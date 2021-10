Potsdam

Guten Morgen! Heute vor genau 50 Jahren wurde dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt der Friedensnobelpreis zugesprochen. Was für eine Ehre! Nicht weniger bedeutend ist die Anerkennung, die Willy Brandt 20 Jahre nach dem Friedensnobelpreis, am 21. Mai 1991, zuteil wurde: Er war der erste, der sich in das (aktuelle) Goldene Buch der Stadt Potsdam eintragen durfte. Was heute Bedeutungsvolles geschieht, steht hier:

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes ist die Sieben-Tage-Inzidenz am gestrigen Dienstag zwar gestiegen, aber – um auch mal etwas Positives zu erwähnen – im Vergleich zur Vorwoche steht Potsdam besser da. Der Inzidenz-Wert lag gestern bei 61,5 (-0,5 Punkte zur Vorwoche) und die Zahl der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern ist von 11 auf 10 gesunken – auf der Intensivstation liegen derzeit 3 Menschen. Am vergangenen Dienstag waren es noch 5.

News und Termine

Ein Hinweis für alle Ausflügler: Bis zum Ende der Woche gibt es temporäre Sperrungen am Schloss Babelsberg. Nach Angaben der Schlösserstiftung finden dort derzeit Filmarbeiten statt, für Besucherinnen und Besucher ist die unmittelbare Schlossumgebung daher „stark eingeschränkt“.

Ehrung für Einsatz: Die Brandenburger Staatskanzlei hat am Anfang der Woche zwei Hospizbegleiter als „Ehrenamtler des Monats“ ausgezeichnet – darunter Cathrin Geisler aus Potsdam. „Dieser freiwillige Einsatz betrifft einen sehr sensiblen Abschnitt“, sagte Torsten Maciuga, Referatsleiter der Ehrenamts-Koordinierungsstelle, bei der Preisverleihung in Oranienburg, „ein Ehrenamt, das viel Kraft kostet und für die Betroffenen von unschätzbarem Wert ist.“ Die Auszeichnung fand innerhalb der Brandenburgischen Hospizwoche statt. Cathrin Geisler ist seit November 2006 ohne Unterbrechung ehrenamtlich in der Begleitung sterbender und trauernder Menschen Hospiz- und Palliativberatungsdienst Potsdam tätig. Dabei war sie immer voll berufstätig als Ergotherapeutin.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Veranstaltung „Havel Slam“ heute Abend im Waschhaus ist komplett ausverkauft. Es wird auch keine Abendkasse mehr geben. Genauso beliebt wie „Havel Slam“ ist auch der „Drum Klub“. Jetzt wurde das nächste krachende Event angekündigt: Am 16. Dezember wird wieder ordentlich auf die Pauke gehauen. Teilnehmen dürfen Genesene und Geimpfte – und Karten gibt es auch schon. Mehr Informationen unter www.waschhaus.de. Da wir gerade beim Vorverkauf sind: Die wenigen Plätze im Urania-Planetarium sind vor allem in den Herbstferien gefüllt – so auch heute. Nichts zu machen, heute sind alle Veranstaltungen im Planetarium ausgebucht. Am morgigen Donnerstag sieht die Lage etwas besser aus – noch: Zumindest für die Nachmittagsveranstaltung „Geheimnis Dunkle Materie“ gibt es (einige wenige) Restkarten.

Etwas mehr Tickets gibt es für die folgenden Events. Hier unsere Empfehlungen für den heutigen Mittwoch:

Herbstferienprogramm für Kinder: Im Naturkundemuseum an der Breiten Straße erhalten Kinder ab 6 Jahren heute einen Überblick über regional brütende Vögel. In „aufwändig nachgestellten Lebensräumen“ gibt es jede Menge zu entdecken. Die jungen Besucher erfahren, welche unserer gefiederten Freunde gefährdet und welche Vögel fast aus Brandenburg verschwunden sind. Weitere Informationen zur Ausstellung und zur Anmeldung unter www.naturkundemuseum-potsdam.de.

Hinterlassenschaften der Roten Armee: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebten tausende Rotarmisten noch monatelang in zahlreichen provisorische Lagern in den Wäldern Brandenburgs. Archäologen des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege haben die Spuren dieser Lager aufgespürt und sicherten Hinterlassenschaften. Sie stießen auf eine große Anzahl materieller Hinterlassenschaften wie Abzeichen, Ausrüstungsgegenstände, umgearbeitete Wehrmachtskoppelschlösser oder Beutegut der sowjetischen Soldaten. Exklusiv zeigt und erklärt Archäologe Thomas Kersting heute Abend um 18.30 Uhr in der Gedenkstätte Leistikowstraße Fundstücke, die bei den Grabungen geborgen wurden. Weitere Informationen unter www.leistikowstrasse-sbg.de.

