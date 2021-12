Potsdam

Guten Morgen! Genießen Sie heute die kalte Luft, Heiligabend wird es warm – aus der Traum von Schnee bei der Bescherung. Vorher und nachher könnte es ein wenig Schnee geben und kalt wird es um Heiligabend herum auch, aber eben nicht an dem Tag selbst. Nun gut, wir können es nicht ändern und sind aus den vergangenen Jahren ja eh nichts anderes gewohnt.

Auf Schnee verzichten wir nicht gerne, würden wir aber durchaus auf dieses vermaledeite Coronavirus. Wie es scheint, bleibt es uns aber noch eine Weile erhalten – und kommt mit neuem Gewand mit aller Macht erneut angerauscht.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg weiterhin vergleichsweise schnell aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich rechnerisch 569,7 von 100 000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte. Vor einer Woche lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz zwar noch bei 642,6. Sie bleibt in Brandenburg jedoch nahezu doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Dort lag der Wert am Dienstagmorgen bei 306,4 – der Inzidenz-Wert in Potsdam lag zur gleichen Zeit bei 320,1. Und jetzt naht Omikron. Um der befürchteten heftigen, fünften Corona-Welle etwas entgegenzusetzen, hat das RKI zu sofortigen „maximalen Kontaktbeschränkungen“ aufgerufen und die Ständige Impfkommission (Stiko) die Verkürzung des Impfabstands bei der Booster-Impfung von sechs auf mindestens drei Monate empfohlenen. Die Stadtverwaltung Potsdam hat die Empfehlung sofort umgesetzt, Booster-Impfungen sind in den Impfzentren ab sofort auch schon nach drei Monaten möglich.

News und Termine

Mit Poesie durch Park Sanssouci: Die Erzählerinnen und Erzähler des „ErzählWerks“ in Potsdam-West laden mit ihrem neuen Angebot unter dem Titel „Poesie im Ohr, Schönheit vor Augen“ zu einem besonderen Spaziergang durch den Park Sanssouci ein. Dabei wird nicht die Geschichte des Parks erzählt sondern dem Zuhörer werden Märchen, Mythen und Sagen aufgetischt. Ab heute kann man sich die frei erzählten Geschichten über die kostenlose App „DigiWalk“ herunterladen und anhören. Der QR-Code zum Losgehen kann jederzeit am Zaun des Nachbarschaftsgartens Lottenhof gescannt werden. Zu hören sind die Geschichten in fünf Sprachen: neben deutsch auch auf englisch, französisch, italienisch und türkisch. Eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die Umsetzung des Projekts möglich gemacht.

Urteil im Oberlin-Prozess: Heute Morgen soll das Urteil im Oberlin-Prozess fallen. Wie berichtet geht die Staatsanwaltschaft wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung der angeklagten früheren Pflegekraft des Sozialunternehmens von verminderter Schuldfähigkeit aus. Sie hat daher die in dem Fall mögliche Höchststrafe von 15 Jahren Haft wegen Mordes und die Unterbringung der 52-Jährigen in der Psychiatrie beantragt. Auch die Verteidigung hat sich für eine Unterbringung der Frau in der Psychiatrie ausgesprochen, geht im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft aber von völliger Schuldunfähigkeit aus. Um kurz nach 10 Uhr wissen wir mehr. Aktuell dazu dann alle Informationen auf www.MAZ-online.de/potsdam.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Eisbär, Stier und Gasnebel: Im Urania-Planetarium kommen heute Kleine und Große auf ihre Kosten. Bereits am Vormittag begibt sich der „Kleine Eisbär“ auf ein spannende Abenteuer-Reise, in der er sogar Wale vor Walfängern rettet. Beginn ist um 11.30 Uhr, die Vorstellung ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Um 14 Uhr startet das Nachmittagsprogramm im Planetarium. Den Anfang macht das „Das kleine 1x1 der Sterne“. In der 360°-Projektion begeben sich die Kinder Mark, Nina und Tim auf eine reise durch das Weltall und lernen den Sternenhimmel und die Sternbilder kennen.

