Guten Morgen! Die Hälfte der Woche ist geschafft, das Wochenende greifbar nahe – und schon richtig was los. Hier unser täglicher Überblick über die News, Tipps und Termine. Kurz: Alles was heute in Potsdam wichtig ist oder wird auf einen Blick:

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Dienstag hatte das Robert-Koch-Institut eine neue Corona-Infektion in Potsdam registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz war somit in Potsdam leicht auf 1,7 gestiegen. Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt bisher 7105 Covid-19-Infektionen bestätigt. Die Zahl der aufgrund einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen liegt unverändert bei 243. Brandenburgweit ist übrigens die Zahl der neuen und besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus auf 80 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Potsdam mit. Die meisten Fälle wurden demnach mit 17 aus dem Kreis Elbe-Elster gemeldet. „Wir beobachten eine stetige Zunahme, allerdings auf insgesamt noch niedrigem Niveau“, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Dominik Lenz. In Potsdam sind bisher drei Delta-Fälle offiziell bestätigt worden.

News und Termin

Apropos Corona: Das RKI weist Großbritannien zwar nicht mehr als „Virusvariantengebiet“, aber immer noch als „Hochinzidenzgebiet“ aus. Eine Reise auf die Insel muss man schon sehr wollen, aber die Stadtverwaltung Potsdam weist dennoch auf ihrer Homepage aktuell darauf hin, dass „Schülerfahrten nach Großbritannien [...], trotz des Brexit, weiterhin bis zum 30.09.2021 über eine Schülersammelliste möglich“ sind. Der letzte Tag der möglichen Einreise nach Großbritannien mit einer Schülersammelliste sei der 30. September 2021, heißt es auf www.potsdam.de. Für alle Reisen nach Großbritannien danach, ist ein gültiger Reisepass und ein entsprechendes Visum nötig.

Schlimmer Unfall: Es ist der 23. März 2020 gegen 8 Uhr morgens als sich in Babelsberg ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Radfahrer wird von einem Lkw überrollt und stirbt. Der 31-jährige Lkw-Fahrer muss sich dafür nun vor dem Amtsgericht Potsdam verantworten. Angeklagt ist er wegen fahrlässiger Tötung. Die Anschuldigung der Staatsanwaltschaft ist schwer. Die Aussagen des Berufskraftfahrers scheinen zu belegen, dass er sich falsch verhalten hat, sie zeigen aber vor allem, dass die Straßenführung an der viel befahrenen Ecke an der der Unfall geschah sehr gefährlich ist. Oder wie es ein Zeuge zusammenfasst: „Das ist eigentlich Mist“. Dafür bekam er Zustimmung einer Polizistin, die ebenfalls als Zeugin gehört wurde: „Es ist eine doofe Situation vor Ort. Da ist viel los, da sind massig Fußgänger und Radfahrer unterwegs – dass so wenige Unfälle passieren, ist erstaunlich“, sagte die Beamtin vor Gericht. Heute nun also der zweite Prozesstag.

Daumen drücken: In Erfurt werden heute der Preisträger des Deutschen Buchhandlungspreises bekanntgegeben. Eine dieser „literarischen Schatzinseln“, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters die nominierten Buchhandlungen nennt, kommt aus Potsdam. Genauer: aus der Brandenburger Vorstadt. Der Viktoriagarten in der Geschwister-Scholl-Straße. Einen Preis haben Stefanie Müller und Andrea Schneider auf jeden Fall sicher, doch erst bei der Auszeichnungs-Veranstaltung am 7. Juli werden die Potsdamerinnen erfahren, wie hoch ihr Preisgeld ausfällt. Dann steht fest, ob sie zu den 100 in Deutschland gehören, die 7000 Euro erhalten, unter den fünf sind, die mit 15.000 Euro belohnt werden oder ob sie zu den drei Besten gehören, für die 25.000 Euro ausgelobt werden. Übrigens: Der erste Gratulant war Carsten Wist. Der Buchhändler vom „Broadway“ hatte im vergangenen Jahr so richtig abgeräumt. Hier geht es zum Livestream der Preisverleihung. Beginn ist um 18 Uhr.