► Archäologie in Potsdam: Kellerfunde aus Kriegszeiten

Russischer Realismus: Das Barberini-Museum in Potsdam hat seine derzeitige Ausstellung dem Impressionismus in Russland gewidmet. Noch bis zum 9. Januar 2022 werden rund 80 Werke gezeigt, die den Aufbruch russischer Künstler zur Avantgarde repräsentierten. Einer der ausgestellten Maler ist Ilja Repin (1844-1930). Er gilt als „der bedeutendste Vertreter des russischen Realismus, seine Arbeiten sind von entscheidender Bedeutung für die Entwickelung der Malerei in Russland“. Repin nahm in seinen Arbeiten auch Einflüsse der französischen Impressionisten in seine Kunst auf. Um 18.30 Uhr wird der Kunsthistoriker Lutz Stöppler heute Abend die Schlüsselwerke Repins vorstellen und erläutern, worin sich Bilder wie „Iwan der Schreckliche“, „die Wolgatreidler“ oder „die Saporoger Kosaken“ von der Kunst der Zeitgenossen in Moskau und St. Petersburg abheben. Die Veranstaltung findet via Zoom statt. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Vorpremiere in Babelsberg: Schauspielerin Nilam Farooq spielt in der Komödie „Contra“, die nun nach mehreren Anläufen und Verschiebungen wegen Corona am 28. Oktober ins Kino kommt, eine Jurastudentin, die von einem Uniprofessor (Christoph Maria Herbst) rassistisch angegangen wird. Ein Disziplinarausschuss droht – und der Professor muss seine Studentin auf einen Debattier-Wettbewerb vorbereiten. Der Film ist ein Remake der französischen Komödie „Die brillante Mademoiselle Neïla“ (Original „Le Brio“). Regie führte Sönke Wortmann („Der bewegte Mann“, „Frau Müller muss weg!“), der schon den französischen Film „Le Prénom“ als „Der Vorname“ fürs deutschsprachige Publikum adaptierte. Heute wird er, eine Woche vor dem offiziellen Kino-Start, um 18 Uhr im Thalia-Kino in Babelsberg gezeigt – mit einer Einführung durch die Gleichstellungsbeauftragte der Uni Potsdam, Christina Wolff, und dem stellv. Landesvorsitzenden der LHG Berlin-Brandenburg, Johannes Dallheimer. Weitere Informationen unter shop.freiheit.org sowie www.thalia-potsdam.de.

Damals war’s

August Friedrich Eisenhart ist vermutlich vielen Potsdamern und Potsdamerinnen lediglich für die nach ihm benannte Grundschule und Straße bekannt. Das wird dem Leben und Wirken des gebürtige Potsdamer jedoch nicht gerecht. Der Kaufmann setzte sich Zeit seines Lebens (1740—1811) für wohltätige Zwecke ein. Unterstützte Bedürftige und spendete großzügig. Nach seinem Tod vermachte der der Stadt die Hälfte seines Vermögens: 193.000 Taler. Das wurde ihm nicht vergessen und so setzte man dem Wohltäter am 20. Oktober 1909 vor dessen ehemaligem Wohnhaus in der Berliner Straße 3 ein Denkmal – eine Büste aus Bronze. Zu Kriegszwecken wurde es später eingeschmolzen. Doch in Vergessenheit geriet er nicht. Im Jahr 1972 wurde an den heutigen Standort an der Kreuzung Eisenhart-/Behlertstraße eine Sandsteinkopie aufgestellt. Mit der Zeit setzten jedoch Moos und schwarze Krusten dem Denkmal zu.

Demontage des Eisenhart-Denkmals im September 2008. Quelle: Bernd Gartenschläger (Archiv)

Der Stein wurde unansehnlich, das Kinn und die Fliege verschwanden. 2008 wurde das Eisenhart-Denkmal demontiert und in der Potsdamer Fachhochschule machten sich Studenten der „Studienrichtung Konservierung und Restaurierung - Stein“ im Rahmen einer Projektarbeit an die Rettung des Denkmals: Mit Feinstsandstrahlern säuberten sie die Oberfläche. Sogar einen neu von der Fachhochschule angeschafften Laser setzten sie dafür ein. Am 7. Dezember 2014 kam das frisch sanierte Denkmal wieder an seinen Platz in der Nähe des Stadthauses.

Verkehr in Potsdam

Neue Verkehrsbeeinträchtigungen sind nicht auf der aktuellen Potsdamer Baustellen-Agenda aufgetaucht. Wer die aktuellen Staufallen noch nicht kennt, kann hier nachgucken. Wirklich Überraschendes ist jedoch nicht dabei.

Und nicht vergessen: Das (zeitweise) zweigeteilte Straßenbahn-Netz bleibt uns bis Ende des Monats erhalten.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Laut der uns vorliegenden Wetterprognosen wird es heute nochmal (relativ9 schön, bevor uns dann in Richtung Wochenende so richtig Wind um die Ohren gepustet wird. Oder wie es der Deutsche Wetterdienst ausdrückt: Ein Sturmtief beendet diese sehr milde Phase wieder. Heute werden jedenfalls noch bis zu 17 Grad erwartet und es soll weitestgehend trocken bleiben.

