Potsdam

Guten Morgen! Was haben wir uns gestern noch an der schönen Geschichte über die ungewöhnliche Fuchsrettung erfreut – am späten Nachmittag kam dann aber die schlechte Nachricht: Das Tier musste eingeschläfert werden. Traurig. Bevor wir zu schöneren Nachrichten kommen, erstmal einen Blick auf...

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Omikron-Welle schwappt der Zeit über Potsdam hinweg bzw. baut sich gerade senkrecht auf. Die Fallzahlen liegen seit Tagen im hohen dreistelligen Bereich, der Inzidenz-Wert geht stramm auf die 2000er Marke zu. Das macht sich jetzt auch in den Potsdamer Krankenhäusern bemerkbar. Innerhalb von sieben Tagen hat sich die Zahl der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern mehr als verdoppelt. Gestern meldete die Stadtverwaltung 63 Corona-Fälle in den Kliniken, davon müssen sechs Personen (5 im EVB) intensivmedizinische behandelt werden. Das letzte Mal, dass so viele Menschen mit einer Covid-19-Infektion in einem der Krankenhäuser lagen liegt fast ein ganzes Jahr zurück: Anfang Februar 2021 als die zweite Corona-Welle in Potsdam gerade abebbte.

Seitdem ist einige Zeit vergangen, Corona ist geblieben und mutiert, aber wir haben eine Waffe gegen das Virus: Impfen. In Potsdam gibt es bekanntlich zwei stationäre Impfzentren in denen jeweils von Montag bis Samstag geimpft wird. Heute gibt es ein zusätzliches Impfangebot: Erst-, Zweit- und Boosterimpfung sind heute zwischen 12 und 18 Uhr auch im Haus der Begegnungen, Zum Teufelssee 30, möglich – auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren.

News und Termine

Der Sitzung des Potsdamer Gestaltungsrats findet heute öffentlich statt und wird ab 17 Uhr als öffentliche Videokonferenz gestreamt. Themen sind heute die „Sanierung und Erweiterung der Waldstadt Grundschule“ sowie „Rahmenplanung Golm 2040“. Alle an der baulichen Entwicklung Potsdams Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Videokonferenz teilzunehmen, teilte Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt mit. Weitere Informationen unter www.potsdam.de.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Ausstellungseröffnung: Das Café Matschke lädt heute ab 17 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Nachtgedanken“ mit Werken der Künstlerin Anne-Katrin Fehrmann. Die Betreiber des Cafés bitten darum, die Ausstellung am heutigen Eröffnungstag „über den ganzen Abend verteilt“ zu besuchen, um größere Besucherzahlen zu vermeiden. Weitere Informationen unter www.matschkes-galeriecafe.de.

Der den Wolf stopft: Er ist Europameister, Weltmeister – kurz: Präparator Christian Blumenstein ist eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Tierpräparation. Sein Reich ist das Naturkundemuseum Potsdam an der Breiten Straße. Dort stehen „seine“ Wölfe, Vögel, die Gelbhalsmaus und natürlich darf die preisgekrönte Hausspitzmauskarawane nicht fehlen. Heute von 9 Uhr bis 17 Uhr steht Christian Blumenstein den Besuchern Rede und Antwort und präsentiert selbstverständlich seine preisgekrönten Objekte. Weitere Informationen unter www.naturkundemuseum-potsdam.de. Übrigens: Wer heute keine Zeit hat, kann auch am Wochenende noch ins Naturkundemuseum kommen. Der Präparator wartet dort am Samstag und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr auf neugierige Tierfreunde.

Beziehungen verstehen: Heute kommt die bekannte Theater-Comedy-Show „Caveman“ nach Vorlage des erfolgreichsten Solo-Broadway-Stücks aus den USA in den Lindenpark nach Babelsberg. Die Show wirft ab 20 Uhr einen ganz eigenen Blick auf die Beziehung zwischen Frau und Mann – mit hohem Wiedererkennungswert für alle Paare. Tickets gibt es an den VVK-Stellen, online, sowie ab 19 Uhr an der Abendkasse. Es gilt Maskenpflicht sowie die 2G-Regel. Weitere Informationen unter https://lindenpark.de.

Russische Märchen: Im Volkspark ist heute Silvia Ladewig um 19.30 Uhr zu Gast in der kirgisischen Jurte. Sie erzählt russische Wintermärchen am Samowar, unter anderem mit Großväterchen Frost, während die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Tasse heißen Tee genießen können. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 10 Euro, inklusive Parkeintritt. Reservierung ist jeweils möglich per E-Mail an info@nomadenland.de sowie telefonisch unter 0176 30 00 51 51. Weitere Informationen gibt es auf www.nomadenland.de.

Big Data auf der Theaterbühne: Mit „Die Mitwisser“ hat der Dramatiker Philipp Löhle eine Komödie geschrieben, die von menschlicher und künstlicher Intelligenz handelt. Das Hans-Otto-Theater zeigt die Satire heute Abend ab 19.30 Uhr in der Reithalle. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Chattanooga Choo Choo: Im Nikolaisaal erleben die Zuschauer heute Abend den Swing aus der Ära von Glenn Miller, Benny Goodman oder Count Basie. Die Swingin‘ Hermlins haben sich angekündigt. Die Musik, die sie spielen – die Musik aus der Zeit der großen Depression – könnte kaum besser in die Corona-Zeit passen. Die Lieder künden vom Wegträumen der Sorgen und davon, ein König zu sein – wenn auch nur für einen Tag. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Jonglage-Show: Mit dem Potsdamer Winterzirkus im das T-Werk wird erneut internationale Zirkuskunst in der Schiffbauergasse präsentiert: Zirkus, Clownerie, Jonglage und Performance. Heute wird der New Yorker Jongleur Wes Peden seiner Jonglage-Show „Zebra“ die Zuschauer verzaubern. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.t-werk.de.

Abgesagt: Gleich zwei Vorstellungen des Hans-Otto-Theaters entfallen heute. Nicht aufgeführt wird das Stück „Der Vorname“ (Quarantäne-Fall im Ensemble) und auch die Lesung mit Guido Lambrecht und Paul Sies im Rahmen der „Nachtschwärmer“-Reihe wurde „aufgrund der Infektionslage“ abgesagt. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Mit Katzenfutter, Fernseh-Kommode und Wäschekorb: Schüler erzählt, wie er einen Fuchs in Potsdam rettete

► Einkauf in Corona-Zeiten: Stern-Center Potsdam führt „rote Bändchen“ wieder ein

► Garnisonkirchen-Kompromiss: Mehrheit für das Forum an der Plantage

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehr in Potsdam

Info für Fußgänger: Heute beginnt auf der Großbeerenstraße in Babelsberg die Erweiterung der Telekommunikationsleitungen. Um die Leitungen zu verlegen „wird der Gehweg zwischen Fritz-Zubeil-Straße und Wattstraße abschnittsweise geöffnet“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Wenn es wirklich so kommt, wie auf den Wetterportalen vorhergesagt, wird es heute ein recht freundlicher Tag. Nicht, dass uns das graue Schmuddelwetter ganz verlassen würde, aber es ist keineswegs ausgeschlossen, besser: es ist sogar wahrscheinlich, dass die Sonne sich heute blicken lässt. Sie wissen schon: dieses gelbe Etwas am Himmel, das sich jetzt schon so lange versteckt hat. Richtig warm wird es dennoch nicht. Mehr als 6 Grad werden heute vermutlich nicht gemessen.

Von MAZonline