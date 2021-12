Potsdam

Guten Morgen! Starten wir unverzüglich in einen neuen, tristen Herbsttag in Potsdam und machen wir das Beste draus.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam weiterhin viel zu hoch und die Corona-Neuinfektionen sind derzeit noch fast täglich ein Höchstwert. Doch um mal ein kleines positives Signal in der allzu bescheidenden Corona-Phase zu senden: Die Zahl der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern ist in den vergangenen Tagen gesunken – ohne einen weiteren Todesfall. Die schweren Krankheitsverläufe sind demnach trotz der vielen Corona-Fälle derzeit verhältnismäßig – im Vergleich zum vergangenen Jahr – relativ klein. Impfen hilft also. Wer aber heute auf ein mobiles Impfangebot der Stadt hofft, wird enttäuscht. Erst am morgigen Donnerstag stehen wieder Ärzte-Teams parat, um kurzfristig Entschlossene gegen das Coronavirus zu impfen.

► Übrigens: Das Riesenrad am Potsdamer Bassinplatz wird von der Stadtverwaltung als Kultus- und Freizeiteinrichtung und nicht als Teil der (abgebauten) Weihnachtsmärkte gewertet. Daher ist ein Betrieb trotz Corona-Eindämmungsverordnung möglich. Der Betreiber kündigte die Wiederinbetriebnahme für den heutigen Mittwoch 12 Uhr an.

News und Termine

Rote Schleifen: Am heutigen Welt-Aids-Tag wird der Verein Aids-Hilfe Potsdam in der Brandenburger Straße/Ecke Dortustraße anzutreffen sein. In diesem Jahr steht der Welt-Aids-Tag unter dem Motto „Ungleichheiten beenden. Aids beenden. Pandemien beenden.“ Da gibt es vermutlich keine zwei Meinungen! Die Potsdamer Aktivisten sind heute von 12 bis 17 Uhr präsent und stehen zudem für – corona-bedingt – Einzelgespräche bereit und verteilen rote Schleifen.

Letzte Stadtverordnetenversammlung 2021: In der Arena im Luftschiffhafen kommen Potsdams Stadtverordnete heute zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen. Mehr als 100 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Ab 15 Uhr berichten wir live von der Stadtverordnetenversammlung auf www.MAZ-online.de/potsdam.

Ins Gespräch kommen: Der Kulturstadtverein trifft sich heute um 19 Uhr zu einem virtuellen Stammtisch. Für neu nach Potsdam gezogene Menschen besteht aber bereits eine halbe Stunde vorher die Möglichkeit, mit den Alteingesessenen ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte zu knüpfen: Ab 18.30 Uhr können Fragen aller Art bezüglich Potsdam gestellt werden. Und dann vielleicht beim (virtuellen) Stammtisch bleiben, denn um 19 Uhr ist Christoph Olschewski, Leiter der Potsdamer Arche, zu Gast und wird aus seinem Alltag berichten. Weitere Informationen und der Link zum virtuellen Stammtisch unter https://kulturstadt.potsdam.de.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kunst genießen und verstehen: Das Museum Barberini bietet heute im Rahmen der aktuellen Ausstellung zu den russischen Impressionisten nicht nur zwei Einführungen (12 und 15 Uhr) im Museum selbst an, sondern wirft auch (online) explizit einen Blick auf die impressionistischen Portraits russischer Künstler. Kunsthistorikerin Gesine Harms wird in ihrem Zoom-Vortag ab 18.30 Uhr auf die Portraitmalerei in dieser Zeit in Russland eingehen und das faszinierende „Spannungsverhältnis zwischen weltläufiger Eleganz und psychologischer Eindringlichkeit“ erläutern. Weitere Informationen zu den heutigen Veranstaltungen im Museum Barberini unter www.museum-barberini.de.

São Paulo und Potsdam tanzen zusammen: Mit einem Tanz-Projekt werde heute Nachmittag Tausende Kilometer überbrückt: In einem Poppig Store in Potsdam-West und einem nicht-theatralen Raum in São Paulo werden eine Installation aus dem Material der ersten Projektphase von „Wir tanzen über die Distanz“ (Potsdamer Tanztage) zu schaffen. Die Installationen finden heute gleichzeitig in Brasilien und Deutschland statt und werden live gestreamt: Heute ab 16 Uhr. Mehr Informationen zur kostenfreien Veranstaltung und weitere Termine unter anderem auf www.fabrikpotsdam.de.

HOT-Türchen: Gestern erst wurde der „Pop-Up-Store“ des Hans Otto Theaters offiziell eröffnet, heute wird die temporäre Außenstelle des Theaters in Potsdam schon mit Leben gefüllt: Jeden Tag wird sich nun um 17 Uhr in der Brandenburger Straße 19 ein Türchen des lebendigen Adventskalenders öffnen und die Zuschauer können eine musikalische oder literarische Darbietung genießen. An den kommenden drei Samstagen sollen zudem halbstündige Lesungen stattfinden. Überhaupt soll dieses „Kleine Haus“ eine Anlaufstelle für Theaterbegeisterte sein – bis ins nächste Jahr hinein. Geplant sind bis Ende März „kleine künstlerische Programme“. Weitere Informationen zur temporären HOT-Filiale gibt es unter www.hansottotheater.de.

Tribute Show im Nikolaisaal: Heute Abend rockt Tina Turner Potsdam. Na ja, leider nicht die echte, aber ihre Musik wird heute Potsdam rocken. Hochklassige Musikerinnen und Musiker sorgen zusammen mit hervorragenden Tänzern und Tänzerinnen für einen unterhaltsamen Abend. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen zur Show, den Corona-Regeln und Tickets www.nikolaisaal.de.

Ikone der feministischen Bewegung: Im Filmmuseum Potsdam wird heute der Film „Audre Lorde – The Berlin Years 1984 - 1992“ gezeigt. Der Film porträtiert die Poetin, die in ihren letzten neun Lebensjahren die Gründung von „Adefa – Schwarze Frauen in Deutschland“ unterstützte und wie sie Frauen ermutigte, konstruktiv mit Unterschieden umzugehen. Mehr Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Gefälschte Impfausweise in Potsdam

► Widersprüchliche Aussagen im Oberlin-Prozess

► Tödlicher Motorradunfall auf der A10

Verkehr in Potsdam

Neuer Montag, neue Baustelle? Ja... aber noch nicht heute. Wer die am Sonntag von uns gemeldeten Baustellen alle kennt, wird heute nicht weiter überrascht werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Ganz, ganz vielleicht wird es heute nicht ganz so ungemütlich wie gestern. Obwohl es in der guten Stube doch ganz kuschelig war...

Von MAZonline