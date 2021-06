Potsdam

Guten Morgen! Eine gute Nachricht vorweg. Wir haben wieder den Durchblick: Unsere Webcam funktioniert wieder. Ab sofort kann der Baufortschritt am Alten Markt wieder live verfolgt werden: www.MAZ-online.de/potsdamer-mitte.

Blick auf das Baufeld für den so genannten Block III am Alten Markt. Quelle: MAZ Webcam

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Mit Argusaugen beobachten wir auch die Corona-Lage in Potsdam. Die Älteren unter uns werden sich erinnern: Einen Inzidenz-Wert von 1,1 so wie gestern hatten wir in Potsdam zuletzt vor rund 11 Monaten. Tendenz sinkend. Das Robert-Koch-Institut hat seit Pandemie-Beginn insgesamt 7102 Corona-Infektionen in Potsdam bestätigt. Vor 11 Monaten waren es noch keine 700, jetzt also mehr als zehn Mal so viel wie Mitte Juli. Stand heute sind etwa 3,9 Prozent der Potsdamer Bevölkerung betroffen. Und auch wenn die Corona-Zahlen in Potsdam derzeit so erfreulich sind, sollte nicht vergessen werden, dass dieses Virus eine fiese Sache ist: Rund 3,4 Prozent aller infizierten Potsdamer und Potsdamerinnen sind an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Die neuen Freiheiten also bitte genießen, aber wir mahnen (noch) zur Vorsicht. Gerade im Hinblick auf die neuen Lockerungen: Brandenburgs Landesregierung hat nämlich gestern angesichts der sinkenden Infektionszahlen weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. So sind sämtliche Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit aufgehoben und Tanz-Clubs könnten mit beschränkter Personenzahl und strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gestern nach der Kabinettssitzung.

News und Empfehlungen für den heutigen Mittwoch

Das Naturkundemuseum in der Breite Straße empfängt ab sofort wieder Gäste. Zu sehen sind vier Dauer- sowie zwei Wechselausstellung wieder besuchen. Geöffnet ist das Naturkundemuseum Potsdam von Dienstag bis Sonntag sowie jeden ersten Montag im Monat jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Besuch ist jedoch ausschließlich mit einer Zeitfenster-Reservierung möglich, da momentan nur 30 Gäste gleichzeitig im Haus erlaubt sind. Reservierungen können unkompliziert über das Servicetelefon (0331 289 67 07) des Museums getätigt werden. Alle weitere Informationen auf der Homepage des Naturkundemuseums.

Das Sport- und Freizeitbad blu öffnet heute, alle Wasserproben aus dem Schwimmbad einwandfrei. Ursprünglich sollte das blu bereits am vergangenen Freitag öffnen. Eine Labormeldung bezüglich der entnommenen Wasserproben war auffällig, der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Prozess am Amtsgericht: Vor dem Amtsgericht Potsdam muss sich heute ein 31-jähriger Lkw-Fahrer verantworten. Ihm wird eine fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Am 23. März 2020 soll er in Babelsberg mit seinem Lkw um kurz vor 8 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße einem Linksschwenk der Straße nicht gefolgt sein und zugleich den am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Fahrradschutzstreifen außer Acht gelassen haben. Ein dort fahrender E-Biker wurde dadurch so stark bedrängt, dass er stürzte und unter den Lkw geriet. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Infos zum neuen Stadtviertel: Heute um 18 Uhr findet das 15. Forum Krampnitz statt. Dabei wird die Stadtverwaltung, der Entwicklungsträger Potsdam sowie die Stadtwerke Potsdam zu den Themen Energiekonzept, Natur- und Artenschutz sowie zum Masterplan für das Bergviertel informieren.

Bert Nicke auf dem Krampnitz-Areal. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Vorfeld hatte Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam erklärt, dass die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ stärker in die Debatte über die Krampnitz-Pläne einbezogen werden soll. Die Forderungen von „Fridays for Future“ nach einem umwelt- und sozialverträglichen Stadtteil deckten sich grundsätzlich mit den eigenen Vorstellungen von einem innovativen Quartier in Krampnitz, erklärte er. Man werde daher in einen kontinuierlichen Dialog zu den Planungen für das neue Stadtquartier treten. Doch erstmal wird heute noch demonstriert: Für 14 Uhr hat die Umwelt-Bewegung eine Demonstration vor dem Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße angekündigt.

Die Veranstaltung findet digital statt und wird ab 18 Uhr live gestreamt.

Brandenburg-Kenner gesucht: Auf dem Gelände der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in Heinrich-Mann-Allee findet heute das große Brandenburg-Quiz mit Quizmaster Sebastian Klussmann, bekannt als „Jägers“ in der ARD-Quizsendung Gefragt – Gejagt, statt.

Sebastian Klussmann. Quelle: Detlev Scheerbarth (Aufgenommen am 3. Juni 2018 in Potsdam)

Gefragt ist ein breit gestreutes Wissen. Für die zwei geplanten Runden sollte das Team (zwei bis fünf Personen) also gut ausgewählt sein: Politik, Geschichte, Musik, Geographie, Klatsch und Tratsch oder Sport – Klussmann wird alles abfragen. Er hat einen großen Fragenkatalog aus den Weiten des Landes angekündigt. Für die besten drei Teams gibt es Preise. Eine Anmeldung für Teams und Einzelpersonen ist unter karen.baehr@blzpb.brandenburg.de oder unter 0331 8663547 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Study-Slam: Auf der Inselbühne auf der Freundschaftsinsel findet heute ab 18 Uhr der Study-Slam von der Clara Hoffbauer Fachhochschule statt. Die Veranstaltung ist aber laut Veranstalter ausverkauft. Noch Karten gibt es dagegen für den Poetry-Slam im Waschhaus: Um 20 Uhr beginnt auf der Open-Air-Bühne der „Havel Slam“. Kreative Texter*innen haben jeweils fünf Minuten zeit, um die Gunst des Publikums zu gewinnen. Der Applaus zählt. Die Veranstaltung soll jetzt, da die Corona-Welle wieder abebbt, wieder regelmäßig an jedem dritten Mittwoch im Monat im Waschhaus stattfinden. Natürlich im Waschhaus. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung (Eintritt, Corona-Regeln etc.) auf der Homepage des Veranstalters.

