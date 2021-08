Potsdam

Guten Morgen! Heute ist Freitag der 13. Abgesehen von der aktuellen Corona-Lage sind wir hier in Potsdam aber keineswegs von Pech verfolgt. Es ist jede Menge los und die Temperatur-Kurve (siehe unten) erklimmt sommerliche Höhen.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Auch eine weitere Kurve steigt weiter an – leider: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist derzeit auf dem höchsten Stand seit Ende Mai: Nachdem das Robert-Koch-Institut am gestrigen Donnerstag acht neue Fälle bestätigt hat, ist die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle auf 7228 gestiegen, der Inzidenz-Wert lag gestern bei 22,2.

News und Termine

Schade, dass man Corona nicht einfach so als Schadstoff entsorgen kann. Die Möglichkeit gäbe es heute nämlich, denn das Schadstoffmobil macht am Freitag wieder seine Runde. Privathaushalte können dort Schadstoffe wie beispielsweise Haushaltschemikalien, flüssige Altfarben und Klebstoffreste sowie Elektrokleingeräte kostenlos abgeben. Folgende Halte sind geplant:

Groß-Glienicke Potsdamer Chaussee/Am Gutstor, 13 bis 13.30 Uhr

Neu FahrlandAm Kirchberg, Wertstoffstandplatz, 13.40 bis 14.10 Uhr

BornstedtAmundsenstraße/Amtsstraße, 14.20 bis 14.50 Uhr Georg-Hermann-Allee/Carl-Christian-Horvath-Straße, 15.40 bis 16.10 Uhr

JägervorstadtVoltaireweg/An der Einsiedelei, 16.20 bis 16.50 Uhr

Brandenburger VorstadtLennéstraße/Sellostraße, 17 bis 17.30 Uhr

Nördliche InnenstadtYorckstraße/Wilhelm-Staab-Straße, 18.20 bis 18.50 Uhr

Südliche InnenstadtAlbert-Einstein-Straße, Alte Brauerei, 19 bis 19.30 Uhr

Bedenklicher Wasserstand: Es geht um nicht weniger als die Rettung des Groß Glienicker und den Sacrower Sees. Der Bezirk Spandau und die Landeshauptstadt Potsdam wollen ein gemeinsames Beteiligungsgremium für beide Gewässer starten. Ziel sei es, die seit vielen Jahren politisch geführte Diskussion zwischen extremen Interessenpolen zu vereinbaren. Sorge bereitet neben dem absinken des Wasserstände und dem Verlust von natürlichen Schutzräumen auch die Wasserqualität. Heute werden Bernd Rubelt, Potsdams Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, und der Bezirksstadtrat von Berlin Spandau, Frank Bewig, über das gemeinsame Beteiligungsverfahren zum Einzugsgebiet des Groß Glienicker und Sacrower Sees auf Potsdamer und Berliner Seite informieren.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Exklusive Führung: Die Schlösserstiftung lädt heute um 15 Uhr zum Flanieren auf der Südterrasse vor dem Gästeschloss Friedrichs II. im Park Sanssouci ein. Es geht um Jupiters Goldregen und Satyrs Panther, oder anders ausgedrückt: Wie ist es eigentlich um den bedeutenden Fassadenskulpturen an der Südseite der Neuen Kammern von Sanssouci bestellt? Zudem noch ein echtes Schmankerl: Parkrevierleiter Heiko Muschik wird alles über den vorgelagerten, rekonstruierten Kirschgarten Friedrich des Großen berichten Expertentipps für die Kirschbäume im heimischen Garten verteilen. Weitere Informationen und Tickets unter www.spsg.de.

Chansons am Belvedere: Auf dem Pfingstberg beginnt heute um 18 Uhr ein „Abend voller Leichtigkeit und Eleganz“. Im Rahmen der Veranstaltung „Soiree de la Chanson“ werden im Innenhof des Belvederes französische Spezialitäten und gute Weine angeboten. Für die musikalische Untermalung sorgen die Sängerin Katelijne Philipps-Lebon und der Pianist Albrecht Gieseler. Weitere Informationen unter www.pfingstberg.de.

