Guten Morgen! Seit Tagen gibt es immerzu neue Corona-Höchstwerte – das hat ab heute Folgen. Zumindest für jene, die bisher den Piks gescheut haben.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Ungeimpft und gerne nachts unterwegs? Schlecht Nachricht: Ab heute gilt in der Landeshauptstadt Potsdam eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Sie gilt ab dem heutigen Mittwoch, 19. Januar 2022, 0 Uhr. Weil Potsdam den dritten Tag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 750 aufweist, dürfen Personen, die nicht als genesen oder vollständig geimpft gelten, das Haus zwischen 22 und 6 Uhr in Potsdam nur mit triftigem Grund verlassen. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde von der Stadt Potsdam am gestrigen Dienstag veröffentlicht.

News und Termine

Verspätete Einweihung: Der Platz in Babelsberg zwischen der Gabelung der Virchowstraße und der Karl-Marx-Straße heißt seit 2020 Hedy-Lamarr-Platz. Doch eine offizielle Einweihung gab es aufgrund der Corona-Lage bisher noch nicht. Das wird heute nachgeholt. Mit der Einweihung des Straßenschildes wird eine Frau geehrt, die nicht nur eine bekannte österreichisch-amerikanische Schauspielerin war, sondern auch Erfinderin. Lamarr entwickelte im Zweiten Weltkrieg frühe Vorformen der Bluetooth-Technologie für die US Navy.

Vor Gericht: Ein 33-jähriger Potsdamer muss sich heute vor dem Amtsgericht Potsdam wegen Betrugs verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Ende 2020 bis Anfang 2021 über diverse Online-Verkaufsplattformen jeweils die Spielkonsole Playstation 5 zum Kauf angeboten zu haben, dabei jedoch nicht erwähnt, dass er diese gar nicht besitzt. 14 Menschen fielen auf das Angebot rein – und der Angeklagte strich insgesamt 7.446,70 Euro ein. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der 33-Jährige dies noch weiter betrieben hätte, wenn man ihm nicht auf die Schliche gekommen wäre.

Verlängerung für die „Fleppe“: Eigentlich wäre heute eine erste Frist beim Umtausch von Führerscheinen abgelaufen. Eigentlich, denn vorgestern wurde kurzfristig beschlossen, die Frist wegen der Pandemie zu verlängern. Wer es also bis heute nicht geschafft hat, seinen alten Führerschein in einen fälschungssicheren EU-Führerschein umzutauschen, muss erst einmal kein Bußgeld zahlen. Nun gibt es ein halbes Jahr Zeit obendrauf für den Umtausch.

Heimrecht getauscht: Das Derby in der 2. Basketball-Regionalliga Ost zwischen den Red Hawks Potsdam und TKS 49ers II musste am Samstag kurzfristig abgesagt werden. Grund war ein Corona-Fall beim Tabellenzweiten aus Potsdam. Nun soll die Partie am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr stattfinden – allerdings mit Heimrechttausch. Gespielt wird heute in der BBIS-Halle Kleinmachnow.

Abwarten oder eingreifen? Was tun, wenn sich kleine Kinder so richtig in die Haare bekommen? Gerade für junge Eltern ist solch eine Situation nicht immer einfach zu handhaben. Einmischen, die Streithähne trennen oder die Kabbelei beobachten? Worauf muss man achten? Der VHS-Kurs in Potsdam „Streit schlichten zwischen kleinen Kindern“ richtet sich an Erwachsene, die mit jüngeren Kindern (bis 6 Jahren) zu tun haben. Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung unter https://vhs.potsdam.de.

