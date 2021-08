Potsdam

Guten Morgen! Mit Blick auf die heute angebotenen Veranstaltungen können wir voller Überzeugung sagen. Schön, dass die Woche so schnell rumging.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Schnell hoch ging indes die Zahl der Corona-Fälle: In Potsdam ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter angestiegen. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut sechs weitere Corona-Fälle in Potsdam – vier mehr als vergangene Woche. Insgesamt wurden in Potsdam bisher 7186 Corona-Fälle registriert. Die Inzidenz liegt in Potsdam aktuell bei 17,7. So hoch wie Anfang Juni. Übersteigt der Inzidenz-Wert die 20, tritt eine Testpflicht für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens in Kraft.

News und Termine

Anreise mit dem ÖPNV empfohlen: Es ist derzeit nicht das alle beste Sonnenwetter, aber Luft- und Wassertemperatur sind angenehm (siehe unten) und laden zum Baden ein. Viele Potsdamer und Potsdamerinnen haben daher derzeit die gleiche Idee: Ein Sprung ins kühle Nass. Problem: Sehr viele reisen dafür mit dem eigenen Pkw zu einer der Badestellen in Potsdam – und ruckzuck sind die Zufahrten vollgeparkt. Die Stadtverwaltung Potsdam hat daher nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die bekannten Badestellen, dass „das Ordnungsamt die Freihaltung der Rettungswege verstärkt kontrollieren und bei groben Verkehrsverstößen die entsprechenden Fahrzeuge konsequent abschleppen lassen wird“.

Den eigenen Kiez gestalten: Nur noch bis Sonntag können die Menschen in den Stadtteilen Babelsberg, Zentrum Ost und Klein Glienicke über die im aktuellen Bürger-Budgets eingereichten Ideen und Vorschläge zur Verschönerung des Stadtteils abstimmen. Insgesamt stehen 20.000 Euro zur Verfügung. 23 Projekte stehen zur Auswahl. Darunter viele verkehrsbezogene Projekte, aber auch sportliche Ideen und Vorschläge zur Begrünung der Kieze – auch für einen Weihnachtsbaum am Weberplatz kann abgestimmt werden.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Ungewöhnliche Aussichten und gute Tropfen: Heute beginnt das Weinfest auf dem Klausberg. Insgesamt 13 Winzer stellen dort heute und morgen ihre Weine vor. Und auch der Weinberg selbst präsentiert seine vier Jahrgangsweine. Ein gute Anlass, um das Belvedere länger zu öffnen, dachte sich die Schlösserstiftung hat wird heute genau dies tun. Bis 22 Uhr kann man heute vom Klausberg auf Potsdam herab und darüber hinaus blicken. Morgen hat das Belvedere übrigens auch auf, dann aber „nur“ bis 21 Uhr. Das Weinfest beginnt heute um 16 Uhr, am morgigen Samstag bereits um 13 Uhr.

Vier Jahrgangsweine 2020 vom Königlichen Weinberg können heute verköstigt werden. Quelle: Julius Frick

Außergewöhnliche Streetshow: Auf der Inselbühne sind heute Felice & Cortes mit ihrem Programm „Selling Stories“ unterwegs. Ein außer- und ungewöhnliches Duo: Cortes Young jongliert beim Schlagzeugspielen während Felice die gefühlvolle Singer-Songwriterin mit ihrer wundervollen Soulstimme Gänsehaut zaubert. Die beiden erzählen magische Geschichte zweier Reisender, welche Geschichten sammeln und sie an anderen Orten, für andere Menschen mit Hilfe von Musik, Show und Artistik weitererzählen. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen unter www.inselbuehne-potsdam.de.

Spaß und Musik im Heckentheater: Das Potsdamer Theater Poetenpack lädt noch bis Sonntag die Potsdamer und Potsdamerinnen zu den „Augustnächten“ ein. Zu erleben sind verschiedene Künstler und Ensembles, das Programm ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Heute gibt es drei Veranstaltungen. Zum Auftakt um 16 Uhr gibt es das Kindertheater-Stück „Ton&Töne“ mit Tanja Wehling, um 17 Uhr spielt das Trio - Mückenheimer und um 19:30 Uhr wird auf der großen Bühne wieder Theater gespielt. An den kommenden beiden Tagen ist das Programm noch dichter. Und das schöne ist: Der Eintritt ist frei! Da die Plätze jedoch begrenzt sind, wird eine verbindliche Sitzplatzbuchung empfohlen. Weitere Informationen unter www.theater-poetenpack.de.