Noch haben die Stadtverordneten keine Sommerpause, heute finden beispielsweise noch zwei Ausschüsse stat. Bereits um 16.30 Uhr tagt der Migrantenbeirat. Dabei geht es unter anderem um Probleme bei der Einbürgerung. Um 18 Uhr kommen die Mitglieder des Finanzausschusses zusammen. Themen unter anderem: Kommunales Carsharing, Kosten einer einheitlichen Kitaelternbeitragsordnung 2021 und eine mögliche Ansiedlung des Potsdam Museums im Kreativquartier.

Damals war’s: Kaiserbahnhof wird Bahn-Akademie

Ein entspannter Gerhard Schröder eröffnete am 16. Juni 2005 mit dem damaligen Bahnchef Hartmut Mehdorn den aufwändig restaurierten Kaiserbahnhof. Die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Station steht seitdem zwar in keinem Fahrplan mehr, doch schreibt sie weiter Bahngeschichte.

Bei der Eröffnung dabei: Brandenburgs damaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), Bahnchef Hartmut Mehdorn und der damalige Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe (SPD) – von links nach rechts. Quelle: Christel Köster

Als Managerakademie werde sie den „Sprung von der eisernen Bahn zur globalen Mobilität für Menschen, Güter und Daten” vorantreiben, sagte Mehdorn damals: „Wir trainieren hier, um Europa-Champion zu sein.” Für die Öffentlichkeit ist das Gebäude gesperrt. Es sah lange nicht danach aus, dass Gebäude überhaupt erhalten werden könne.

Ziemlich heruntergekommen: Der Kaiserbahnhof vor der Sanierung. Quelle: Michael Hübner

Die 1909 gebaute Station hatte der „Reisekaiser” Wilhelm II. nur knapp fünf Friedensjahre lang nutzen können. Auguste Viktoria folgte ihrem Gemahl von hier aus im November 1918 ins holländische Exil. Im Zweiten Weltkrieg stand der Kommandozug von Luftwaffen-Chef Göring am Bahnsteig. Danach schickte die sowjetische Militäradministration von hier aus den „Blauen Express” nach Moskau. Ab 1952 diente der Bahnhof als Lager, bis er 1977 gleichzeitig unter Denkmalschutz gestellt und wegen Einsturzgefahr geschlossen wurde.

Abrissarbeiten Der Potsdamer Kaiserbahnhof am 20. November 2003. Quelle: Christel Köster

Das Land Brandenburg scheiterte in den 90ern mit dem Plan, hier die Universitätsbibliothek unterzubringen. „Selbst in diesen finanziell fetten Jahren reichte das Geld nicht”, sagte der damalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck. Fast hätte sogar ein Brand den Rest an Hoffnung erledigt.

Empfang am 16. Juni 2005 im sanierten Kaiserbahnhof Quelle: Christel Köster

Gar nicht gut zu sprechen war Mehdorn übrigens auf den damals verfallenden „Bürgerbahnhof” auf der anderen Straßenseite. „Zeigen Sie mir einen, der das schön findet da drüben”, sagte er über das benachbarte älteste Potsdamer Bahnhofsgebäude aus der Frühzeit der Preußischen Eisenbahn. Mehdorn verteidigte damals auch den Wegfall des ICE-Halts in Potsdam mit dem Hinweis auf die S-Bahn. Zudem, so der Bahnchef, sei Regionalzug nicht langsamer als der ICE, in dem nun mal „keiner” gesessen habe. „Es ist doch egal, ob ein roter oder ein weißer Zug kommt. Man muss sich nicht an Prestigefragen abkämpfen.”

Verkehr in Potsdam

Von zwei kleinen Vollsperrungen können wir heute berichten. Da wäre zum einen die Florastraße. Dort wird ein Kran aufgestellt, die Straße muss daher von heute Morgen bis morgen Abend zwischen Hügelweg und Werner-Nerlich-Bogen voll gesperrt werden. Ähnlich verhält es sich im Tschaikowskiweg. Auch dort wird ein Kran aufgestellt, die Vollsperrung dauert dort aber nur heute an.

Bei Sperrung fällt uns noch ein: Wegen eines Rohrbruchs am Horstweg verkehren die Busse der Linie 693 bis voraussichtlich Freitag in Richtung Rathaus Babelsberg über die Nutheschnellstraße. In Richtung Bahnhof Rehbrücke verkehrt die Linie planmäßig.

Das Wetter heute in Potsdam

Von den Temperaturen her gesehen, war der gestrige Tag der Beginn einer Achterbahnfahrt in den kommenden Tag. Am gestrigen Dienstag hat der Sommer Anlauf genommen, jetzt geht es bergauf. Heute noch ein wenig gebremst, dann aber steil nach oben. Auf dem Gipfel wird zum Wochenende hin bei deutlich 30 Grad kurz verharrt, dann folgt die Talfahrt – doch nur kurz, dann geht es wieder nach oben, um dann Mitte nächster Woche richtig abzusacken. Das ist Stand jetzt. Der Tag heute kurz zusammengefasst. Sonnig, trocken, bis zu 28 Grad.

