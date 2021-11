Potsdam

Guten Morgen! Der Freitag beginnt wie der Donnerstag aufgehört hat: nass-kaltes Herbstwetter (siehe unten) ist für den Morgen angesagt. Im Laufe des Tages sollte der Dauerregen jedoch nachlassen. Für einen entspannten Wochenausklang haben wir hier einige Tipps zusammengestellt.

Doch zunächst das Unvermeidliche:

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Potsdam?

Die Corona-Gefahr scheint im Gegensatz zum Dauerregen nicht nachzulassen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Potsdam steigt weiter. Und um im Bild zu bleiben. Die 4. Welle rollt derzeit über Potsdam: Das Klinikum geht wieder in den Krisen-Modus über, planbare Operationen werden verschoben. Die Inzidenz-Werte bei den Kindern in Potsdam sind erschreckend hoch – und uns hat schon die aktuelle allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz gereicht: 136,2 war der Inzidenz-Wert am Donnerstag in Potsdam. Im Laufe des Morgens kommen die frischen Corona-Zahlen. Und wir wollen nicht unken, aber der Freitag war im Verlauf der Pandemie vergleichsweise leider noch nie ein Tag mit niedrigen Corona-Zahlen. Alle aktuellen Corona-Zahlen wie immer im MAZ-Corona-Update.

Was wird heute in Potsdam wichtig?

Wichtig ist, dass sich so viele Menschen wie möglich in Potsdam impfen lassen. Heute gibt es dazu wieder eine kostenfreie und terminfreie Möglichkeit: Im Erlenhof 32 steht heute ein mobiles Corona-Impf-Team bereit. Alle Impf-Willigen können spontan und ohne Terminbuchung dort zwischen 12 Uhr und 18 Uhr vorbeigehen. Wer sie auf die Schnelle findet sollte Versichertenkarte, Ausweis und Impfausweis mitnehmen. Kindern unter 16 Jahren benötigen zudem die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, bei jüngeren Kindern muss eine erziehungsberechtigte Person anwesend sein. Alle Infos zum Impfen und weitere Termine unter www.potsdam.de/impfen.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Mal richtig entspannen: Im Freizeitbad blu am Brauhausberg kann man heute die Woche in der „Chillimilli Feierabendlounge“ ausklingen lassen. Geöffnet ist sie ab 19 Uhr. Weitere Informationen und Tickets unter www.swp-potsdam.de.

Familiäre Enge: Der Autor Nis-Momme Stockmann meint es nicht gut mit seinem Personal im „Imperium des Schönen“, doch am Hans-Otto-Theater holen sie das Beste aus dieser Chronik des Niedergangs heraus. Intendantin Bettina Jahnke hat das Stück von Nis-Momme Stockmann in Potsdam am Freitagabend präzise und mit Elan auf die Bühne gebracht. Unser Autor war von der Premiere begeistert. Wer sich selbst überzeugen will, der hat heute Abend ab 19.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Astronomie-Fotos des Jahres: Die Sterne am Himmel zählen war in den vergangenen Tagen in Potsdam so gut wie unmöglich. Sterne bewundern kann man jedoch heute Abend im Urania-Planetarium – wenn es noch Plätze gibt. Gezeigt werden Fotos von Hobby- und Berufsastronomen gleichermaßen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.urania-planetarium.de.

Magischer Termin: Heute Abend ist im Lindenpark an der Stahnsdorfer Straße ein echter Weltmeister der Zauberkunst zu Gast. Marc Weide wird die Zuschauer gleichermaßen zum Lachen und vor allem zum Staunen bringen. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter https://lindenpark.de. Übrigens: Wir haben das folgenden Video x-mal angeschaut.... nicht den blasseste Ahnung wie das funktioniert.

Mysteriöse Figuren: Es wirkt schon ein wenig unheimlich, wenn die Numen Company ihre unterschiedlichen Puppen Themen wie Trost und Schutz auf der Bühne erkunden lässt. Es sind merkwürdige, rätselhafte Figuren, die dem Zuschauer begegnen, in einer bizarren Szenerie. Und doch sind es alltägliche Sachen, die heute Abend im T-Werk thematisiert werden. Es geht um Kräfteverhältnisse, mögliche Manipulationsversuche, um Trennung und Einsamkeit, Trost, Schutz und Halt. Aktuell wie eh und je. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.t-werk.de.

Damals war’s

Sie waren Cousins ersten Grades, ihre Großmutter war die englische Queen Viktoria, und beide waren sie Herrscher über Millionen von Menschen: Kaiser Wilhelm II. und Zar Nikolaus II.

Wilhelm wurde 1888 in Deutschland, im deutschen Drei-Kaiser-Jahr, gekrönt, Nikolaus folgte sechs Jahre später auf den russischen Zarenthron. Beide schrieben sich zeitlebens Briefe – unterzeichnet mit „Willy“ bzw. „Nicky“. Genau heute vor 111 Jahren war „Nicky“ auf Einladung seines Cousins in Potsdam zu Gast. Tausende drängten sich damals, um einen Blick auf Zar Nikolaus den Zweiten zu erhaschen. Im neuen Kaiserbahnhof hatte dessen Hofzug halt gemacht.

Später kamen beide in der Garnisonkirche zusammen, wo sie am 5. November 1910 ihr Freundschaftsbündnis besiegelten. Keine vier Jahre später brach der Erste Weltkrieg aus – „Willy“ und „Nicky“ wurden zu Gegnern.

Verkehr in Potsdam

Die Verkehrsvorschau für Potsdam beinhaltet keine bösen Überraschungen, leider aber auch keine Verbesserungen. Die gibt es dann erst am Montag.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Das Wetter heute in Potsdam wird sich anfangs vermutlich nur geringfügig von dem gestrigen Tag unterscheiden. Die „amtliche Warnung“ des Deutschen Wetterdiensts reichte gestern Abend bis in den heutigen Morgen hinein – plus Warnung vor Windböen. Wie den Wetterprognosen zu entnehmen ist, könnte der Regen im Laufe des Morgens jedoch weniger werden. Ob dies dann das Ende des Dauerregens bedeutet, wagen wir hier nicht vorherzusagen. Einen Regenschirm einzupacken ist sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Die heutigen Temperaturen werden sich im Bereich der gestrigen Werte bewegen.

