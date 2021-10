Potsdam

Guten Morgen! Ein stürmischer und aufregender Donnerstag liegt hinter uns. Den einzigen Sturm den wir heute gebrauchen können, ist der vom SV Babelsberg 03. Doch der Reihe nach:

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Zahl der in Potsdam registrierten Corona-Neuinfektionen ist gestern stark angestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag hatte das Robert-Koch-Institut 42 neue Corona-Fälle bestätigt – fast doppelt soviel wie am Vortag. Ein stärkerer Anstieg wurde in Potsdam das letzte Mal am 7. Mai 2021 registriert. Damals wurden 62 Neuinfektionen gemeldet und die Inzidenz lag bei 122,6.

Ob die Zahl der Neuinfektionen auch am heutigen Freitag erneut zunehmen, berichten wir aktuell im MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Kostenlose Impfungen sind heute übrigens zwischen 12 Uhr und 18 Uhr im AWO Kulturhaus in Babelsberg möglich.

News und Termine

Bilanz der Behindertenbeauftragten: Seit Anfang Oktober 2020 ist Tina Denninger Potsdams Beauftragte für Menschen mit Behinderung in der Landeshauptstadt. Am heutigen Freitag zieht sie Bilanz und gibt einen Ausblick auf kommende Projekte.

Klimademonstration in Berlin: Die Klimabewegung „Fridays for Future“ ruft für heute zum nächsten weltweiten Aktionstag auf. In Deutschland wollen die Aktivistinnen und Aktivisten unter dem Motto #IhrLasstUnsKeineWahl zentral in Berlin demonstrieren, kündigte die Bewegung im Vorfeld an. Hierfür werde aus knapp 50 Orten bundesweit die Anreise mit Bussen in die Hauptstadt organisiert. Mit den erneuten Protesten wollen die Klimaaktivisten den Druck auf SPD, Grüne und FDP in den Koalitionsverhandlungen erhöhen. Auch Aktivisten aus Potsdam wollen sich auf den Weg machen – mit dem Bus und der Bahn. Start mit dem Fahrrad ist um 9:30 vor dem Potsdamer Filmmuseum.

Neues zum „Potsdam Bonus“: Potsdams Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier, stellt heute gemeinsam mit dem Geschäftsführer der ProPotsdam, Jörn-Michael Westphal, den aktuellen Sachstand zum Thema „Potsdam Bonus“ vor.

► MAZ-Kommentar: Ein Teil der kommunalen Wohnungen in Potsdam könnte künftig nach einem sozialen Punktesystem vergeben werden, das auch Potsdamer bevorzugt. MAZ-Redakteur Peter Degener hofft, dass das auch die Fronten klärt, wer eigentlich „Potsdamer“ ist.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Märchen in der Jurte: Das Nomadenland lädt heute und morgen zu Geschichten am Samowar in der kirgisischen Jurte im Volkspark Potsdam ein. „Ernte sei Dank!“ heißt es heute ab 19 Uhr. Geboten werden Geschichten rund um das Thema Essen, Trinken und Genießen. So wird über Zwerg Nase berichtet, von bemerkenswerten Menschen, die schier Unglaubliches beim Essen und Trinken leisten können und von einem König, der alles, was er berührte, zu Gold werden ließ. Dazu gibt es einen Becher Tee vom Rauchsamowar. Am Samstag stehen zwei Klassiker auf dem Programm. Der Schauspieler Edward Scheuzger erzählt die Geschichten von Rotkäppchen (14 und 16 Uhr) sowie von Schneeweißchen und Rosenrot (15 Uhr). Weitere Informationen unter www.nomadenland.de.

Flutlichtkick im Karli: Im Karli beginnt heute das verlängerte Leipzig-Wochenende: Der SV Babelsberg 03 empfängt heute am 15. Spieltag der Regionalliga Nord Lok Leipzig. Die Sachsen stehen in der Tabelle drei Plätze (und drei Punkte) vor den Potsdamern. Ein Sieg und die drei Punkte wären daher eine prima Sache. Ein Erfolg würde sicher auch das Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Jörg Buder stärken und Auftrieb für das DFB-Pokalspiel am kommenden Dienstag gegen RB Leipzig geben. Auflaufen wird die Mannschaft von Nulldrei heute Abend übrigens mit einem Bekenntnis zur Toleranz. Nachdem der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) zunächst den Aufdruck verboten hatte, hat die Überzeugungsarbeit seitens des Vereins Erfolg gehabt: „Toleranz seit 1685“ wird heute auf den Spielerhosen der Regionalligamannschaft zu lesen sein. Allez les Bleus. Da fällt uns noch ein: Herzlichen Glückwunsch, Fanprojekt Babelsberg.

Shakespeare in der Schiffbauergasse: Das Stück „Der Kaufmann von Venedig“ hat William Shakespeare um das Jahr 1596 herum geschrieben. Es geht um einen jüdischen Kaufmann, der gedemütigt wird und sich mit einem Blutopfer rächen will. Am Hans-Otto-Theater in Potsdam wird das Stück von Regisseur Malte Kreutzfeldt inszeniert, mit dabei sind unter anderem die Schauspielerinnen und Schauspieler Andreas Spaniol, Katja Zinsmeister, Joachim Berger und Charlott Lehmann. Beginn ist heute um 19.30 Uhr. Weitere Informationen www.hansottotheater.de.