Kunst, Musik und Theater: Das diesjährige Performance-Festival im Rechenzentrum lockt ab heute mit einem abwechslungsreichen Programm. Zwei Tage lang gehen Künstler aus Potsdam und Umgebung der Frage „Ist das Kunst oder kann das weg?“ nach. Interessierte können sich heute und morgen ein Bild von dem Festival für Kunst, Musik, Tanz und Theater machen. Mit dem Festival wolle man „seinen Fokus auf die Sichtbarmachung von künstlerischen Potentialen der Stadt Potsdam und dem Umland“ setzen, teilten die Veranstalter mit. Beginn ist heute Abend um 18 Uhr. Mehr Informationen und das ganze Programm unter www.performancefestival-potsdam.de.

Wo sollen/ können wir leben? Bezahlbare Wohnungen und explodierende Immobilienpreise in den größeren Städten sind ein Problem. Nicht nur in Potsdam, sondern – weltweit. Die wachsende Nachfrage lässt die Mietpreise jährlich steigen. Die Einkommen tun das nicht. Langzeitmieter werden aus ihren Wohnungen herausgedrängt. Im Freilichtkino im Lottenhof wird heute der Dokumentarfilm „Push. Für das Grundrecht auf Wohnen“ gezeigt. Auf Einladung der Koordinierungsstelle Wohnungstausch Potsdam schließt sich im Anschluss an die Filmvorführung eine Diskussionsrunde an. Beginn ist um 19 Uhr.

Filmabend im Filmmuseum: Ein junger Architekt erhält die Chance seines Lebens: Er soll das Zentrum eines neuen Wohngebiets entwerfen. Ehrgeizige Pläne werden entwickelt, doch schon bald erweist sich, dass kaum etwas von den kühnen Gedanken umsetzbar sein wird. Der Film „Die Architekten“ wurde bereits seit Mitte der 80er Jahre geplant, aber realisiert werden konnte er erst, als sich die DDR bereits aufzulösen begann. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hatte die Realität das Drehbuch schon so weit eingeholt, dass es immer schwieriger wurde, Bilder der alten DDR authentisch aufzunehmen, da diese mit jedem Tag ein Stück mehr verschwand. Zuletzt musste sogar die Mauer rekonstruiert werden. Am 27. Mai 1990 hat der Defa-Spielfilm mit Rita Feldmeier, Jörg Schüttauf, Jürgen Watzke, Andrea Meissner und Werner Dissel Premiere. Heute wird der Film „Die Architekten“ im Rahmen der Film- und Veranstaltungsreihe „Zeitschnitt“ im Filmmuseum an der Breiten Straße gezeigt. Regisseur Peter Kahane und Schauspielerin Rita Feldmeier sind heute vor Ort. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Weitere Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Ausstellung zum Mauerbau: Zum 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer in der DDR wird im Schloss Sacrow an die Folgen der deutschen Teilung für den Ort erinnert. Die Ausstellung „Das verwundete Paradies“ wird heute offiziell eröffnet und ist ab dem 7. August bis zum 9. November zugänglich, teilte der Verein Ars Sacrow mit. Sacrow liegt im Potsdamer Unesco-Weltkulturerbe direkt an der Grenze zum West-Berliner Bezirk Spandau und ist unter anderem durch die Heilandskirche an der Havel bekannt, die durch die DDR-Grenzanlagen vom Ort getrennt wurde und nach 1961 Jahrzehnte im Niemandsland lag. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen den Angaben zufolge Geschichten, Dokumente und Fotos von sieben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Sacrow.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Der Kalte Krieg begann im Grunde in Potsdam. Mitten in den Verhandlungen auf der Potsdamer Konferenz. In Asien tobte noch der Zweite Weltkrieg. Das faschistische Japan hatte sich noch nicht ergeben. Churchill, Truman und Stalin hatten sich derweil in Potsdam verabredet, um über den Grenzverlauf in Ostmitteleuropa und die Umsiedelung der dort lebenden Bevölkerung zu feilschen. Am 16. Juli 1945, einen Tag vor dem offiziellen Beginn der „Potsdamer Konferenz“ gelang den USA die erste Zündung einer Atombombe („Trinity-Test“). Am folgenden Tag wurde US-Präsident Harry S. Truman in Potsdam über den erfolgreichen Test informiert.

