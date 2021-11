Potsdam

Dieser Mittwoch wird aufregend: Ab heute gelten in Brandenburg und damit auch in Potsdamneue, sehr strenge Coronaregeln: Flächendeckend 2G, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und Ausgangssperren.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Dienstag sanken die Inzidenzen in den Altergsgruppen und in der Gesamtbetrachtung zunächst. Auf ganz Potsdam betrachtet liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach 105 gemeldeten Neuinfektionen am Dienstag bei 342,1. Auch bei den derzeit besonders betroffenen fünf- bis 14-Jährigen sinkt die Inzidenz von zuletzt deutlich über 1000 auf 899,4.

Die Stadt Potsdam hat zudem erstmals eine Corona-Statistik veröffentlicht, die die bisher mehr als 10.200 Infektionen auf Altersgruppen aufschlüsselt: In 374 Fällen waren infizierte Kinder zwischen null und vier Jahren alt, in 1362 Fällen zwischen fünf und 14 Jahren, in 2.859 Fällen zwischen 15 und 34 Jahren, in 3.545 Fällen zwischen 35 und 59 Jahren, in 1.155 Fällen zwischen 60 und 79 Jahren sowie in 898 Fällen älter als 80 Jahre. Insgesamt 250 Potsdamerinnen und Potsdamer, davon 190 über 80 Jahre alt, sind mit oder an einer Infektion gestorben.

Aktuell sind in Potsdamer Kitas und Schulen 289 Kinder und Jugendliche sowie 34 Mitarbeitende infiziert. Betroffen sind 15 von 33 Grundschulen, dort sind 138 Kinder infiziert. In Quarantäne als enge Kontaktpersonen befinden sich aktuell 693 Kinder und Jugendliche aus Kitas und Schulen in Potsdam. Am Freitag waren bei 311 Infektionen noch mehr als 1600 Schüler als Kontaktpersonen in Quarantäne gewesen.

In den Potsdamer Krankenhäusern wurden am Dienstag 40 Patienten mit Covid-19 behandelt. Zehn davon brauchten intensivmedizinische Betreuung.

News und Termine

In der Corona-Pandemie ist die Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen stark gestiegen. Die DAK-Gesundheit Potsdam bietet deshalb am 24. November um 18.30 einen Online-Vortrag zum Thema an. Experte Andreas Pauly von der update-Fachstelle für Suchtpräsentation gibt Eltern hilfreiche Tipps, wie sie den Medienkonsum ihrer Kinder im Blick behalten können. Die Teilnahme ist kostenlos und für Versicherte aller Krankenkassen möglich.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Thalia Programmkino: Wer sich für Geschichte und Literatur interessiert, sollte das „Historische Quartett“ des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam nicht verpassen. Um 18 Uhr diskutieren vier Historiker ausgewählte Neuerscheinungen, unter anderem „Arbeit im Bild. Die Repräsentation von Arbeit in der staatlich geförderten Autorenfotografie der 1980er Jahre in der DDR“ von Agneta Jilek oder „Afrikas Kampf um seine Kunst. Geschichte einer postkolonialen Niederlage“ von Bénédicte Savoy. Anmeldung unter info@blzpb.brandenburg.de

Flutlichtkick im Karli: Nulldrei hat heute Besuch aus Sachsen. Um 19.30 wird das Nachhochspiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FC Eilenburg im Karl-Liebknecht-Stadion angepfiffen.

Damals war’s

Vor genau 10 Jahren feierte das Potsdamer Stadtschloss Richtfest – rund 10.000 Menschen kamen. Landtagspräsident Gunter Fritsch sagte damals: „Wir geben Potsdam ein Stück seiner historischen Mitte zurück.”

Die Entstehung des neuen Gebäudes, das der Dresdner Stararchitekt Peter Kulka entworfen hatte, ist mit einer wechselvollen Geschichte verbunden. Seit den Wendetagen 1989/1990 wurde über die Bebauung der städtebaulichen Wunde im Herzen der Stadt breit diskutiert, oft sehr kontrovers. Doch es brauchte bis zu einer Entscheidung der Potsdamer Stadtverordneten und des Landtags viele Jahre.

Den Stein ins Rollen brachte der in Potsdam wohnende Fernsehmoderator Günther Jauch. Er spendete für das Fortunaportal, das einstige Eingangstor des Schlosses. Das Portal wurde 2002 für drei Millionen Euro originalgetreu wiederaufgebaut. Doch es dauerte weitere Jahre, bis sich der Landtag 2005 entschloss, nicht das Gebäude auf dem Brauhausberg zu sanieren, sondern ein neues Gebäude in Potsdams Mitte zu bauen.

Hier kann man den Aufbau des Stadtschlosses im Zeitraffer sehen:

Verkehr in Potsdam

Ampeln aus am Leipziger Dreieck, Sperrung in Zentrum-Ost und Baustelle an der Nedlitzer Straße: An einigen Stellen im Potsdamer Stadtgebiet wird es in der kommenden Woche wieder eng. Hier finden Sie die Übersicht.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Morgens bleibt es bedeckt und grau. Aber spätestens gegen Mittag besteht Hoffnung, dass die Sonne wenigstens für kurze Zeit aus den Wolken hervorschaut. Kalt bleibt es trotzdem: Wir erwarten Temperaturen von fünf bis acht Grad.

Von MAZonline