sich heute Abend der Vorhang für das Stück „Der Kaufmann von Venedig“ heben. Die Erkrankung eines Ensemble-Mitglieds macht dies jedoch unmöglich. Die gute Nachricht: Die Vorstellung wird lediglich verschoben, die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Neuer Termin ist der 15. Februar 2022. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Verkehr in Potsdam

Was für eine Woche: Neue Baustellen sind nicht bekannt. Das größte Verkehrshindernis könnten daher gerade heute Morgen die glatten Straßen sein. Fahren Sie vorsichtig!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Morgen beginnt sehr kalt, die Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt liegen. Das bleibt vermutlich auch den ganzen Vormittag so. Dazu ist es heute in Potsdam recht freundlich, es könnte sogar sonnig werden. Im Verlaufe des Tages ist mit Wolken zu rechnen. Gegen Abend ist Niederschlag möglich. Es bleibt den ganzen Tag über kalt, wärmer als 2 oder 3 Grad wird es nicht.

