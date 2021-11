Potsdam

Guten Morgen! Der heutige Tag steht im Zeichen des Mauer-Gedenkens – Potsdam war  vor 32 Jahren eben etwas später dran. Die Freude war aber trotzdem groß, wie die Bilder von damals zeigen.

Hier aber nun unser Blick nach vorne: Alles Wichtige für den heutigen Mittwoch in Potsdam.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Machen wir uns nichts vor: Das Infektionsgeschehen in Potsdam ist derzeit nicht gut, die Zahl der Corona-Fälle steigt und die Inzidenz-Kurve zeigt steil nach oben. Auch die Zahl der Menschen die aufgrund ihrer Coronavirus-Erkrankung in einem der Potsdamer Krankenhäuser liegen ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben der Stadtverwaltung mussten gestern 31 Personen stationär im Krankenhaus behandelt werden, sieben davon auf der Intensivstation.

► Corona-Ausbrüche in sieben Potsdamer Schulen, rund 1600 Kinder in Quarantäne.

News und Termine

Gedenken: Der 10. November ist der Potsdamer Tag des Mauerfalls. Denn am 10. November 1989 – einen Tag nach der Grenzöffnung in Berlin – wurde auch die Glienicker Brücke wieder geöffnet. Traditionell würdigt die Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Potsdam zu diesem Datum den Mut und die Leistung der Bürgerinnen und Bürger, die im Herbst 1989 für Freiheit in der DDR auf die Straße gingen, und gedenkt der Opfer des innerdeutschen Mauerbaus. So findet auch heute um 14 Uhr dort wieder das Gedenken statt. Neben Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), damals 16 Jahre alt, wollte heute auch Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) eine Rede halten. Die wird jedoch nicht stattfinden können, denn Liedtke hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie ist den Angaben eines Landtagssprechers zufolge seit Juli vollständig geimpft und hat nur leichte Erkältungssymptome. Sie habe sich bereits am Wochenende in Selbstisolation begeben und alle Termine vorerst abgesagt, hieß es.

► Potsdamer Fotografin erinnert sich an den Mauerfall – und ein persönliches Wunder

Neue Wohnungen: In Babelsberg entsteht am Horstweg aktuell ein Quartier mit 138 Mietwohnungen und Raum für Gewerbeflächen, Spielplätzen und Natur- und Grünflächen. Bei den Dächern des Quartiers soll es sich um so genannte Retentionsdächer handeln, also Dächer die begrünt werden und Niederschläge zurückhalten können. Somit soll der ökologische Kreislauf auf „innovative Weise“ unterstützt werden. Jetzt ist der Rohbau abgeschlossen, Zeit für ein Richtfest.

► Wohnungsneubau am Horstweg: Erstbezug für 2023 geplant

Potsdamer Inernet-Lude: Heute muss sich ein 63-jähriger Mann vor dem Amtsgericht verantworten, der versucht hat, ein junges Mädchen und eine junge Frau zur Prostitution zu überreden. Der Anklage zufolge hat der Mann vor rund vier Jahren eine 13-Jährige im Internet kontaktiert und ihr angeboten haben, sich weiter über eine entsprechende Plattform unter seiner Anleitung und seinem Schutz zu prostituieren. Ein ähnliches Angebot soll er bereits zuvor einer damals 18-Jährigen gemacht haben.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Spurensuche in Potsdam: Der Bau der Berliner Mauer ist heute auch Thema im Potsdam-Museum. Im Rahmen der „Silver Salon“-Reihe wird der Film: „Der Bau der Berliner Mauer 1961 - eine Spurensuche in Potsdam“ von Matthias Kremer vorgeführt. Der knapp halbstündige Film beruht auf Berichten von Potsdamerinnen und Potsdamern. Eingeladen ist vor allem „die Generation älterer Bürger und Besucher der Stadt“, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 14 Uhr. Durch die Veranstaltung führt Weitere Informationen unter www.potsdam-museum.de.

