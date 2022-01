Potsdam

Guten Morgen! Gestern wurde sich in der brandenburgischen Kenia-Koalition weitestgehend darauf geeinigt, dass wegen steigender Infektionszahlen durch die Omikron-Variante des Coronavirus insbesondere schärfere Zutrittsregeln für die Gastronomie kommen sollen – ab kommenden Montag. Und die aktuellen Corona-Zahlen sind (brandenburgweit) wirklich nicht erfreulich.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Auch in Potsdam nicht – obwohl die veröffentlichten Zahlen scheinbar eine andere Sprache sprechen. Den Angaben der Stadtverwaltung zufolge gab es aber am Montagabend bei der Übermittlung der Zahlen über die Software Survnet einen technischen Fehler, die bestätigten Corona-Fälle (160) konnten daher nicht vom Robert-Koch-Institut erfasst werden. Sie sollten eigentlich heute in der Statistik erscheinen – dem ist aber nicht so. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt am heutigen Mittwochmorgen „lediglich“ 131 Fälle.

News und Termine

Kunst und Tanz: Das Festival „Made in Potsdam“ zum Jahresauftakt mit Tanz, Musik und bildender Kunst geht in die elfte Runde. Im Waschhaus-Kunstraum wird heute Abend um 20 Uhr eine Ausstellung „Art + School“ von Studierenden des Lehramtsstudiengangs Kunst an der Universität Potsdam eröffnet. Die Fabrik steigt Ende Januar, mit der Uraufführung der für junges Publikum geeigneten Tanzperformance „Happy Sisyphos“ von Hermann Heisig (Berlin) ins Programm ein. Die Fabrik hatte das Festival zur Präsentation aktueller Produktionen von Potsdamern und von in Potsdam entstandenen Arbeiten 2011 initiiert.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Geheimnisse beim Mittagessen: Potsdamer Geheimnisse erfährt man heute Mittag beim nächsten Lunchpaket in der Volkshochschule. Es geht um die Geschichten hinter Wandmalereien, steinernen Köpfen oder den Geländerpfosten des Stadtkanals. Susanne K. Fienhold Sheen liest aus dem neuen Buch „Potsdamer Geheimnisse“ von Kerstin Hohlfeld und Oliver Ziebe. Die Gästeführerin würzt die Lektüre mit eigenen Anekdoten. Das Lunchpaket findet monatlich im Bildungsforum statt. Wegen der Pandemie fällt der Imbiss heute aus – dafür ist der Eintritt frei. Heute von 12.30 bis 13.15 Uhr. Anmeldung nötig unter vhsinfo@rathaus.potsdam.de. Es gelten die 2 G-Regel und Maskenpflicht.

► Wer jetzt schon neugierig ist: Die MAZ hat bereits einige „der Potsdamer Geheimnisse“ aus dem gleichnamigen Buch gelüftet.

Die Macht der Farben: Im Museum Barberini am Alten Markt stellt Kunsthistoriker Peter Eurlings die Herangehensweisen von Malern und Photographen des Impressionismus vor. Ab 18.30 Uhr wird er in seinem Online-Vortrag über die Technik und Farbwahl der Impressionisten und Fauvisten berichten, die sich in erster Linie der Darstellung von Natur- und Lichtphänomenen gewidmet hatten. Zum Einsatz kamen helle reinbunte Farben, dazu komplementäre Kontrastfarben mit starken Pinselstrichen oder punktartig aufgetragen. Die Methoden und Farbpaletten waren genauso unterschiedlich wie die Maler und ihre künstlerischen Arbeitsweisen. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

► Tipp: Wer sich bereits vorher mit den Werke der französischen Impressionisten vertraut machen möchte, kann um 12 Uhr oder 15 Uhr ins Barberini gehen und dem Einführungsvortrag im Auditorium des Museums lauschen. Alle weitere Informationen gibt es hier.

Ausverkauft: Das Berliner Theatertreffen ist 2022 erstmals in seiner Geschichte in Potsdam zu Gast. Das wichtigste Festival der Branche präsentiert von heute bis Donnerstag im Hans-Otto-Theater „Chinchilla Arschloch, waswas“ von Rimini Protokoll. Hinter der Künstlergruppe Rimini Protokoll verbergen sich drei Regisseure, die in den letzten 20 Jahren mit ihren Produktionen die deutsche Theaterlandschaft nachhaltig geprägt und revolutioniert haben.

Abgesagt: Das für den heutigen Abend geplante „James-Bond-Konzert“ im Nikolaisaal wurde auf den 6. Februar 2023 verschoben.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Corona-Demos in Potsdam: Mehrere Hundert Impfgegner demonstrieren in Potsdamer Innenstadt

► Ärger in den Behlerthöfen: Laternen der Pro Potsdam bringen Anwohner und Vögel um die Nachtruhe

► Adlerköpfe, Tintenfässer und lange Pfähle – was Archäologen aus der Potsdamer Plantage holen

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehr in Potsdam

Wir wollen es nicht beschreien, aber auf den meisten Straßen Potsdams rollt der Verkehr heute ohne große (neue) Hindernisse – die Dauerbaustellen mal ausgenommen, dort kann es dann doch mal stocken.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Wem das Wetter gestern gut gefallen hat, wird sich heute vermutlich nicht beschweren: Kalt, überwiegend grau, aber dafür vermutlich trocken.

Von MAZonline