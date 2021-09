Potsdam

Der Herbst zeigt sich diesen Morgen von seiner grausten Seite. Das lädt doch fast zum Zuhause bleiben ein. Wer dennoch in den eigenen vier Wänden produktiv sein oder sich weiterbilden möchte, kann die virtuelle Messe des Potsdamer Weiterbildungstages besuchen. Außerdem lädt die Landeszentrale für politische Bildung zum Online-Gespräch, denn wir können alle über Kandidaten sobald sie einmal ernannt worden sind – doch wie kommt es überhaupt dazu? Und wissen Sie eigentlich, dass die Restaurierung des Pfingstberges anfangs die Freizeit-Beschäftigung einer Handvoll Potsdamer war?

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Corona-Lage in Potsdam hat sich nicht verbessert, aber zumindest auch nicht verschlechtert: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist trotz der gestern zehn neu hinzugekommenen Corona-Fälle nicht gestiegen und liegt nun bereits den dritten Tag in Folge bei 59,3. Apropos Corona: Heute kann sich Interessierte spontan im Freiland in der Friedrich-Engels-Straße gegen das Coronavirus impfen lassen – mit einem Wirkstoff sogar völlig anonym.

News und Termine

Ab 10 Uhr beginnt der zehnte Potsdamer Weiterbildungstag und wie sollte es anders dieser Tage sein – online. Immerhin, denn die Veranstaltung musste letztes Jahr ausfallen. Der virtuelle Messeraum wurde von der IHK eingerichtet und hat Platz für 30 Aussteller, mit denen Interessierte ins Gespräch kommen können. Parallel zur Ausstellung finden Workshops und Vorträge zum diesjährigen Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und läuft bis 17 Uhr. Eröffnet wird der digitale Weiterbildungstag vom Oberbürgermeister Mike Schubert.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

„Wen kann ich wählen und warum?“ Wer sich diese Frage stellt, hat die Gelegenheit beim gleichnamigen Gespräch zur Bundestagswahl 2021 mehr zu erfahren. Um 12 Uhr lädt die Landeszentrale für politische Bildung zum digitalen Gespräch. Zu Gast ist die Parlamentarismusforscherin Anastasia Pyschny und erklärt nach welchen Kriterien Kandidaten ausgewählt werden und warum manchmal auch eine Stellenanzeigen notwendig ist. Alle Fragen zur Bundestagswahl können Sie vorher einsenden oder während der Veranstaltung stellen. Anmelden können Sie sich mit dem Stichwort „Mittagsgespräche + Datum“ unter info@blzpb.brandenburg.de – weitere Informationen können Sie auf der Homepage der Landeszentrale nachlesen. Übrigens: Alles wichtigen Infos zur Bundestagswahl in Potsdam gibt es unter www.MAZ-online.de/btwk61 – und natürlich im Liveticker zur Wahl am 26. September im Wahlkreis 61.

Genug vom Wahlkampf? Dann lieber „bonheur“ – um 18.30 lädt das Barberini zu einem Online-Vortrag vom Kunsthistoriker Lutz Stöppler über Pierre-August Renoir. Der Maler gilt gemeinsam mit Claude Monet als Miterfinder des „glücklichen Moments.“ Bekannt sind seine idyllischen Landschaften, Porträts und Gruppenszenen. Der Vortrag widmet sich seiner Biografie im Zusammenhang zu seinem Werk. Der Zoom-Vortrag kostet 5 Euro, Tickets erhalten Sie im Onlineshop des Barberini.

Deutlich lokaler geht es in der Nagelkreuzkapelle an der Garnisonkirche zu – dort wird ab 18 Uhr über den Dauerbrenner Innenstadt diskutiert. Dort geht es unter anderem um die Frage, ob sich historisches und moderne Stadtplanung ausschließen, welche Aufgabe die Stadtplanung heutzutage hat und wie optimale Stadtentwicklung aussieht. Zu Gast sind unter anderem Dr. Simone Leinkauf der Pro Wissen, der Architekt Christopher Weiss und der brandenburgische Landeskonservator Prof. Dr. Thomas Drachenberg. Anmeldungen sind telefonisch unter der 0331 2011 830 möglich.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Vor 31 Jahren gründet sich ein Verein, ohne den der Pfingstberg vermutlich ein ganz anderer wäre – der Förderverein Pfingstberg hat seine Ursprünge Ende der Achtzigerjahre. Damals hat eine junge Gruppe Potsdamer die Idee die historischen Gebäude am Pfingstberg vor dem Verfall zu retten. Die Gruppe wird zu einer AG unter dem Kulturbund der DDR. Trotz Beobachtung durch die Staatssicherheit – schließlich liegt der Pfingstberg nahe der innerdeutschen Grenze – kommt die Gruppe zweiwöchentlich zusammen, um Parkanlagen und den Pomonatempel von Gestrüpp zu befreien. Der Belvedere bleibt vorerst gesperrt aufgrund seiner günstigen Lage als Beobachtungspunkt für die innerdeutsche Grenze

Nach einigen Instandsetzungsmaßnahmen kommt Potsdam 1989 zum ersten Pfingstbergfest zusammen. Nach der Wiedervereinigung wird die AG am 22. September 1990 zum gemeinnützig anerkannten Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. Heute zählt der Verein 50 aktive und ebenso viele Fördermitglieder, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit und finanziellen Unterstützung an der Restaurierung des historischen Ensembles am Pfingstberg arbeiten. Dazu gehören der Pomonatempel, die Parkanlagen von Lenné und das Belvedere.

Verkehr in Potsdam

Keine neuen Baustellen im Potsdamer Stadtgebiet – dafür auch keine beendeten Bauvorhaben. Die MAZ wünscht trotzdem gute Fahrt!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Der Mittwoch ist ein typischer Herbsttag – immerhin bleibt es voraussichtlich trocken. Der Tag startet grau und kühl bei 11 bis 15 Grad. Auch am Nachmittag bleibt es vorwiegend bewölkt aber die Sonne zeigt sich immer mehr bei Höchsttemperaturen von 17 Grad. Zum Abend klart es immer weiter hin zu einer wolkenlosen Nacht bei 13 bis 11 Grad.

Von MAZonline