Potsdam

Guten Morgen an diesem Freitag – und Frohe Weihnachten beziehungsweise с Рождеством!

Heute, am 7. Januar, feiern die russisch-orthodoxen Christen das Weihnachtsfest. Auch in Deutschland gibt es über 70 russisch-orthodoxe Gemeinden, in Potsdam ist die Alexander-Newski-Gedächtniskirche ihr Gotteshaus.

Diese wurde auf Anordnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. zwischen 1826 und 1829 für die aus Russland stammenden Soldaten des Sängerchors der russischen Kolonie Alexandrowka errichtet. Als Zeichen der engen Beziehungen zwischen Preußen und Russland entstand ein sakrales Gebäude im altrussischen Baustil nach Entwürfen des Sankt Petersburger Hofarchitekten Wassili Petrowitsch Stassow, dem Karl Friedrich Schinkel Stilelemente der klassizistischen Architektur hinzufügte. Machen Sie doch einfach mal einen Wochenendspaziergang zu diesem ebenso wunderschönen wie geschichtsträchtigen Gebäude! Mehr Informationen über die russisch-orthodoxe Gemeinde finden Sie in diesem Artikel zum 800. Geburtstag Alexander Newskis, außerdem zeigt diese Bildergalerie das Leben der Gemeinde zwischen Tradition und Moderne.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 225 Neuinfektionen, die Inzidenz ist damit sprunghaft auf 362 angestiegen – knapp einhundert Punkte mehr als noch vor drei Tagen, als feiertags- und wochenendbedingt kaum Neuinfektionen gemeldet worden waren.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Eins, zwei, viele: Bei der Aktion „Stunde der Wintervögel“ können Interessierte dabei helfen, einen Überblick über den Vogelbestand zu bekommen. Beobachten kann man von Wohnung, Haus oder Garten aus.

Lecker: Von 8 bis 11 Uhr lädt der Stadtteiltreff Oskar zum Neujahrsbrunch, Oskar-Meßter-Straße 4-6, 14480 Potsdam.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Omikron ist inzwischen die dominante Corona-Variante in Potsdam. Wie bereiten sich Gesundheitsamt und Kliniken auf massive steigende Infektionszahlen und Personalausfall vor? Und gibt es genügend Corona-Tests?

► Die Verträge zwischen Rathaus und Stiftung Garnisonkirche werden öffentlich und Potsdams OB Mike Schubert zweifelt am Rückfall des Kirchenschiff-Areals an die Stadt. Am Mittwochabend kam es zur Sondersitzung des Hauptausschusses, wie es an der Plantage weiter gehen soll.

► Überhitzung der Innenstadtgebiete und Starkregen-Ereignisse sind die beiden größten Wetterprobleme Potsdams. Mit einigen Projekten soll dem nun begegnet werden. Die Renaturierung der Nuthe ist eines.

Verkehr in Potsdam

Ab Montag wird für die Erneuerung der Trinkwasserleitung die Straße Unter den Eichen zwischen den Hausnummern 43 und 50 in zwei Abschnitten voll gesperrt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Temperaturen von maximal 2 Grad und Regen erwarten uns am Freitag.