Jazz in der Villa: Im Frühjahr wurde aus dem Kreativhaus dazu aufgerufen, sich näher mit Krzysztof Penderecki auseinanderzusetzen. Genauer: Alle die ein Instrument spielen, die singen, improvisieren, sampeln, komponieren oder Sounds veredeln können, hatte der Verein Freundliche Übernahme Rechenzentrum dazu eingeladen, mit dem Stück „Actions for Free Jazz Orchestra“ von Penderecki zu arbeiten und jeweils ein bis zu fünfminütiges Stück einzusenden. Der Komponist, im vergangenen Jahr verstorben, hat mit dem Werk ein wirklich ungewöhnliches Stück komponiert. Mehr als 60 Kompositionen wurden eingesandt. Wie sich das anhört, ist hier zu erleben:

Um 19 Uhr findet zudem eine Live-Performance im Garten der Villa Schöningen in Potsdam statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter „www.rz-potsdam.de“.

Jazz am Anger: Das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam hat ein neus Jazz-Open-Air-Festival auf die Beine gestellt. Es heißt „Jazz am Anger“ und findet heute und am morgigen Samstag statt. Den Auftakt macht heute das Mückenheimer Trio. Die kostenlosen Plätze sollten im Vorfeld unter www.jazz-am-anger.de reserviert werden. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Kick im Karli: Für den SV Babelsberg 03 herrscht nach der Pokal-Sensation gegen Greuther Fürth am heutigen Freitagabend wieder Alltag. Heute zu Gast im Karl-Liebknecht-Stadion ist der Chemie Leipzig. Anpfiff ist um 19 Uhr – Zutritt nur mit Dauerkarte.

Actionlesung im Waschhaus: Martin Gottschild und Sven van Thom sind heute Abend um 19 Uhr auf der Open-air-Bühne des Waschhauses zu erleben. „Tiere streicheln Menschen“ heißt ihr Programm, „bei der einem nicht nur die Ohren, sondern auch Augen, Herz und Testikel schlackern. Und zwar vor Freude“. Es werden absurden Geschichten, melancholische und aberwitzige Songs zum Besten gegeben – zudem kommen Freunde von „Dia-Vorträgen“ voll auf ihre Kosten. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

60 Jahre Mauerbau: Veranstaltungen rund um das Gedenken zum 60. Jahrestag des Mauerbaus gibt es hier auf einen Blick.

Potsdamer Geschichten damals und heute

In unserer Rubrik „Potsdamer Geschichten damals und heute“ verweisen wir ausnahmsweise mal und anlassgebunden auf einen aktuellen Text über den 13. August und die Folgen. Dabei geht es um ein Haus an der Steinstraße direkt an Berlin-Steinstücken gelegen. Es war der ganze Stolz einer Familie. Doch das Grundstück wurde für den Mauerbau enteignet, das Haus abgerissen. Vier Jahrzehnte lang hat Gestrüpp die Trümmer überwuchert. Dann fällt die Mauer – und die Familie schreibt an Egon Krenz. Damit beginnt ein jahrelanger Kampf (auch nach der Wiedervereinigung) um das Grundstück, das direkt am Todesstreifen lag. Erst (sehr) lange nach dem Fall der Mauer kann die Familie an dem Ort wieder ein Haus bauen. Eine unglaubliche Geschichte. Der Text erscheint am Freitag, 13. August 2021, um kurz nach 6 Uhr online auf www.MAZ-online.de/potsdam.

Verkehr in Potsdam

Frühaufsteher, die gerne mit dem 690er zur Arbeit fahren, müssen sich etwas umstellen. Bis 6 Uhr werden die Haltestellen Schlaatzstraße, Übergang sowie Babelsberg/Schulstraße in beiden Richtungen nicht bedient und vom Rathaus Babelsberg geht es nicht in die Richtung Johannes-Kepler-Platz. Alles andere bleibt wie gewohnt – schlecht oder gut. Wir wünschen eine gute Fahrt!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Zugegeben, vorgestern sahen die Prognosen noch besser aus, aber über das Wetter beschweren können wir uns heute ganz sicher nicht. Sonne satt ist angesagt und es wird bis zu 30 Grad warm.