Was kann ich heute in Potsdam unternehmen?

Musiker trifft auf Maschine: Im Potsdamer Waschhaus begegnen sich heute Mittag um 13 Uhr klassische Musiker und avantgardistische Medienkünstler auf Augenhöhe. Eigentlich sollte ihre Zusammenarbeit in einem Livekonzert gipfeln, das auch ein besonderes Raumerlebnis bieten wollte. Doch pandemiebedingt entwickelte Xenorama zusammen mit Musikern der Kammerakademie Potsdam eine akustische und visuelle 360-Grad Installation in der Waschhaus-Arena. Die 20-minütige Performance „Reflect“ handelt von den Möglichkeiten künstlerischer Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.waschhaus.de.

Blick nach oben: Im Urania-Planetarium können Kinder ab 4 Jahren den kleinen Eisbären Lars bei seinem spannenden Abenteuer „Kleiner Eisbär in der Walbucht“ als 360°-Film in der Kuppel bewundern. Beginn ist um 11 Uhr. Kinder ab 5 Jahren können ab 14 Uhr mit Mark, Nina und Tim auf eine Reise durch das Sonnensystem gehen und das „1x1 der Sterne“ kennenlernen. Für alle ab 12 Jahren ist die „Reise durch das Sonnensystem“ ab 16 Uhr gedacht, die die Zuschauer vorbei an den Planeten unseres Sonnensystems führt. Wie immer gilt: Die Plätze sind rar. Schnell prüfen und anmelden!

Natur pur: Ab heute hat das Naturkundemuseum wieder voll umfänglich geöffnet, Besucher können ab sofort „die bunte Vielfalt der Brandenburger Fauna zusammen mit museumspädagogischer Begleitung kennenlernen“. Schwerpunkt des Sommerferienprogramms für Hortgruppen und Familien ist in diesem Jahr das Thema Bienen. Geöffnet ist das Naturkundemuseum Potsdam von Dienstag bis Sonntag sowie jeden ersten Montag im Monat jeweils von 9 bis 17 Uhr. Zutritt ist derzeit nur mit einer vorherigen Terminbuchung unter (0331) 289 67 07 möglich, dafür entfällt der Nachweis eines Negativtests.

Alle Veranstaltungen gibt es unter www.naturkundemuseum-potsdam.de/veranstaltungen.

Musik auf der Freundschaftsinsel: Auf der Inselbühne tritt heute Chanin auf. Dem Singer-Songwriter geht es mit seiner Musik um Emotionen. „Ich liebe es Musik zu machen und meine Gefühle mit anderen zu teilen. Gerade die kleinen, intimen Konzerte haben eine wunderschöne Atmosphäre“, sagt er selbst. Heute um 18 Uhr können alle von der wunderbaren Stimme Chanins überzeugen. Der Eintritt ist kostenlos, eine Spende ist aber herzlich willkommen.

Endlich wieder: Die „PotShow“ ist zurück. Heute steigt eine Open-Air-Show im Hof des Freilands in der Friedrich-Engels-Straße. Mit dabei sind Maik Martschinkowsky und Sebastian Lehmann. Als Gäste begrüßen sie Susanne Riedel, Lesebühnen-Autorin aus Berlin und Frollein aus Bochum, die für die musikalische Seite des Abends verantwortlich sein wird! Beginn ist um 19.30 Uhr, Ticketes gibt es hier: www.tixforgigs.com.

Public-Viewing: Noch zwei Spiele sind es, dann wissen wir wie der neue Fußball-Europameister heißt. Heute messen England und Dänemark ihre Kräfte. Anstoß ist um 21 Uhr – Public Viewing ist möglich – zum Beispiel im Lindenpark.

Open-air-Kino: Im Waschhaus wird heute um 22 Uhr „Vogelfrei. Ein Leben als fliegende Nomaden“ gezeigt. Der Dokumentarfilm zeigt „Extrem-Abenteurer“ Andreas Zmuda und Doreen, die Anfang der 2010er Jahre beschlossen hatten, ihr Berliner Zuhause aufzugeben und die Welt von nun an fliegend zu erkunden. Mit einem Trike, ihrem „Motorrad der Lüfte“, brachen sie 2012 auf – und haben zum Glück eine Kamera dabei. Heute sind sie im Waschhaus zu Gast und berichten von ihren Erlebnissen und Besuchen in 33 Ländern des nord- und südamerikanischen Kontinents.

