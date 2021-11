Potsdam

Guten Morgen an diesem Mittwoch!

Sie hätten es vergessen, oder? Am 3. November 1992 wurde Bill Clinton zum Präsidenten der USA gewählt. Kaum sechs Jahre später speiste Mr. President mit dem dem damals-noch-Kanzler Helmut Kohl im Potsdamer Schloss Sanssouci zu Mittag. Warum ausgerechnet Hans-Joachim Giersberg (verstorben 2014), der langjährige Chef der Schlösserstiftung, das als Niederlage ansah? Wir verraten es Ihnen hier.

Nun starten wir aber in den Tag.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Dienstag wurden 27 Neuinfektionen in Potsdam gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in der Stadt steigt damit auf 8.577. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 126,3. Die täglichen Corona-Updates für Potsdam finden Sie hier.

Indes nehmen die Impfdurchbrüche zu, besonders bei alten Menschen. Auch viele Ungeimpfte liegen in den Kliniken, sagt der Chefarzt der Corona-Stationen am Potsdamer Bergmann-Klinikum, Michael Oppert. Sein Chef zieht im Notfall eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Erwägung.

Potsdamer Hausärzte und ein Supermarkt schaffen angesichts dieser Entwicklungen Fakten in Sachen Booster-Impfungen.

Schnelle Hilfe rettet Leben – doch nur wenige Menschen trauen sich bei einem Herzstillstand eine Wiederbelebung mittels Herzdruckmassage und Defibrillator zu. Vom 2. bis zum 3. November können Interessierte von 10.30 bis 17.00 Uhr auf dem Campus des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in einem speziell dafür ausgebauten Truck ihr Wissen auffrischen und unter Fachanleitung das richtige Verhalten im Ernstfall trainieren. Der Erste-Hilfe-TrainingsTruck geht zurück auf die Initiative „#10000LebenRetten“. Die Idee für den Truck entstand dabei ursprünglich bei einem Design Thinking Workshop, den die HPI Academy, für die Mitarbeiter der Firma Teva in Ulm durchführte.

Den Tag des Einbruchschutzes nimmt die Polizeiinspektion Potsdam zum Anlass, insbesondere zu diesem Thema an verschiedenen Orten interessierte Bürgerinnen und Bürger zu informieren und zu beraten. Die auf dieses Thema spezialisierten Mitarbeiter des Sachgebietes Prävention der Polizeiinspektion Potsdam sind von 10 bis 16 Uhr in den Bahnhofspassagen vor Ort.

Museum Barberini: Seit Paris Anfang der 1860er Jahre zum Anziehungspunkt für Künstler aus ganz Europa geworden war, reisten auch russische Maler nach Frankreich. In der quirligen Metropole kamen die Maler mit dem Impressionismus in Kontakt, ließen sich von den Themen und der Malweise der französischen Künstler anregen, arbeiteten en plein air und spürten der Flüchtigkeit des Moments nach. Viele der russischen Maler waren für das Studium in Paris auf ein Stipendium angewiesen, das mit strengen Vorgaben und Auflagen verbunden war. In ihrem Vortrag schildert Dorothee Entrup das Leben der russischen Künstler in Frankreich, erläutert ihre künstlerische Annäherung an den Impressionismus und zeigt auf, wie sich aus der Lichtmalerei die russische Avantgarde entwickelte. Los geht’s um 18:30 Uhr, der Eintritt zum Vortrag kostet 5 Euro.

Thalia Kino: Borga sind Ghanaen im Ausland mit einem exzessiven, wohlhabenden Lebensstil. Zumindest ist es das, was sie weiß machen wollen... Die zwei Brüder Kojo und Yoofi wachsen auf der Elektroschrott-Müllhalde Agbogbloshi auf, die sich in Ghanas Hauptstadt Accra befindet. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie mit dem Sammeln von wertvollen Metallen, die sie aus westlichen, elektronischen Geräten gewinnen. Eines Tages trifft Kojo auf einen Borga aus Deutschland – im Thalia läuft der Film Borga heute Abend um 20 Uhr in Anwesenheit des Hauptdarstellers Eugene Boateng.

Nikolaisaal: Die Musik von Cari Cari klingt nach großen cineastischen Ambitionen. Mit seinem Mix aus atmosphärischen Morricone-Western-Gitarrensounds, Indie, Blues, Country und Rock ist das österreichische Duo, 2018 vom Rolling Stone zum »Newcomer des Jahres« gekürt, inzwischen international steil durchgestartet und lässt auch ohne Leinwand jede Menge Bilder laufen. Um 20 Uhr treffen Cari Cari im Nikolaisaal auf das Deutsche Filmorchester Babelsberg. Als Special Guest konnte der Potsdamer Männerchor gewonnen werden. Die Leitung liegt in den Händen von Scott Lawton.

Am 3. November 1989 findet die erste offizielle Versammlung des „Neuen Forum” in der Erlöserkirche mit circa 2000 Potsdamern statt. Der Wendeherbst war auch in Potsdam hochspannend, wie die Erinnerung derjenigen zeigen, die dabei waren.

Der Wendeaktivist Detlef Kaminski und die Buchautorin Christine Anlauff wurden 1989 Zeugen des Widerstands gegen undemokratische Verhältnisse. Die Vielfalt und Stärke der Potsdamer Bürgerbewegung beeindruckt sie noch heute. In unserem Video-Spezial haben wir sie zum Wendejubiläum 2014 die Zeit vor und nach dem Mauerfall Revue passieren lassen.

Und erwartet ein locker bewölkter Tag mit Temperaturen von bis zu 11 Grad. Niederschlag ist nicht zu erwarten.