Es werde Licht: Die Sonne und das Licht stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung, die das Museum Barberini für die erste Hälfte des Jahres 2023 plant. 80 Werke der Kunstgeschichte sollen nach Potsdam kommen. Eine „Ikonographie der Sonnendarstellungen“, wie das Museum versprach. In Vorbereitung lädt das Museum bereits heute zum digitalen Symposium zum Thema „Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst“. Geladen sind Kunst-Experten aus aller Welt. Das Symposium findet von 11 Uhr bis 19 Uhr statt. Der kostenlosen Zugang zum Live-Stream wird heute Morgen auf der Website des Museums Barberini veröffentlicht.

Stand-Up Comedy: Im Waschhaus in der Schiffbauergasse ist heute das Comedy-Show NightWash zu Gast. Wieder haben junge Stand-up-Comedians die Chance, mit ihrem Programm vor Publikum aufzutreten. Der Eintritt unterliegt den 2G-Regeln, Beginn ist um 19 Uhr. Alle weiteren Informationen unter www.waschhaus.de.

Nebel und Galaxien: Das Urania-Planetarium bietet heute ab 19 Uhr Einblicke in das Universum. Andreas Kelz vom AIP wird einige in Potsdam entwickelte Instrumente – Stichwort: Super-Teleskop – vorstellen, mit denen neue Erkenntnisse zu Sternen und Nebel gewonnen werden konnten, die er uns nicht vorenthalten wird. Dank Potsdamer Wissenschaftler ist es nämlich möglich, die Rotation von Spiralgalaxien zu vermessen, so genannte Dunkle Materie besser zu erforschen und sich auf die Suche nach Schwarzen Löchern zu machen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen unter www.urania-potsdam.de.

Lesung im Freiland: Benjamin Fredrich, Autor und Gründer des Magazins Katapult kommt heute in das Kulturzentrum an der Friedrich-Engels-Straße. Im Gepäck hat er seinen ersten Roman und sein neues Werk. Von druckfrisch zu reden wäre aber übertrieben, den das Werk erscheint erst im Dezember. Zudem wird er berichten, wie es zur Katapult-Gründung kam bzw. kommen musste. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Informationen unter https://freiland-potsdam.de.

Damals war’s

Der Herbst 1989 war bekanntlich die Zeit der friedlichen Revolution. Am 9. November fiel die Mauer. Am Tag danach wurde auch die Glienicker Brücke wieder für den Verkehr geöffnet. Einer der an jenem Abend von Potsdam nach Berlin ging, war der 16-jährige Mike Schubert, Potsdams heutiger Oberbürgermeister: „Die Grenze war auf unserer Seite bis ins letzte ausgeleuchtet und wenn man da rüber ging, war dann nichts, da war es einfach duster“, erinnerte er sich Jahre später. „Ich wusste ja, dass da ein Park sein musste, aber sehen konnte ich nichts“.

Übrigens: Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man der Glienicker Brücke die Teilung bis heute an. Die Grenze verlief in der Mitte, die Stahlkonstruktion ist ost- und westseitig in unterschiedlichen Grüntönen gehalten.

Treffpunkt für die heutige Gedenkveranstaltung ist die Plastik „Nike’89“ von Wieland Förster. Sie wurde heute vor genau 22 Jahre an der Glienicker Brücke enthüllt. Ministerpräsident Manfred Stolpe sagte damals, dass das Denkmal den Menschen gewidmet sei, „die für die Demokratisierung in Ostdeutschland gekämpft haben.”

Verkehr in Potsdam

In der Brandenburger Vorstadt werden heute die Parkplätze knapp. Konkret betrifft das heute Morgen die Lennéstraße in Potsdam. Die Stadtentsorgung Potsdam hat für den heutigen Morgen dort eine großflächige Laubentsorgung angekündigt. Ab 7 Uhr gilt ein Parkverbot in der Lennéstraße. Gegen 14 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein, dann dürfte sich die Parkplatz-Situation in der Lennéstraße wieder etwas beruhigen.

Großräumiges Parkverbot in der Lennéstraße in der Brandenburger Vorstadt am heutigen Mittwoch. Quelle: Hajo von Cölln

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es ist kaum zu glauben, aber auf den einschlägigen Wetterportalen hat sich in der Wetterprognose für den heutigen Mittwoch ein Sonnen-Symbol geschmuggelt. Es besteht also durchaus Hoffnung, dass es heute ein schöner, vor allem aber ein trockener Tag wird. Unser Tipp: Dick anziehen. Die Temperaturen werden heute wohl einstellig bleiben.