Zwei Stunden später startet im Potsdamer Planetarium dann die große Reise für Kinder ab 12-Jahren: Es geht einmal quer durch das Weltall, weit über unser Sonnensystem hinaus.

An Erwachsene und Jugendliche richtet sich dann die Vorstellung um 18 Uhr. Wer schon immer etwas über „Die schönsten Sternbilder des Winters“ erfahren wollte, ist hier richtig. Erläutert wird der Wintersternenhimmel mit beispielsweise dem Sternbild Stier, bekannte Sagengestalten am Firmament und leuchtende Gasnebel.

Wichtig: Für alle heutigen Veranstaltungen im Urania-Planetarium gibt es nur noch (sehr) wenige Tickets oder Restkarten. Bitte vorher informieren!

Kunst vorgestellt: Der Corona-Lockdown hat auch dem Museum Barberini in diesem Jahr zu schaffen gemacht. Vier Monate war das Museum geschlossen. Doch wenn geöffnet war, strömten die Besucher zu Rembrandt und den Impressionisten. 150.000 Besucher wurden in diesem Jahr gezählt. Und heute können noch ein paar hinzukommen, denn das Museum hat geöffnet. Zudem werden heute nicht nur um 12 Uhr eine Einführungen für die aktuelle Ausstellung „Impressionismus in Russland“ und um 15 Uhr eine Erläuterungen zu den Werken der französischen Impressionisten aus der Sammlung Hasso Plattners angeboten, sondern um 17 Uhr auch ein Online-Vortrag über zwei Künstlerinnen der Avantgarde Russland. Im Fokus des Referats der Kunsthistorikerin Ira Oppermann stehen heute Natalja Gontscharowa und Olga Rosanowa, die beiden nicht nur über ein ein breitgefächertes Œuvre in unterschiedlichen Stilen (Rayonismus, Suprematismus u.a.) verfügen, sondern neben der Malerei auch in der Buch-, Textil-, Keramik- und Theatergestaltung, in der Aktionskunst, im Modedesign und in der Dichtkunst tätig waren. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Lebendiger Adventskalender: In der Außenstelle des Hans-Otto-Theaters (HOT) in der Brandenburger Straße 19 gibt es heute eine musikalische Überraschung, dargeboten von Alina Wolff und Rita Herzog. Einfach um 17 Uhr hingehen und (mit Abstand) genießen.

Familiäre Enge: Der Autor Nis-Momme Stockmann meint es nicht gut mit seinem Personal im „Imperium des Schönen“, doch am Hans-Otto-Theater holen sie das Beste aus dieser Chronik des Niedergangs heraus. Intendantin Bettina Jahnke hat das Stück von Nis-Momme Stockmann in Potsdam am Freitagabend präzise und mit Elan auf die Bühne gebracht. Unser Autor war von der Premiere begeistert. Wer sich selbst überzeugen will, der hat heute Abend ab 19.30 Uhr in der Schiffbauergasse in Potsdam die Gelegenheit dazu. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Verkehr in Potsdam

Schöner die Räder nie rollen, als kurz vor der Weihnachtszeit: Uns sind keine außergewöhnliche Verkehrseinschränkungen am heutigen Mittwoch in Potsdam bekannt. Kommen Sie gut durch die Stadt!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es ist so gemein: Am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag soll es richtig schön kalt werden, mit Temperaturen so um bzw. unter dem Gefrierpunkt – und dann wird es wieder warm. Ausgerechnet Heiligabend sollen die Temperaturen wieder im hohen einstelligen Bereich liegen, sagen einstimmig die Wetterexperten vieler Wetterportale. Von dem Traum „Weiße Weihnacht“ in Potsdam müssen wir uns wohl verabschieden. Oder gibt es ein Weihnachtswunder?