Damals war’s:

In den letzten Jahren der DDR war das Holländische Viertel städtebauliches Notstandsgebiet. 75 Prozent der Häuser waren verfallen, mehr als 50 Prozent der Wohnungen standen leer. Obwohl das Gebiet unter Denkmalschutz stand, wurde zuvor bereits munter abgerissen.

1992 wurde das Viertel jedoch Sanierungsgebiet. Heute vor 29 Jahren am 7. Juli 1992 trat die entsprechende Satzung für das 15,6 Hektar große Areal in Kraft. Das Holländische Viertel war damit das erste Potsdamer Sanierungsgebiet und ist heute eine der Touristenattraktionen der Stadt.

Häuser im Holländischen Viertel im Jahr 1991. Quelle: Christel Köster

Der Startschuss für die Erneuerung war 1990 mit dem Beschluss der Stadtverordneten zur Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen gefallen. Mit der Sanierungssatzung konnten dann ab 1992 auch die Instrumente des Besonderen Städtebaurechts genutzt und Fördermittel bewilligt werden. Wichtige Marksteine waren die Befreiung des Nauener-Tor-Platzes vom Verkehr und die Verlagerung des Busbahnhofs am Bassinplatz. Historische Pflasterflächen wurden wiederhergestellt; 200 Bäume neu gepflanzt.

Das Holländische Viertel heute. Quelle: Bernd Gartenschläger

Direkt nach der Wende begannen erste Voruntersuchungen zur Rettung der historischen Substanz. Bei mehr als der Hälfte der Grundstücke war jedoch das Eigentum ungeklärt. So dauerte es mitunter viele Jahre, bis manche Gebäude saniert werden konnten.

Klaus Eichler, heute 82 Jahre alt, war zu DDR-Zeiten Stadtbaudirektor und stellte später die Weichen für die Sanierung der Innenstadt. Im Interview hat er uns gerade erst berichtet, wie es kurz vor der Wende um das Holländische Viertel bestellt war. Oft wird behauptet, dass die DDR das Viertel komplett abreißen wollte. Das kann Eichler so nicht bestätigen – zumindest nicht zu einhundert Prozent. Auch räumt er mit anderen Gerüchten auf, stellt aber klar, dass zur Wende lediglich „acht Häuser im Holländischen Viertel saniert. Acht von 134. Das war viel zu wenig, das wussten alle“. Heute erstrahlt das Viertel wieder wie neu und ist einer der Touristenmagneten schlechthin in unserer Stadt.

Apropos: Im Holländischen Viertel wurde gerade erst eines der 134 Häuser im Holländischen Viertel verkauft. Die Rede ist von dem Haus mit der Hausnummer 21 an der Friedrich-Ebert-Straße. Noch bis Februar 2021 hatte dort die Fleischerei Neuendorff ihren Platz. Jetzt soll das Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von rund 532 m² vom neuen privaten Eigentümer saniert und so das historische Erscheinungsbild erhalten werden.

Verkehr heute in Potsdam

Heute wird die Abfahrt Friedrich-List-Straße stadteinwärts gesperrt. Grund ist der Rückbau der Lärmschutzwand. Die Sperrung hat bis morgen Nachmittag gegen 17 Uhr Bestand.

Wieder aufgelöst wird dagegen die stadteinwärtige Sperrung auf der Pappelallee, der Schlenker über Kirschallee und Reiherweg entfällt ab heute Nachmittag um 15 Uhr.

Das Wetter heute in Potsdam

So wie es aussieht, kann sich das Wetter heute nicht so richtig entscheiden: Klar scheint, es wird etwas kühler als gestern. Bleibt es trocken? Jein. Ein paar Tröpfchen sind drin. Wie viel Regen heute vom Himmel kommt und ob Potsdam überhaupt nass wird, ist fraglich – aber nicht ausgeschlossen.

