Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Eine traurige Nachricht am Dienstag: Die Stadt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona, damit steigt die Zahl der Toten insgesamt auf 260. Die Inzidenz liegt bei 268, aber noch immer sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen.

Die Landeshauptstadt Potsdam ermöglicht ab sofort in beiden kommunalen Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle die so genannte Boosterimpfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren.

Auf ins Kleine Haus: Das Hans Otto Theater startet heute in seiner Pop Up-Filiale auf der Brandenburger Straße mit dem Kartenvorverkauf – das Kleine Haus ist am Start. Das Programm in der Filiale startet dann am Donnerstag mit HOT-Intendantin Bettina Jahnke im Gespräch, der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Starke Songs: Der Sänger Jan Plewka ist ohnehin gern gesehen in Potsdam, seine Rio Reiser-Liederabende sind legendär. Am Mittwoch kommt Plewka nicht allein, sondern als Sänger der Band Selig in den Babelsbserger Lindenpark. Los geht’s um 20 Uhr, der Eintritt kostet 28 Euro.

► Ilias G. war gefürchtet unter jungen Potsdamer Partygängern. Nun ist der 20-Jährige zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Oft hat er nur Centbeträge von seinen Opfern erbeutet – aber das äußerst brutal. Am Dienstag wurde er zu einer fast vier Jahre langen Jugendhaft verurteilt.

► Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) fand am Montag klare Worte in Richtung Impfgegner und Corona-Kritiker. Proteste und Gegenproteste blieben weitgehend friedlich.

► Eigentlich hatten sich Michaela und Gordon Ebeling auf ein weiteres Jahr als mobile Tierärzte im Raum Potsdam eingerichtet, doch zwei Mini-Schweine änderten alles. Jetzt werden die beiden Tierretter sesshaft.

Verkehr in Potsdam

Noch bis voraussichtlich heute Abend bleibt der Zubringer von der Nuthestraße L40 auf die A 115 hinter dem Sterncenter gesperrt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Kühle 2 Grad und bedeckter Himmel am Morgen werden im Tagesverlauf von Regen bei 4 Grad abgelöst.

