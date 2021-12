Potsdam

Guten Morgen! Wir wünschen allen, die einen der begehrten Impftermine (siehe unten) bekommen haben, dass die Impfungen heute in der Schinkelhalle entspannter verlaufen als wir es bei den letzten mobilen Impfaktionen in Potsdam erleben mussten. Zudem drücken wir die Daumen, dass die bisher unterimpften Menschen in den nächsten Tagen einen Impftermin erhalten. Es ist wichtiger denn je, denn nun ist auch die sich schnell verbreitende Corona-Variante Omikron in der brandenburgischen Landeshauptstadt nachgewiesen worden. In Potsdam sind bisher nachweislich drei Personen mit Omikron infiziert.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Wie notwendig eine Corona-Impfung ist, wurde erst auch gestern wieder deutlich. Die Zahl der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern ist nämlich weiter gestiegen. Von Montag zu Dienstag meldete die Potsdamer Stadtverwaltung vier neue Patienten die aufgrund ihrer Coronavirus-Infektion auf stationäre Behandlung angewiesen sind. Damit liegen aktuell 49 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in einem der Potsdamer Krankenhäuser, acht davon sind auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen.

News und Termine

Begehrter Piks: Heute eröffnet das stationäre Impfzentrum in der Schiffbauergasse. Ab 10 Uhr werden in der Schinkelhalle Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen durchgeführt. Impfungen sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich, doch derzeit sind alle Termin ausgebucht. Zu groß war der Ansturm auf die ersten 2000 Termine. Neue Impfangebote für die Schinkelhalle soll es voraussichtlich am Donnerstag geben. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind pro Tag pro Impfstraße bis zu 100 Impfungen anvisiert. Pro Woche sollen dann 3000 Termine allein in der Schinkelhalle angeboten werden, betonte die Stadtverwaltung. Übermorgen wird zudem im Impfzentrum in der Metropolishalle in Babelsberg die Arbeit aufgenommen – aber auch da sind vorerst alle Termine ausgebucht.

Ticketverkauf für Sommertheater: Die Premiere von „Molières Tartuffe“ gibt am 30. Juni 2022 den Auftakt zum Potsdamer Festival des Theaters Poetenpack, dem Theatersommer Sanssouci. Er geht vom 30. Juni bis zum 7. August im historischen Heckentheater unweit des Neuen Palais im Schlosspark Sanssouci. Neben „Molières Tartuffe“ werden Inszenierungen auf dem Programm stehen, die bereits in den vergangenen Jahren beim Theaterfestival aufgeführt wurden: wie etwa Molières Komödie „Der eingebildete Kranke“, „Ab in die Sommerfrische!“ nach Goldoni oder „Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie“ von Woody Allen. Gestern hat der Vorverkauf begonnen.

Rund um den Garnisonkirchenturm: Heute Vormittag wird das Ergebnis der „2. Phase des Design-Thinking-Prozesses zum inhaltlichen Konzept des Standortes Plantage, Garnisonkirche und Rechenzentrum“ vorgestellt. Konkret geht es um das inhaltliche Konzept für das Areal mit Plantage, Garnisonkirche und Rechenzentrum an der Ecke Breite Straße / Dortustraße. Vorgestellt wird das Ergebnis unter anderem von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), dem Ratsvorsitzenden der EKD und Vorsitzenden des Kuratoriums der Garnisonkirche Potsdam, Bischof Wolfgang Huber sowie Anja Engel vom Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Lunchpaket ohne Essen: In der Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek (SLB) gibt es heute zwar wieder „Literatur am Mittag“, aber ohne den sonst üblichen Imbiss. Aufgrund der Corona-Situation muss der heute entfallen, teilte die SLB im Vorfeld mit. Das Motto heute lautet „Alle Jahre wieder …“ – Geschichten zur Weihnachtszeit“. Gelesen werden diese von Jan Hallmann und Andreas Spaniol, Schauspieler am Hans Otto Theater (HOT). Die Zuhörer können sich auf besinnliches, skurrile und heiteres Geschichten freuen. Beginn ist um 12.30 Uhr, de Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.bibliothek.potsdam.de.

Erinnerung an eine Kinderbuchautorin und Verlegerin: Bettina Hürlimann wurde zwar in Weimar geboren und lebte den Großteil ihres Lebens in der Schweiz. Zu Potsdam hatte sie jedoch eine besondere Beziehung. Hier heiratete sie 1933 in der Französischen Kirche den Schweizer Kunsthistoriker und Gründer des Atlantis Verlags Martin Hürlimann. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zog sie mit ihrem Mann nach Zürich, wo sie die Leitung der Kinder- und Bilderbuchabteilung seines Verlags übernahm. In der Reihe „Silver Salon“ des Potsdam Museums wird heute an die außergewöhnliche Frau erinnert. „Erinnerung an die Kinderbuchwelt der Bettina Hürlimann, geb. Kiepenheuer“ heißt die Veranstaltung unter Leitung von Jan Kostka. Beginn ist um 14 Uhr, eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen unter www.potsdam-museum.de.

Literarische Überraschung: Da wir gerade bei Literatur sind... Gut, dass sich Andreas Spaniol am Mittag schon warmliest. Heute um 17 Uhr wird er nämlich erneut vorlesen. Dieses Mal in der HOT-Filiale in der Brandenburger Straße 19. Um Punkt 17 Uhr öffnet sich das Adventskalender-Türchens des Theaters. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Abgesagt: Comedian Ingmar Stadelmann kommt heute nicht in den Lindenpark. Die Veranstaltung wurde corona-bedingt abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben. Angepeilter Termin ist der 6. Oktober 2022.

Verkehr in Potsdam

Wegen Leitungsbauarbeiten muss die Carl-Gustav-Jacobi-Straße im Neubauviertel am „Campus Jungfernsee“ ab heute voll gesperrt werden. Die Sperrung wird erst kurz vor Heiligabend wieder aufgelöst. So jedenfalls der Plan.

Heute beginnen zudem Gleisbauarbeiten an der Heinrich-Mann-Allee. Aufgrund dessen ist die Einfahrt in die Straße Zum Teufelssee von der Heinrich-Mann-Allee ab heute für rund eine Woche gesperrt.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es bleibt und überwiegend grau. Mit Schnee ist aber heute nicht unbedingt zu rechnen, der ist aber für den morgigen Donnerstag angesagt. Die Temperaturen bewegen sich auch heute um den Gefrierpunkt.

Von MAZonline