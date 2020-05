Potsdam

Dem Gesundheitsamt Potsdams sind in den vergangenen 24 Stunden keine neuen mit dem Coronavirus infizierten Personen gemeldet worden. Im Vergleich zu gestern stieg die Zahl der Genesenen um fünf Personen an. Aktuell gelten 307 Potsdamer als genesen.

Auch in den Kliniken der Landeshauptstadt entspannt sich die Situation weiter. Insgesamt werden 30 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, in den Kliniken Bergmann (18) und St Josefs (12) behandelt. Fünf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden aktuell auf der Intensivstation im Klinikum Ernst von Bergmann (5) ) betreut.

Seit Februar haben sich 619 Potsdamer nachweislich mit dem Virus infiziert. Aktuell befinden sich 464 Potsdamerinnen und Potsdamer als Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne. Insgesamt 47 mit dem Coronavirus infizierte Potsdamerinnen und Potsdamer sind seit Februar gestorben, 29 mit dem Coronavirus infizierte und in Potsdam Verstorbene kamen nicht aus der Landeshauptstadt.