► Die MAZ-Premieren-Kritik: Warum sich „Der Kaufmann von Venedig“ am Hans-Otto-Theater verläuft

Surreales Schattentheater: Im T-Werk erzählt das Theater Handgemenge heute die Geschichte eines alten Mannes, der nicht schlafen will, weil er fürchtet, dass seine Seele ihn im Schlaf verlassen könnte. Erinnerungen helfen ihm wachzubleiben – bis er sich zu einem neuen Abenteuer entschließt. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Informationen zur Veranstaltung unter www.t-werk.de.

Grotesker Humor: Im Waschhaus ist heute Abend Max Goldt zu Gast. Der deutsche Schriftsteller, Kolumnist und Musiker ist ein Sprachfetischist. In seinen Texten jongliert er mit Wörtern, seziert Floskeln und Misstöne. Heute Abend ist der mehrfach ausgezeichnete Autor zu Gast in der Schiffbauergasse. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Informationen unter www.waschhaus.de.

Damals war’s

Am 22. Oktober 1918, heute vor 103 Jahren, bestätigte das Hofmarschallamt die Fertigstellung des Schlosses Cecilienhof. Die Geschichte des Hauses ist durchaus wechselvoll, wie der Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr gegenüber der MAZ erzählte. Gebaut als Kronprinzenresidenz, war es 1945 Schauplatz der Potsdamer Konferenz, später Gedenkstätte und Hotel. Als Museumsschloss ist es heute ein Ort von internationaler historischer Bedeutung, der jährlich von Gästen aus aller Welt besucht wird.

Der Ehrenhof mit Rasen-Rotunde des Schlosses Cecilienhof im Neuen Garten. Auf der Rasenfläche wird seit der Potsdamer Konferenz im August 1945 ein fünfzackiger Sowjetstern aus roten Blumen gepflanzt. Quelle: Soeren Stache / dpa

2018 wurde eine umfassende Sanierung der Fassaden, Dächer und der technischen Infrastruktur abgeschlossen – und die Arbeiten am letzten Hohenzollern-Schloss sind noch längst nicht beendet: Neben der Sanierung von rund 40 Hotelzimmern und Bädern wird das Hotel seine Gastronomie auch um ein integriertes Museumscafé erweitern. Überdies wird es für Besucher auch im sogenannten Hofgarten, dem ehemaligen Wirtschaftshof des Schlosses, ein Speise- und Getränkeangebot geben.

Das Wohnzimmer von Kronprinz Wilhelm und Cecilie von Hohenzollern, die ersten und letzten festen Bewohner des Schlosses. Quelle: Soeren Stache/ dpa

Wie die Innenräume des Hotelbereiches genau gestaltet werden, steht noch nicht abschließend fest. Beschlossen ist jedoch, dass erstmals ein Personenaufzug im Ostflügel des Schlosses im Bereich des Hotelempfangs installiert wird. Der Wunsch nach einem barrierefreien Zugang ist auch der Grund für den geplanten Umzug der musealen Erschließung aus dem Ostflügel in den Westflügel des Schlosses. Der Zugang zum Westflügel ist großzügiger und somit besser für Besuchergruppen geeignet. Ebenso können hier der Museumsshop vergrößert, ein zentraler Einführungsbereich etabliert, Sanitäranlagen eingerichtet und Schließfächer aufgestellt werden.

Wie schon während der Hüllensanierung von 2014 bis 2018 werden auch die von 2024 bis Ende 2027 geplanten Arbeiten bei laufendem-musealen Betrieb ausgeführt.

Verkehr in Potsdam

Gestern noch davon geschwärmt, dass es auf den letzten Metern der Herbstferien keine neuen Baustellen gibt, zack, kommt das: Aufgrund von Tiefbauarbeiten in der Georg-Hermann-Allee müssen die Einschränkungen auf den Buslinien 609 (Fahrten nur bis Am Schragen), 638 (Fahrten nur bis Am Schragen) und N17 bis Ende des Monats verlängert werden.

Und nicht vergessen: Heute Abend um 21 Uhr wird das Tram-Netz in Potsdam wieder zweigeteilt – und dieses Mal durchgehend bis Sonntagnacht.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Wir nehmen es vorweg: Ein neuer Wärme-Rekord für einen 22. Oktober in Potsdam wird heute nicht aufgestellt. Demzufolge wird das Jahr 1989 seinen Rekord auch mit ins nächste Jahr nehmen: Vor 32 Jahren wurden nämlich auf dem Telegraphenberg 22,5 Grad Celsius gemessen. Es ist der bisher wärmste 22. Oktober seit Beginn der meteorologischen Messung 1893. Heute wird es deutlich kühler, dafür nicht ganz so windig wie gestern. Der Deutsche Wetterdienst schließt jedoch vereinzelte Sturmböen auch am heutigen Freitag bis in die Abendstunden nicht aus.

