Potsdam

Guten Morgen! Die letzte Ferienwoche zieht aber auch schnell vorbei. Heute ist schon Mittwoch. Leider haben gestern, ein paar Tage vor dem Schulstart, auch die Corona-Zahlen wieder (etwas) an Fahrt aufgenommen.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Mit den gestrigen acht neuen Corona-Fällen hat die Inzidenz in Potsdam einen Satz zurück in den zweistelligen Bereich gemacht: 11,1. Das war gegen den landesweiten Trend und stellt den höchsten Wert seit dem 10. Juni 2021 dar. Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt bisher 7169 Corona-Fälle registriert, 244 Menschen haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

News und Termine

Wie berichtet gibt es in Potsdam derzeit fast täglich die Möglichkeit sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Heute besteht die Möglichkeit im Klinikum Ernst von Bergmann in der Charlottenstraße 72. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr wird dort Moderna und Biontech geimpft. Achtung: Eshandelt sich um die Erstimpfung! Termine für die Zweitimpftermin können anschließend vor Ort vereinbart werden. Das heutige Impfangebot richtet sich an alle ab 16 Jahren. Weitere Informationen auch unter www.potsdam.de.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Ende der Sommerpause: Das Hans-Otto-Theater startet heute in die neue Spielzeit. Auf dem Programm steht heute Abend die absurd-komische Kriminalgroteske Genie und Verbrechen. In dem Stück geht es um Gewalt und um die Angst davor, einfach abgeknallt zu werden. Es geht um zwei ängstliche Männer, die eigentlich keine Träume mehr haben, aber der Utopie anhängen, ohne die Ausübung körperlicher Gewalt durchzukommen. Und es geht um Selbstmitleid. Es geht auch um Hoffnungslosigkeit, denn die Frauen, die Aufbruchstimmung verbreiten und das Heft des Handelns in die Hand nehmen, scheitern ebenso. Beginn ist um 18 Uhr im Gasometer.

Zum fünften Geburtstag: Die südkoreanische Girlgroup Blackpink feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum kommt heute weltweit – und in 126 deutschen Kinos – der Film „Blackpink – The Movie“ auf die Leinwand. In Potsdam zeigt das UCI im Hauptbahnhof den Dokumentarfilm über den kometenhaften Aufstieg der Band. fans werden voll auf ihre Kosten kommen. Zu sehen sein werden Szenen von den Anfängen, Interviews und jede Menge Musik. Beginn ist um 18 Uhr.

Orgelmusik: Seit dem 23. Juni 2021 finden im Rahmen des Potsdamer Orgelsommers mehrere Konzerte in verschiedenen Kirchen in Potsdam statt. Heute Abend ist die Erlöserkirche in der Brandenburger Vorstadt das Ziel aller Freunde der Orgelmusik. Heute Abend ab 19.30 Uhr wird die studierte rumänische Organistin Luisa Râpă in die Tasten hauen. Weitere Informationen unter www.konzerte-potsdam.de.

Spieleabend: In der Bar Gelb in der Charlottenstraße kommen heute Abend wieder Brettspiele auf den Tisch. Zur Verfügung stehen aktuelle Spiele sowie Klassiker, zur Verfügung gestellt vom Spieleladen Galadriel, der heute Abend auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.facebook.com/bar.gelb oder www.galadriel-spiele.de.

Französische Komödie: „Die Streiche des Scapin“ ist eine Komödie in drei Akten von Molière. Das Stück wurde für Molières Truppe zum Kassenschlager und gehört seither zu den meistgespielten Stücken des französischen Theaters. Und auch das Neue Globe Theater hat dies Stück bereits des Öfteren zum Besten gegeben. Heute ist es wieder soweit: Beginn ist um 20 Uhr. Gespielt wird draußen, außer Petrus (siehe unten) hat was dagegen. Weitere Informationen unter www.t-werk.de.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Auf älteren Potsdamer Stadtplänen findet man sie noch, die Teltow-Kanal-Querung in Klein Glienicke mit dem exotischen Namen „Enver-Pascha-Brücke”. Heute Ruine, ist sie gewissermaßen der Schlussstein einstmals florierender Kontakte von der Havel in das Morgenland. Die Anfänge der märkisch-osmanischen Verbundenheit reichen weit zurück. Am Beginn stand die Niederlage der Türken vor Wien. Zum Sieg der Habsburger 1683 trugen auch Truppen des Großen Kurfürsten bei. Bei ihrer Rückkehr hatten sie Osmanen als Kriegsgefangene im Schlepp. Zwei von ihnen, Hassan und Aly, gelang ein rasanter Aufstieg, sie schafften es bis zu Kammerdienern von Kurfürstin Sophie Charlotte. Als sich deren Gemahl Friedrich 1701 zum König krönen ließ, schickte Sultan Mustafa II. den ersten türkischen Diplomaten in offizieller Mission in den Norden. Von Friedrich Wilhelm I. weiß man, dass er sich Pferde aus Konstantinopel kommen ließ, Friedrich II. ließ an den Sanssouci-Terrassen Feigenbäume pflanzen und Friedrich Wilhelm II. im Marmorpalais am Ufer des Heiligen Sees ein Orientalisches Kabinett errichten.

