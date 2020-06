Potsdam

Peinlich, peinlich. Nachdem ein Hackerangriff im Januar das komplette IT-System der Stadtverwaltung ausgeschaltet hatte, war schon wieder ein Angreifer erfolgreich. Diesmal sind die Rechner des Potsdam-Museums befallen. Das legt nicht nur die Projektarbeit lahm, es hat auch zur Folge, dass Museumsbesucher länger anstehen und eine Quittung für ihr Ticket ausfüllen müssen. Lesen Sie dazu: Cyber-Attacke auf das Potsdam-Museum

Harte Rhetorik im Synagogenstreit

Auf ihn fokussiert sich die Kritik angesichts des blockierten Synagogenbaus: Ud Joffe, Vorsitzender der Synagogengemeinde. Quelle: Friedrich Bungert

Anzeige

Ausgerechnet beim sensibelsten Potsdamer Bauprojekt, der Synagoge in der Schlossstraße, böllern gewaltige rhetorische Geschütze. Die Jüdische Gemeinde kündigte frustriert den Bauvertrag mit dem Land. Und Ex-Ministerpräsident Platzeck hat einen Schuldigen ausgemacht: Ud Joffe, den Vorsitzenden der Synagogengemeinde. Er rät ihm, seine „persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen“. Joffe schade dem ersten Synagogenneubau Brandenburgs „immens“. Platzeck spricht dem Gemeindevorsitzenden die Fähigkeit ab, „Demokratie als Kompromisssuche und Kompromissfindung“ zu verstehen. Er wirft ihm darüber hinaus vor, das Vorurteil zu bedienen, dass sich Juden permanent streiten. Die Potsdamer CDU attestiert dem einstigen Landesvater„fehlendes Verständnis und Sensibilität im Umgang mit Religionsgemeinschaften“.

Weitere MAZ+ Artikel

Dünnes Konzept zur Garnisonkirche

Neue Freunde wird auch das andere polarisierende Bauvorhaben nicht gefunden haben: Die Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche stellte ihr Betriebs- und Nutzungskonzept für den wachsenden Turm vor, beließ es aber weitgehend bei Erklärungen zum touristischen Marketing, statt auf die wesentlich wichtigeren Inhalte des Versöhnungszentrums einzugehen. MAZ-Redakteur Peter Degener hat das kommentiert. Punkt eins der inhaltlichen Ziele der Stiftung: „Sehenswürdiges zeigen“. Nachzulesenn hier: Konzept für den Garnisonkirchturm vorgestellt – mit inhaltlichen Lücken

Broiler und Beats

In der Globus-Grillbar Am Kanal 52 präsentiert Peter Heinrich (73) sein Hähnchen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erst das (Fr)essen, dann die Kultur. Also: Wir haben in der seit 1965 bestehenden Globus-Grillbar Am Kanal den Test gemacht: Kann der Goldbroiler noch als Symbol für die Überlegenheit des Sozialismus auf Teilgebieten herhalten? Die Antwort finden Sie in unserer Gastro-Kritik Broiler mit Ostschrippe

Gleich danach aber wenden Sie sich bitte den Künsten zu: Waschhaus und T-Werk haben uns verraten, wie sie trotz Corona einen Kultursommer mit Tanz, Konzerten, Poesie und Freilichtkino stemmen wollen. Lassen Sie sich inspirieren, aber halten Sie Abstand.

Von Volkmar Klein