Guten Morgen! Noch anderthalb Wochen bis Heiligabend und die brandenburgische Landesregierung zieht die Corona-Bremse an. Heute treten landesweit neue Corona-Beschränkungen in Kraft: Großveranstaltungen sind ab sofort auf maximal 1000 Zuschauer oder Teilnehmer begrenzt, Clubs und Diskotheken werden geschlossen. Im Einzelhandel, in Gaststätten, Theatern und Kinos gilt weiter die 2G-Regel mit Zutritt für Geimpfte und Genesene, ist aber ab heute um eine Maskenpflicht erweitert. Übrigens: Auch bei Demonstrationen gilt Maskenpflicht und Mindestabstand. Bei Verstößen dagegen können Bußgelder bis zu 500 Euro fällig werden.

Große private Feiern sind aktuell nicht erlaubt: Für private Treffen gilt eine Obergrenze von 50 Menschen drinnen und 200 Menschen draußen - jeweils nur mit 2 G-Regel. Strengere Regeln gelten für Ungeimpfte. Sie dürfen sich nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 750 gelten fort – von dieser Marke sind wir in Potsdam aber derzeit weit entfernt. Noch.

Aktuelle Corona-News aus Potsdam

Nachdem in Potsdam gestern keine Neuinfektionen veröffentlicht wurden, wird die heutige Zahl sicherlich etwas höher ausfallen als erhofft. Wir sind gespannt. Gute Nachrichten gibt es in jedem Fall in Sachen Impfungen, denn ab sofort sind in Potsdam Kinderimpfungen möglich. Die ersten Dosen des Kinderimpfstoffs von Biontech sind in Potsdam eingetroffen. Die Stadtverwaltung Potsdam hat daher am gestrigen Dienstag die Terminvergabe für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren freigeschaltet. Sowohl in der Schinkel- als auch in der Metropolishalle werden Impfungen angeboten. Nach Empfehlung der Stiko erhalten Kinder von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen eine Impfung, aber „bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden“, betonte die Stadtverwaltung.

News und Termine

Von wegen Superstau: Nachdem feststand, dass die Behlertstraße über Monate gesperrt wird, wurden sofort Mega-Staus, wenn nicht sogar der Verkehrskollaps in der Potsdamer Innenstadt befürchtet. Und was ist geschehen? Ja, es ist voll und es dauert vielleicht auch mal etwas länger, es gibt auch (ungeliebte) Umleitungen, aber die Horrorszenarien sind nicht eingetreten. Heute Morgen erfahren wir, wie es auf der Baustelle voran geht, wann der nächste Bauabschnitt an der Reihe ist und ob schon alle Leitungen an der richtigen Stelle liegen.

Urteil erwartet: Vor dem Landgericht Potsdam steht der letzte Verhandlungstag im Fall um eine mutmaßliche Kindstötung vor 21 Jahren an. Die Staatsanwaltschaft wirft der inzwischen 61- jährigen Angeklagten vor, „an einem nicht näher feststellbaren Tag in dem obengenannten Zeitraum in Potsdam ein lebensfähiges Kind geboren und danach getötet zu haben“. Die Anklage beruhte bis Anfang Dezember nahezu ausschließlich auf Indizieren – dann sagte die 61-Jährige umfassend aus. Auch abgehörte Telefonate und Aussagen von Nachbarn stützen die Anklage. Heute Mittag wird das Urteil erwartet. Die MAZ berichtet: Aktuelle Informationen ab 13 Uhr unter www.MAZ-online.de/potsdam.

Stadtführer für Babelsberg: Der junge Potsdamer Verlag Havelbooks hat gestern einen Stadtführer für Babelsberg angekündigt. Der Band „Neunundneunzig Mal Babelsberg“ soll voraussichtlich Ostern erscheinen, teilte der Verlag mit. Eine Neuauflage gibt es demnächst vom Stadtführer „Neunundneunzig Mal Brandenburg an der Havel“ mit 99 Porträts und Ausflugstipps. Die Neuauflage soll heute erscheinen. Der knallorangefarbene Band kann über den stationären Potsdamer Buchhandel erworben werden. Der Verlag nennt etwa die Bürgel-Buchhandlung in Babelsberg, die Buchhandlung Internationales Buch im Stadtzentrum und die Hugendubel-Filiale im Stern-Center.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Lebendiger Adventskalender: Auch heute gibt es um 17 Uhr wieder ein kleines kulturelles Highlight vor der Filiale des Hans-Otto-Theaters in der Brandenburger Straße 19. Versprochen wird eine „literarische Überraschung“, vorgetragen von Ensemble-Mitglied Henning Strübbe, der seit 2018 am HOT ist und derzeit in dem Stück „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ in der Schiffbauergasse zu sehen ist.