Hauptausschuss tagt: In der um 17 Uhr beginnenden Sitzung des Potsdamer Hauptausschusses dreht sich zu Beginn erstmal alles um das Garnisonkirchen-Grundstück bzw. um die Frage, was es mit dem Grundstücksverträge mit der Stiftung Garnisonkirche auf sich hat und wie das Konzept für das Areal rund um die Plantage (Stichwort: „Forum der Demokratie“) und den Turm der Garnisonkirche inhaltlich aussieht. Auch danach wird es nicht langweilig: So stehen beispielsweise noch die Haushaltssatzung 2022 noch auf der Agenda, die Sanierung des Jagdschloss-Ensembles am Stern oder die „Leitbildentwicklung Potsdamer Innenstadt“, die für die weitere Entwicklung der Potsdamer Innenstadt grundlegend sein soll.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kunst erklärt: Neben den beiden täglichen Einführungen in den französischen Impressionismus (12 Uhr und 15 Uhr jeweils im im Auditorium des Museums) bietet das Museum Barberini heute einen Online-Vortrag über eine der wenigen Frauen im Kreis der Impressionisten an. Ab 18.30 Uhr wird Kunsthistorikerin Ira Oppermann über Berthe Morisot referieren. Morisot gilt gilt als eine der bedeutendsten Malerinnen des 19. Jahrhunderts. Oppermann wird die künstlerische Entwicklung der Impressionistin vorstellen und ihr Schaffen in Bezug zu berühmten Malerkollegen setzen. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Poetry-Slam: Das Waschhaus in der Schiffbauergasse in Potsdam lädt heute Abend zum Havel Slam. Ab 20 Uhr haben die geladenen Teilnehmer jeweils fünf Minuten Zeit, um das Publikum von ihrer Kunst bzw. Kreativität zu überzeugen. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Abgesagt I: Die für heute geplante „Nacht der fünf Tenöre“ im Potsdamer Nikolaisaal entfällt ersatzlos. „Aufgrund der Bestimmungen im Zusammenhang mit Covid-19 hat der Veranstalter entschieden, dass Konzert nicht stattfinden zu lassen“, heißt es zur Begründung. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Abgesagt II: Die Aufführung des Stücks „Die Stützen der Gesellschaft“ von Henrik Ibsen im Potsdamer Hans-Otto-Theater entfällt ersatzlos. Krankheits- bzw. Quarantänefälle machen eine Aufführung unmöglich.

Abgesagt III: Die beiden Vorstellungen am heutigen Vormittag von „Die erstaunlichen Abenteuer von Maulina Schmitt“ von Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel entfällt, weil ein Ensemblemitglied in Quarantäne Zuhause bleiben muss und nicht auf die Bühne darf.

Eine wichtige Szene fehlt: Derzeit laufen bekanntlich zwei Mega-Streifen im Kino, die zu großen Teilen in Potsdam gedreht wurden – und beide bereits jetzt im Rennen um einen Oscar sind. Über „Spencer“, den Film über Lady Di haben wir ja bereits ausgiebig berichtet – ein Dank noch mal an die Bundespolizei – und dann ist da ja noch Matrix. Gedreht wurde in den Babelsberger Filmstudios. Unser Autor Rüdiger Braun war jetzt im Kino und hat sich den Film angeguckt. Auf eine Szene war er ganz besonders gespannt – gezeigt wurde sie aber nicht: Von einer Party-Szene jedenfalls keine Spur, schreibt er in seiner Kolumne:

„Erinnern Sie sich noch an den Corona-Party-Skandal vor gut einem Jahr? Rund 200 Beteiligte hatten es im November 2020 – mitten in einem Pandemiehöhepunkt – zum Abschluss der Dreharbeiten von „Matrix 4“ in der Metropolishalle so richtig krachen lassen. „Ach was, ach was“, hatte sich Studio-Sprecherin Bianca Makarewicz beeilt zu beschwichtigen. Von wegen Party! Der letzte Drehtag sei das gewesen. Man habe eine bereits gedrehte Feier-Szene um viele Statisten ergänzt. So sei das. Ganz unplausibel war das nicht. In einem der ersten drei Serien-Teilen feiern die Widerständler tatsächlich ein rauschendes Fest. Nun aber ist der in Babelsberg gedrehte vierte Teil als „Matrix Resurrections“ seit einer Weile in den Kinos zu sehen. Und was sehe ich? In 148 Minuten keine einzige Party! „Ähm, die wurde rausgeschnitten“, würde Sprecherin Makarewicz vermutlich argumentieren. Von wegen! Wenn etwas in „Matrix Resurrections“ nicht passt, dann ein Fest. Die Figuren sind erstens viel zu schlecht drauf und zweitens andauernd mit Überleben und Weltenrettung beschäftigt. Was lehrt uns das? Dass die Feierlaune schon damals egal war und bald wieder egal sein wird. Laut WHO tragen wir bald fast alle Omikron in uns. Dann können wir auch ungehemmt feiern – angesteckt sind wir sowieso schon.“

► Matrix läuft heute übrigens im UCI-Kino im Hauptbahnhof um 13:15 Uhr, 16:45 Uhr und 20:30 Uhr. Das Thalia-Kino in Babelsberg zeigt „Spencer“ heute um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr.

Verkehr in Potsdam

Sie werden heute genauso gut oder schlecht durch Potsdam kommen wie gestern – wenn sich nichts ereignet, das den Verkehrsfluss plötzlich stören sollte. Angekündigt sind jedenfalls keine neuen Baustellen.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Heute könnten wir durchaus hin und wieder die Sonne sehen, aber die Wolken sind nicht fern. Es bleibt heute höchsten drei oder vier Grad kalt – und am Abend, wenn es dann weiter abkühlt, könnte dann sogar ein wenig Schnee fallen in Richtung Donnerstagmorgen sogar etwas mehr. Der Schlitten muss aber noch warten, dafür wird es in den nächsten Tagen vermutlich nicht reichen.