Karl-Marx-Straße 2 . Die so genannte Truman-Villa. Truman. In diesem Gebäude wohnte US-Präsident Harry S. Truman während der Potsdamer Konferenz vom 15. Juli bis 2. August 1945. Heute ist es der Potsdamer Sitz der Friedrich-Naumann-Stiftung. Quelle: Michael Hübner (MAZ-Archiv, April 2007)

Er war begeistert und hoffte, mit dieser Waffe den Zweiten Weltkrieges beenden zu können und gleichzeitig ein Erstarken des sowjetischen Reiches zu verhindern. Trotz seiner Hochstimmung schwieg er: Churchill und Stalin erfuhren von der Atomwaffe noch nichts. Es war der erste richtige, wenn auch kurze, Verhandlungstag bei der Potsdamer Konferenz. Am Abend erhielt Truman noch weitere Details zu der Explosion, seine Stimmung wurde immer besser, am 18. Juli informiert er Churchill über die Bombe. Am 21. Juli liegt dann ein ausführlicher Bericht vor, der Truman derart beflügelte, dass er den Ton gegenüber Stalin merklich verschärfte. Drei Tage später beschloss Truman, die Atombombe wirklich einzusetzen. Dem sowjetischen Führer berichtete er an 24. Juli lediglich kurz und knapp über die „neue Waffe von ungewöhnlicher Zerstörungskraft“. Und obwohl Truman das Wort „Atombombe“ nicht erwähnt, hat Stalin sehr wohl verstanden. Direkt nach dem Gespräch informiert er seinen Außenminister Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow - der atomare Wettlauf begann. Denn das war das Signal an die Sowjetunion, dass die USA ihr nun militärisch gnadenlos überlegen sein wird. Dass dem so war, demonstrierte Truman nur vier Tage nach Abschluss der Konferenz, am 6. August 1945. Heute vor 76 Jahren wurde die erstmals eine Atomwaffe in einer kriegerischen Auseinandersetzung eingesetzt – und der endgültige Befehl wurde am 25. Juli 1945 hier in Potsdam gegeben. Bei dem Abwurf der Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima starben Zehntausende Menschen direkt, 50.000 innerhalb der kommenden Wochen an den Folgen radioaktiver Strahlung. Drei Tage später fiel eine weitere Bombe auf Nagasaki, was 36.000 Menschen sofort das Leben kostete und weiteren 40.000 durch Radioaktivität. Japan kapitulierte am 2. September. Der Eintritt der Sowjetunion in den Krieg gegen Japan zwei Tage nach Hiroshima war nicht mehr von Bedeutung. In Potsdam erinnert, nicht weit von der Villa in der Truman während der Potsdamer Konferenz wohnte, der Hiroshima-Nagasaki-Platz an den Abwurf der Atombombe.

Gedenken auf dem Hiroshima-Nagasaki-Platz in Babelsberg Quelle: Bernd Gartenschläger

Verkehr in Potsdam

Die gute Nachricht vorweg: Der neue Bauabschnitt am Leipziger Dreieck hat zur Folge, dass die Straßenbahnen Linien 91, 92, 93, 96, 98 und 99 wieder in beiden Richtungen über die Haltestelle Hauptbahnhof verkehren. Einen Umweg legen dagegen die Busse der Linien 603, 605, 609, 638, 694, 695, N14, N15, N16 und N17 ein. In Richtung Hauptbahnhof wird die Haltestelle Alter Markt/Landtag zur Schloßstraße verlegt, der Stopp an der Haltestelle Lange Brücke entfällt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

So richtig kommt der Sommer derzeit nicht aus dem Knick. Ach, was heißt Knick. Die Entwicklung Temperatur kann seit Tagen und so wie es aussieht noch tagelang als horizontal Gerade dargestellt werden. Aber wir wollen nicht meckern, die Temperaturen sind gut zu ertragen. Um die 25 Grad wird es auch am heutigen Freitag in Potsdam werden, der eine oder andere Regenschauer nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich.

