Guten Morgen! Der heutige Mittwoch steht ganz im Zeichen der ersten Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr. Die letzte Zusammenkunft der Potsdamer Lokalpolitiker liegt ja schon eine Weile zurück. Ansonsten beschäftigt uns heute weiterhin die Corona-Lage – die auch Auswirkungen auf die SVV hat und die Müllabfuhr hat(siehe unten).

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

In Potsdam haben sich bereits über elf Prozent mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz-Kurve kennt weiterhin nur eine Richtung: steil nach oben. Seit dem Jahresbeginn hat sich der Inzidenzwert fast versechsfacht. In den vergangenen Tagen ist zudem die Zahl der Corona-Fälle in den Krankenhäusern wieder gestiegen. Gestern lagen 49 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in einem der Krankenhäuser. Erfreulich ist dagegen, dass die Zahl der schweren Verläufe in der aktuellen Omikron-Welle aktuell (noch) relativ niedrig ist und sich ungefähr auf dem Niveau von vor der vierten Welle Anfang Dezember 2021 bewegt.

Nach Ansicht der meisten Experten ist dies vor allem auf die Impfungen zurückzuführen. Daher hier eine gute Nachricht: In Potsdam gibt es heute neben den beiden stationären Testzentren wieder mal ein mobiles Impfangebot. Am heutigen Mittwoch wird von 12 bis 18 Uhr im Club 91 in Potsdam West, Kastanienallee 22D, geimpft. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen – auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren.

News und Termine

Omikron bestimmt die Tagesordnung: Heute um 15 Uhr kommen Potsdams Stadtverordnete in der Arena am Luftschiffhafen zusammen. Zumindest Diejenigen, die zweifach geimpft oder genesen und geimpft und dazu noch geboostert oder getestet sind. Für Kurzentschlossene wird es eine Testmöglichkeit am Einlass geben. auch sehr zu empfehlen: der MAZ-Liveticker ab 15 Uhr auf www.MAZ-online.de/potsdam. Dort werden wir über alle wichtigen Punkte berichten – hier der Vorbericht.

Weihnachtsbäume bleiben länger liegen: Wie bereits berichtet kommt es aufgrund von Personalausfällen derzeit zu Verzögerungen bei der Abholung von Sperrmüll und den Weihnachtsbäumen. Ein großer Teil der Sammeltermine muss daher Weihnachtsbaumentsorgung verschoben werden. Wie die Stadtverwaltung Potsdam gestern zudem mitteilte, kommt es nun auch zu Abweichungen bei den regulären Entleerungstagen. Für Rückfragen steht die Abfallberatung der Landeshauptstadt Potsdam unter der Telefonnummer 0331 289-1796 zur Verfügung.

Geld sparen: Die Heizkostenabrechnung — zu teuer und fehlerhaft? Könnte sein, aber dafür muss man die Abrechnung erstmal verstehen. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Brandenburg bietet die Volkshochschule Potsdam heute um 17 Uhr einen anderthalbstündigen Kurs an. Dabei gibt es Hinweise auf etwaige Fehlerquellen und versteckte Informationen in der Heizkostenabrechnung. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre letzte(n) Betriebs- und Heizkostenabrechnung(en) zur Auswertung mitzubringen. Weitere Informationen und der Link zu Anmeldung unter https://vhs.potsdam.de.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kunst verstehen: Pierre-Auguste Renoir, der im Dezember 1919 verstorben ist, gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter des Impressionismus. Er ist auch in der Sammlung Hasso Plattner im Museum Barberini vertreten. Wie er den Weltruhm erlangte und warum er als Maler des glücklichen Moments gilt, wird heute Kunsthistoriker Lutz Stöppler in einem Vortrag im Rahmen der Barberini-Reihe „Online Live Talk“ erläutern. Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung unter www.museum-barberini.de. Übrigens: Um 12 Uh rund um 15 Uhr gibt es jeweils im Museum eine Einführung zu den Bilder der Impressionisten im Barberini.

Nachwuchs-Musiker: Das Hans-Otto-Theater (HOT) lädt im Rahmen der Reihe „Open Music Stage unplugged“ Potsdamer Musiker und Musikerinnen ein, sich „unplugged in ganz intimem Rahmen“ in der Filiale des HOT in der Brandenburger Straße 19 dem Publikum vorzustellen. Die Theater-Außenstelle bietet Platz für 20 Personen, der Eintritt ist frei. Übrigens: Es gibt bereits weitere Termine, aber neue Anmeldung von Musikern und Musikerinnen nimmt das HOT gerne entgegen. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Auf die Pauke hauen: Im Waschhaus wird krachend laut. Im „Drum Klub“ liegen Hunderte Trommeln und Tausende Stöcke bereit und warten darauf, von den Besuchern benutzt zu werden“. Unter Anleitung von N.U. Unruh (Einstürzende Neubauten) und Lars Neugebauer werden „die Mauern des Waschhauses ins Wanken gebracht“. Beginn ist um 20.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Dass es wirklich sehr laut ist, zeigt dieser kleine Ausschnitt, den wir bei der „Stadt für eine Nacht“ im Jahr 2015 (→ hier geht zum 24-Stunden-Tagebuch von damals) aufgenommen haben.... puh!

Abgesagt: Das für heute Abend geplante Konzert „Pasion de Buena Vista“ findet nicht statt. Die Veranstaltung wurde aufgrund der aktuellen Corona-Lage ersatzlos gestrichen. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Verkehr in Potsdam

Für heute ist zwar eine Vollsperrung angekündigt, davon betroffen sind aber vermutlich nicht allzu viele Potsdamer. Ab 7 Uhr wird heute Morgen die Straße Am Jungfernsee zwischen Carl-Adam-Petri-Straße und Carl-Gustav-Jacobi-Straße voll gesperrt. Grund sind Arbeiten am Turmdrehkran. Sollte flott gehen, die Aufhebung der Vollsperrung ist bereits für heute 16 Uhr angedacht.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es wird heute etwas kälter als gestern, vielleicht auch etwas nasser, aber im Großen und Ganzen ist das heutige Wetter ein Zwilling von gestern.