Liebe zwischen den Fronten: Drei Religionen, drei Fronten, eine hoffnungsvolle Liebe: Ulrich Hubs Stück „Nathans Kinder“ erzählt Lessings Klassiker aus der Sicht zweier junger Menschen, die noch voller Neugierde sind. Die heutige Aufführung des Hans-Otto-Theaters beginnt um 18 Uhr in der Reithalle. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Märchen neu erzählt: Günter de Bruyn galt schon in der DDR als einer der wichtigsten Schriftsteller. Mit Romanen wie „Buridans Esel“ (1968), „Preisverleihung“ (1972) und „Märkische Forschungen“ (1978) gelang ihm der literarischen Durchbruch. Als die Mauer fiel, war er 63 Jahre alt. Sein reiches Alterswerk setzte mit der zweibändigen Autobiografie „Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin“ (1992) und „Vierzig Jahre“ (1996) ein, die zu gesamtdeutschen Bestsellern wurden. Sein letztes Werk ist die Nachdichtung der Erzählung des romantischen Dichters Friedrich de la Motte Fouqué. De Bruyn starb am 4. Oktober 2020.

Der Schriftsteller Günter de Bruyn. | Verwendung weltweit Quelle: Patrick Pleul (Archiv, 2007)

Heute Abend wird das von Günter de Bruyn neu erzählte Märchen im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte im Kutschstall präsentiert. Es liest die Schauspielerin Jutta Wachowiak. Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Informationen unter https://gesellschaft-kultur-geschichte.de.

Kunst mit allen Sinnen erleben: Das Museum Barberini bietet heute drei Einführungen statt – live im Auditorium des Museums. Um 12 Uhr richtet sich der Fokus auf die aktuelle Ausstellung „Impressionismus in Russland“. Um 15 Uhr steht der Impressionismus in Frankreich im Mittelpunkt. Vorgestellt wird die Sammlung Hasso Plattners. Anhand einer digitalen Präsentation an der Medienwand wird ein Einblick in das Konzept der Sammlung gewährt. In beiden Einführungen werden wesentliche Aspekte der Schau anhand von ausgewählten Kunstwerken vorgestellt, bevor die Besucher sich auf einen individuellen Rundgang begeben können. Um 17 Uhr bietet das Museum „Kunstbetrachtungen für Menschen mit Demenz“ an. Der Einführungsvortrag richtet sich explizit an Menschen mit Demenz und deren Angehörige oder Betreuer. In erster Linie sollen die „die Sinne angesprochen und vielfältige Assoziationen erzeugt werden. Dabei werden Erinnerungen geweckt, Farben und Formen erlebbar gemacht“. Auch hier können im Anschluss der Veranstaltung die Ausstellungsräumen individuell besichtigt werden. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Sagenumwobene Leuchterscheinung: Im Urania-Planetarium geht es heute nicht direkt nach oben, eher nach Norden. Um 18 Uhr beginnt unter der Kuppel in der Gutenbergstraße ein 360°-Vortrag über ein beeindruckendes Naturschauspiel: Nordlichter. Die grünlich-roten Lichter sind vor allem in den nördlichen Gefilden zu beobachten. Heute wird der Ursache und der Bedeutung des Himmelspektakels auf den Grund gegangen. Beginn ist um 18 Uhr. Wichtig: Die Teilnahme ist nur unter vorheriger Anmeldung möglich. Zudem bitte beachten, dass die Veranstaltungen im Planetarium meistens schnell ausverkauft sind, durch Stornierungen jedoch kurzfristig wieder Karten zur Verfügung stehen. Mehr Informationen unter www.urania-planetarium.de.

Abgesagt: Der für den heutigen Mittwoch angekündigte „Havelslam“ entfällt. Der Potsdamer Poetry Slam im Waschhaus findet nicht statt.

Verkehr in Potsdam

Heute vor genau fünf Monaten wurde die Behlertstraße dicht gemacht (siehe oben) – und damit ist auch die größte (bekannte) Verkehrsbehinderung am heutigen Tag aufgezählt. Daneben gilt natürlich noch das Leipziger Dreieck als Staufalle und die einspurige Nuthestraße ist auch nichts für Freunde des fließenden Verkehrs, aber eine neue Baustelle oder eine andere Beeinträchtigung des Verkehrs ist uns derzeit nicht bekannt. Den kompakten Baustellen-Überblick für diese Woche gibt es hier.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Keine Veränderung in Sicht: Das Wetter in Potsdam bleibt grau und ungemütlich, dafür aber für die Jahreszeit recht mild. Die Temperaturen werden knapp unter der 10-Grad-Marke bleiben.