Die Hochzeit der preußisch-türkischen Beziehungen war vor dem Ersten Weltkrieg. Mit preußischem Know-how und dem Geld der Deutschen Bank wurde der Bau jener Eisenbahnlinie in Angriff genommen, die als Bagdad-Bahn in die Geschichte einging. Militärs aus Berlin waren in höchsten Funktionen in der türkischen Armee tätig. Und ein junger Mann namens Enver Pascha, von 1909 bis 1911 als Militärattaché an der Spree, wurde bald Kriegsminister in Istanbul. Ihm zu Ehren wurde die Klein Glienicker Brücke am 6. Oktober 1915 auf seinen Namen getauft.

Enver-Pascha-Brücke um 1906. Im Hintergrund ist die Parkbrücke zu erkennen. Quelle: Christel Köster/Repro

Vier Jahre später überquerte er sie als Flüchtling. Zu Kriegsende wurde der einstige „Held der Freiheit” vom neuen Regime geschasst. Enver Pascha fand für einige Zeit Unterschlupf in Neubabelsberg, im Haus des Kunsthistorikers Friedrich Sarre, Chef des Berliner Vorderasiatischen Museums. In den Loggien grüßte die alte Heimat — an ihren Wänden finden sich noch heute jene gekachelten Löwen, wie man sie auch von der Prozessionsstraße aus dem alten Babylon auf der Museumsinsel kennt. Heute weiß man, dass Pascha einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern war. Und sein Vorgehen war schon damals nicht unbekannt. Der Potsdamer Theologe und Orientexperte Dr. Johannes Lepsius setzte sich schon 1915 in der Türkei beim Kriegsminister Enver Pascha mutig gegen die Deportation der Armenier in die Wüste Syriens ein. Aufhalten konnte er den Völkermord nicht. Heute vor 99 Jahren starb Enver Pasche in Tadschikistan. Die Brücke zwischen Klein Glienicke und Babelsbergs wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs von deutschen Soldaten gesprengt.

Die kümmerlichen Überreste der einst majestetischen Enver-Pascha-Brücke. Quelle: Christel Köster (1995)

Heute verbinden an der Stelle der ehemaligen Enver-Pascha-Brücke zwei Stahlträger die beiden Ufer miteinander, in deren Inneren Kabel und Rohe verlaufen. Zugänglich ist der Übergang nicht mehr, Autos und Spaziergänger gelangen über die Parkbrücke von der einen auf die andere Seite.

Verkehr in Potsdam

Wenn es auf der Umleitung der Behlertstraße und am Leipziger Dreieck nicht knirscht, könnte der Verkehr in Potsdam relativ entspannt laufen. Der befürchtete Mega-Stau aufgrund der Vollsperrung Behlertstraße ist bisher ja auch ausgeblieben. Das könnte jedoch damit zusammenhängen, dass noch nicht alle aus den Sommerferien zurück sind – oder an den dreisten Umfahrungen der Sperrungen. Wie dem auch sei, ab kommenden Montag wissen wir mehr.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Auch beim Wetter nicht viel Neues: Das heutige Wetter wird wohl sehr stark an das gestrigen erinnern. Ein richtiger Sommer ist derzeit nicht in Sicht. Langzeitprognosen zufolge könnte(!) der Sommer vielleicht(!) Ende nächster/ Anfang übernächster Woche noch mal Einzug halten. Aber das ist noch so lange hin, da können wir auch würfeln – zum Beispiel in der Bar Gelb (siehe oben).

