Guten Morgen! Der Freitag bietet in Potsdam ein tolles Angebot um entspannt ins Wochenende zu gleiten.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Weniger entspannt ist noch immer die Corona-Lage in Potsdam. Zwar steht Potsdam im Vergleich mit anderen brandenburgischen Kommunen relativ gut da und die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist in den vorherigen beiden Tagen jeweils leicht gesunken und wieder unter die 500er-Marke gerutscht, aber entspannt ist anders. Damit die Lage wirklich wieder besser wird: Ab 12 Uhr wird im Stern-Center geimpft – ohne Termin und Anmeldung. Einfach hingehen und sich die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen. Offizielles Ende der Impfaktion ist um 18 Uhr.

News und Termine

Platz schaffen: Heute dreht das Schadstoffmobil seine Runde durch Potsdam. An den jeweiligen Standorten, siehe Karte, können zu den angegebenen Zeiten „gefährliche Abfälle, die nicht in den Restabfallbehälter gehören, sondern fachgerecht entsorgt werden müssen“, kostenlos abgegeben werden.

Die Mitarbeiter der Stadtreinigung nehmen beispielsweise Haushaltschemikalien, flüssige Altfarben und Klebstoffreste, aber auch Elektrokleingeräte (Bügeleisen, Toaster, Bohrmaschine, etc.) bis zu 20 Kilogramm bzw. 10 Liter (bei Eimern und Kanistern) an.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Theater: Die morgendliche Aufführung der „Die Weihnachtsgans Auguste“ des Hans-Otto-Theaters (HOT) ist heute leider bereits ausverkauft. Und auch in die Tickets für die Aufführungen in den kommenden Tagen werden knapp. Also schnell hier informieren und Karten kaufen. Ganz ohne Ticketkauf kann man dagegen die „märchenhafte Überraschung“ in der HOT-Filiale auf dem Broadway in Potsdam genießen: Um 17 Uhr öffnet sich das dritte Türchen am HOT-Adventskalender in der Brandenburger Straße 19. Und auch am heutigen Freitagabend ist das Ensemble des Theaters im Einsatz. Jeweils um 19.30 Uhr beginnen „Das Imperium des Schönen“ (Großes Haus) und „Vor Sonnenaufgang“ (Reithalle). Weitere Informationen www.hansottotheater.de.

Gedenken im Filmmuseum: Die feministische Filmemacherin, Autorin und Produzentin Tatjana Turanskyj, die 2014 die Initiative ProQuote Regie mitbegründete, ist im September im Alter von 55 Jahren gestorben. Im Filmmuseum Potsdam werden heute die Filme ihrer (leider unvollendeten) Trilogie „Frauen und Arbeit“ gezeigt, in der sie sich mit Fragen der Emanzipation im Neoliberalismus auseinandersetzt. Um 19.30 Uhr steht „Eine flexible Frau“ im Programm, um 21.15 Uhr wird „Top Girl oder la déformation professionelle“ gezeigt. Kartenreservierung: 0331-2718112, ticket@filmmuseum-potsdam.de. Weitere Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Livemusik in der Sauna: Innerhalb der Aktion „Kunst im Bad“ wird an diesem Wochenende erstmals Live-Jazz im blu geboten. Die Potsdamer Musiker Sebastian Hillmann (Saxophon) und Michael Hadrisch (Jazzgitarre) werden als Walking Act in der Kaminlounge, im Restaurant und im Saunagarten Jazz-Standards und moderne Kompositionen zu Gehör bringen. Passend zur Jahreszeit wird die Jazz-Aktion im vorweihnachtlichen Lichterglanz zu hören sein, als „Lichterabend mit Livemusik“ flankiert von „Schwarzlicht-Aufgüssen“. Beginn ist heute Abend ab 19 Uhr. Die Veranstaltung gibt es übrigens gratis als Bonus zum Saunaeintritt dazu und ist auch noch am Samstag und am Sonntag zu erleben. Mehr Informationen unter www.swp-potsdam.de.

Flutlicht-Kick: Der SV Babelsberg 03 empfängt zum Start in die Rückrunde der Regionalliga Nordost heute Abend Tasmania Berlin im Karl-Liebknecht-Stadion. Der Aufsteiger liegt nach dem Abschluss der Hinrunde auf einem respektablen 16. Platz. Das kommt auch daher, dass die Berliner zum Hinrunden-Auftakt Zuhause gegen Nulldrei gewinnen konnten. „Unkonzentriert und harmlos: Fehlstart für Babelsberg 03 beim Aufsteiger“, titelten die Kollegen vom SPORTBUZZER im Juli. Heute ist für also Wiedergutmachung angesagt. Anpfiff ist um 19 Uhr. Alle weiteren Informationen unter https://babelsberg03.de.

Blick in die Zukunft: Das Theater Poetenpack spricht von einem „transhumanistischen Theaterprojekt“, mit dem es einen Blick in die Zukunft wagen möchte. Die Inszenierung von Kai O. Schubert mit den beiden Schauspielern Peter Wagner und Felix Isenbügel verwandelt die Potsdamer Zimmerbühne in ein begehbares Museum mit lebenden Exponaten. Hier soll für ein fiktives Publikum der Zukunft dokumentiert werden, wie die Menschheit sich weiterentwickelt und abgeschafft hat. Beginn auf der Zimmerbühne, Zimmerstraße 12b, ist um 19.30 Uhr. Karten unter 0331 / 951 22 43 oder karten@theater-poetenpack.de. Weitere Informationen unter www.theater-poetenpack.de.

Plewka singt Rio: Vor 25 Jahren starb Rio Reiser, doch seine Musik lebt weiter – auch dank Jan Plewka. Der Sänger der Band „Selig“ bringt seit Jahren Reisers Werk auf die Bühne. Mit großem Erfolg. Heute ist Plewka mit einem neuen Rio-Reiser-Projekt im Waschhaus zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Alle weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Verkehr in Potsdam

Nichts dabei, was uns vor einem entspannten Start ins Wochenende ausbremsen könnte.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Freitag wird in Potsdam noch ein bisschen kälter, aber dafür (fast) genauso schön wie am gestrigen Donnerstag, heißt es in den Wetterprognosen. Genießen Sie das Wetter zum Wochenausklang, denn am Wochenende selbst wird es wieder etwas durchwachsender.

